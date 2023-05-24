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Председатель правительства РФ заявил о значительном увеличении доли расчётов в нацвалютах между Китаем и Россией

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Председатель правительства РФ заявил о значительном увеличении доли расчётов в нацвалютах между Китаем и Россией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что доля расчётов между Китаем и Россией в нацвалютах увеличилась до 70%. Об этом председатель российского правительства рассказал во время переговоров со своим китайским коллегой Ли Цяном.


Объём трансграничных расчётов между Россией и Китаем уже достиг показателя в 70%. Проводятся они как в рублях, так и в юанях

– сказал российский премьер.

В то же время Мишустин высоко оценил сотрудничество Москвы и Пекина в области энергетики, напомнив о том, что Россия отныне занимает лидирующие позиции в качестве крупнейшей страны-поставщика нефти в КНР. Помимо этого жидкого вида топлива, РФ также нарастила поставки природного газа (ПГ), угля и электроэнергии в республику. Как добавил глава российского исполнительного органа, на данном этапе проводятся работы по модернизации пограничной инфраструктуры, что будет способствовать увеличению объёмов грузоперевозок.

В ходе встречи стороны также подчеркнули необходимость развития транспортно-логистических маршрутов, соединяющих две страны, ссылаясь на непростую складывающуюся ситуацию в мире.

Отметим, что накануне глава российского кабмина заверил в том, что товарооборот между двумя странами по итогам года может достигнуть отметки в 200 млрд долларов (около 16 трлн рублей). Кстати говоря, данный визит в КНР стал для Михаила Мишустина первым в качестве председателя правительства РФ.
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4 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:44
    +1
    70 % - цэ хорошо. А вот о пропорциях Мишустин не сказал! tongue
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 12:16
      0
      Вот ЭТО Главное!
      Михаил Мишустин как то не сообщил в какую сторону Профицит?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:11
    0
    К сожалению 200 млрд - это меньше, чем ЕСовские и штатовские 600/700.
    Точные значения не помню, но они в открытом доступе.
    А по соотношению за 2022: КНР покупает на 120 и поставляет на 80.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:13
    +1
    А что это означает в сущности . Мы строим с Китаем еще одного монстра ,завалив доллар ,мы будем иметь еще лет 50 ,такой же юань ?
    По сути права глава банка БРИКС Дилма Русеф,пора иметь свою валюту международного значения . Понятно ,что основу валюты БРИКС будет составлять юань ,но на него будут хоть рычаги влияния ,на как сейчас на бакс