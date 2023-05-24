Глава Крыма Сергей Аксёнов: Республика продолжает национализировать имущество украинских олигархов и недвижимость Зеленского

Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества – крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут

В Крыму продолжается национализация имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, выступивших против России. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, в Крыму враги России зарабатывать не будут.Сегодня парламент Крыма национализирует ряд объектов, принадлежащих олигархам, включая недвижимость семьи президента Украины Зеленского в Ливадии. В частности, в собственность республики переходи квартира Елены Зеленской - супруги главы киевского режима. Кроме того, национализируется одно из зданий в Симферополе, ранее принадлежащее запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.По словам главы региона Сергея Аксенова, очень большую работу в этом направлении провел парламент республики (Госсовет) во главе с Владимиром Константиновым. На сегодняшний день национализировано более 700 различных объектов, но это еще не окончание.- заявил Аксенов в своем обращении.Решение о национализации имущества украинских олигархов, чиновников и политиков было принято в прошлом году, основные мероприятия стартовали осенью. Как оказалось, очень много недвижимости, предприятий и т.д. принадлежало врагам Украины. Недаром Зеленский так маниакально старается "отвоевать" Крым, здесь кормилась вся верхушка киевского режима.