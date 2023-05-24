Председатель правительства РФ заявил о значительном увеличении доли расчётов в нацвалютах между Китаем и Россией

Объём трансграничных расчётов между Россией и Китаем уже достиг показателя в 70%. Проводятся они как в рублях, так и в юанях

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что доля расчётов между Китаем и Россией в нацвалютах увеличилась до 70%. Об этом председатель российского правительства рассказал во время переговоров со своим китайским коллегой Ли Цяном.– сказал российский премьер.В то же время Мишустин высоко оценил сотрудничество Москвы и Пекина в области энергетики, напомнив о том, что Россия отныне занимает лидирующие позиции в качестве крупнейшей страны-поставщика нефти в КНР. Помимо этого жидкого вида топлива, РФ также нарастила поставки природного газа (ПГ), угля и электроэнергии в республику. Как добавил глава российского исполнительного органа, на данном этапе проводятся работы по модернизации пограничной инфраструктуры, что будет способствовать увеличению объёмов грузоперевозок.В ходе встречи стороны также подчеркнули необходимость развития транспортно-логистических маршрутов, соединяющих две страны, ссылаясь на непростую складывающуюся ситуацию в мире.Отметим, что накануне глава российского кабмина заверил в том, что товарооборот между двумя странами по итогам года может достигнуть отметки в 200 млрд долларов (около 16 трлн рублей). Кстати говоря, данный визит в КНР стал для Михаила Мишустина первым в качестве председателя правительства РФ.