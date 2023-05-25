Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, и мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая. В то же время мы признаём, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации.

Байден говорил о снижении рисков, а не о разъединении. Разъединение было волшебным словом Соединенных Штатов еще месяц назад, но совершенно ясно, что, учитывая роль, которую играет китайский рынок для некоторых товаров, учитывая уровень переплетения между цепочками поставок, разъединить эти цепочки практически невозможно

Участники на саммите в Хиросиме договорились снизить риски и диверсифицировать свои цепочки поставок за пределами Китая на фоне опасений по поводу так называемого экономического принуждения со стороны КНР. Среди западных стран растет осознание того, что их экономика в значительной степени зависит от китайской. Пандемия пролила свет на тонкости важнейших цепочек поставок, а санкционные пакеты со стороны Вашингтона и ЕС в адрес России ещё больше усугубили ситуацию.В совместном заявлении после саммита «Большая семерка» заявила:После объявления G7 Китай вызвал посла Японии и дал распоряжение своим компаниям прекратить покупать у американского производителя микросхем Micron.Джулиано Ночи, проректор по Китаю Миланского политехнического университета, в своём интервью заявил, что «Большая семерка» продемонстрировала «унитарную» позицию по отношению к Китаю.— сказал Джулиано Ночи.Снижение рисков означает ослабление некоторой зависимости от экономики Китая, а не полный разрыв отношений.Данные Бюро статистики США показали, что Вашингтон зафиксировал торговый дефицит товаров с Китаем в размере около 383 миллиардов долларов в 2022 году. Данные за прошлый год показали рекордно высокий уровень торговли между странами, но растущий дефицит торгового баланса (когда импорт превышает экспорт) не устраивает Вашингтон.В Китае заявили, что саммит G7 в очередной раз продемонстрировал неконструктивную политику и нежелание США и их союзников вести торговое партнёрство на прозрачном и равноправном уровне, не прибегая к санкционной политике. В Пекине отмечают, что, постоянно говоря об экономической зависимости, в G7 сами эту зависимость пытаются навязать своими неэкономическими решениями. Это названо нарушением принципов рыночной экономики.