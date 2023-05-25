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«Нарушение принципов рыночной экономики»: Пекин отреагировал на решение G7 снижать зависимость от экономики Китая

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«Нарушение принципов рыночной экономики»: Пекин отреагировал на решение G7 снижать зависимость от экономики Китая

Участники на саммите в Хиросиме договорились снизить риски и диверсифицировать свои цепочки поставок за пределами Китая на фоне опасений по поводу так называемого экономического принуждения со стороны КНР. Среди западных стран растет осознание того, что их экономика в значительной степени зависит от китайской. Пандемия пролила свет на тонкости важнейших цепочек поставок, а санкционные пакеты со стороны Вашингтона и ЕС в адрес России ещё больше усугубили ситуацию.


В совместном заявлении после саммита «Большая семерка» заявила:

Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, и мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая. В то же время мы признаём, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации.

После объявления G7 Китай вызвал посла Японии и дал распоряжение своим компаниям прекратить покупать у американского производителя микросхем Micron.

Джулиано Ночи, проректор по Китаю Миланского политехнического университета, в своём интервью заявил, что «Большая семерка» продемонстрировала «унитарную» позицию по отношению к Китаю.

Байден говорил о снижении рисков, а не о разъединении. Разъединение было волшебным словом Соединенных Штатов еще месяц назад, но совершенно ясно, что, учитывая роль, которую играет китайский рынок для некоторых товаров, учитывая уровень переплетения между цепочками поставок, разъединить эти цепочки практически невозможно

— сказал Джулиано Ночи.

Снижение рисков означает ослабление некоторой зависимости от экономики Китая, а не полный разрыв отношений.

Данные Бюро статистики США показали, что Вашингтон зафиксировал торговый дефицит товаров с Китаем в размере около 383 миллиардов долларов в 2022 году. Данные за прошлый год показали рекордно высокий уровень торговли между странами, но растущий дефицит торгового баланса (когда импорт превышает экспорт) не устраивает Вашингтон.

В Китае заявили, что саммит G7 в очередной раз продемонстрировал неконструктивную политику и нежелание США и их союзников вести торговое партнёрство на прозрачном и равноправном уровне, не прибегая к санкционной политике. В Пекине отмечают, что, постоянно говоря об экономической зависимости, в G7 сами эту зависимость пытаются навязать своими неэкономическими решениями. Это названо нарушением принципов рыночной экономики.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:04
    +9
    Г-7, а куда вы денетесь с подводной лодки?.... bully
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:14
      +7
      В Китае заявили, что саммит G7 в очередной раз продемонстрировал неконструктивную политику и нежелание США и их союзников вести торговое партнёрство на прозрачном и равноправном уровне, не прибегая к санкционной политике.

      Так и будет, пока у англосаксов в подчинении и романо-германцы (ЕС) и японцы, и австралийцы... Нужно наращивать свой финансово-экономический и рыночный блок, типа БРИКС. А, пока штатам и К противостоят разрозненные структуры, они будут диктовать свою волю.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 07:45
        0
        Австралия это те-же англосаксы. То есть тут нет подчинения,тут есть тождественность.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +6
    Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, и мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая.
    Это они так решили "успокоить" Китай понимая свою зависимость от него? А вот китайцы молодцы - мгновенно отреагировали на заявление G-7 и приняли свои контрмеры
    Китай вызвал посла Японии и дал распоряжение своим компаниям прекратить покупать у американского производителя микросхем Micron.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:16
      -8
      А вот китайцы молодцы - мгновенно отреагировали на заявление G-7 и приняли свои контрмеры

      Это как раз крайне тупой ход со стороны Китая. Заместо лоббирования и пропаганды вреда такого нарушения принципов либерализма и свободной торговли. Он наоборот подкинул огромный аргумент в сторону сторонников протекционизма. От чего процесс его исключения из критически важных цепочек сильно ускорится
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 07:11
    +10
    Принципы типа рыночной экономики - существуют только в головах наших верховных либерастов. Запад же предельно чётко демонстрирует что принцип есть только один - его выгода. И только она. На остальное - плевать.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:13
      +4
      испокон веку.... бизнес и ничего личного.... wink
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:59
      0
      ....Названо нарушением принципов рыночной экономики....

      От китайских разоблачений Ж7 не стало стыдно ни разу! Не для того они захватили , колонизировали, грабили территории по всему миру, что бы принципы свободного рынка распространять всем поровну.
  4. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:13
    +1
    Образец лицемерия.
    Меры направленные против закупок товаров из Китая естественно вредоносны для развития экономики Китая.
    Насколько надо неуважать людей, делая такие заявления, кого они расчитывали обмануть?
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:21
    -1
    После объявления G7 Китай вызвал посла Японии и дал распоряжение своим компаниям прекратить покупать у американского производителя микросхем Micron.

    Вот, что нашим "лицам, отрицающим традиционные семейные ценности", находящимся во власти, мешает принимать контрмеры с такой же скоростью?
    Нет же, месяцами рожают какие-то полумеры или ограничиваются выражением глубокой озабоченности.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:31
      -2
      Цитата: Вежливый Лось
      После объявления G7 Китай вызвал посла Японии и дал распоряжение своим компаниям прекратить покупать у американского производителя микросхем Micron.

      Вот, что нашим "лицам, отрицающим традиционные семейные ценности", находящимся во власти, мешает принимать контрмеры с такой же скоростью?
      Нет же, месяцами рожают какие-то полумеры или ограничиваются выражением глубокой озабоченности.

      Только США уже полностью покрыли Китай санкциями на поставку микрочипов и технологий для них. А угодайте чем Микрон занимается с одного раза? Поэтому компании будет не холодно и не жарко им уже свои всё запретили wassat
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 07:57
        +1
        Да я не о конкретной компании. hi Я о ситуации вообще. С ответками у нас, на мой взгляд, не айс. К примеру: поляки уже много лет, как памятники освободителям повадились сносить, а им только на днях запретили свои фуры катать по нашей территории. П-сы собственность нашу отжимают направо и налево, а мы все телимся. Нашу с\х продукцию, вопреки договоренностям, на рынки не пущают, а мы зерновую сделку очередной раз продлеваем. За державу обидно.
        1. A17ttt
          A17ttt Сегодня, 08:19
          -1
          20 лет в РФ выращивали тех, кто считать умеет только деньги, деньги на счетах и их складировать.

          что удивительного в том, что сначала решают в РФ - вопрос денег и частного капитала, а потом думают что и как.
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 08:28
          -2
          Цитата: Вежливый Лось
          Да я не о конкретной компании. Я о ситуации вообще. С ответками у нас, на мой взгляд, не айс. К примеру: поляки уже много лет, как памятники освободителям повадились сносить, а им только на днях запретили свои фуры катать по нашей территории. П-сы собственность нашу отжимают направо и налево, а мы все телимся. Нашу с\х продукцию, вопреки договоренностям, на рынки не пущают, а мы зерновую сделку очередной раз продлеваем. За державу обидно.

          Подобная ответка как у Китай даже хуже обычного выражения озабоченности. Так как экономический эффект нулевой. А при этом политически это отличный аргумент для сторонников протекционизма внутри Западного мира.
          1. Вежливый Лось
            Вежливый Лось Сегодня, 08:57
            0
            Цитата: BlackMokona
            Подобная ответка как у Китай даже хуже обычного выражения озабоченности. Так как экономический эффект нулевой.

            Возможно, Вы и правы. hi
            Но какие-то вялые телодвижения с нашей стороны, эдакое соплежуйство вместо конкретного жесткого (пусть даже только внешне) действия, наводит на мысли о слабости или личной заинтересованности наших власть имущих товарищей, которых обыватель, вроде меня, начинает все меньше считать своими товарищами. А, учитывая сколько раз власть в России откровенно "кидала" своих граждан, так вообще недоверие может повыситься до пороговых значений. Вот не самое удачное время сейчас для власти в либеральность и мягкость играть. Лично мне так кажется.
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 08:17
      -2
      все дело в том, что сначала в РФ - защищают свое, то что ближе к телу. А потом решают проблемы и задачи стоящие перед бизнесом и Государством.
      При этом исходя из интервала в 20 лет - отчетливо видно, что Государственные задачи стоят в хвосте и решаются по остаточному принципу.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:34
    +2
    Среди западных стран растет осознание того, что их экономика в значительной степени зависит от китайской.

    Очень даже по-рыночно. Просто

    Своя экономика американцам ближе и дороже.
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:48
    +4
    Ох, не зря матрасы в Хиросиме их собрали. Помните, типа, что с вами может быть...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:59
      +3
      good ..................................... +100500.....
  8. PASus
    PASus Сегодня, 07:56
    +2
    Дедолларизация мировой финансовой системы решит много проблем, например исчезнут как явление гегемоновы санкции, и прочии рычаги финансовых манипуляций.
  9. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:32
    +2
    Цитата: BlackMokona
    Он наоборот подкинул огромный аргумент в сторону сторонников протекционизма. От чего процесс его исключения из критически важных цепочек сильно ускорится


    Пусть вначале исключалку отрастят.
    США те же сами всегда проводили политику протекционизма. Принцип свободной торговли для них - избирательный и односторонний. Они торгуют свободно везде, где хотят, но на свой внутренний рынок - пускают не всех и не всегда, лишь когда это не противоречит их собственным интересам.

    "Что охраняешь - то имеешь". М.Жванецкий.