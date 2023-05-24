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Глава Крыма Сергей Аксёнов: Республика продолжает национализировать имущество украинских олигархов и недвижимость Зеленского

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Глава Крыма Сергей Аксёнов: Республика продолжает национализировать имущество украинских олигархов и недвижимость Зеленского

В Крыму продолжается национализация имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, выступивших против России. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, в Крыму враги России зарабатывать не будут.


Сегодня парламент Крыма национализирует ряд объектов, принадлежащих олигархам, включая недвижимость семьи президента Украины Зеленского в Ливадии. В частности, в собственность республики переходи квартира Елены Зеленской - супруги главы киевского режима. Кроме того, национализируется одно из зданий в Симферополе, ранее принадлежащее запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.

По словам главы региона Сергея Аксенова, очень большую работу в этом направлении провел парламент республики (Госсовет) во главе с Владимиром Константиновым. На сегодняшний день национализировано более 700 различных объектов, но это еще не окончание.

Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества – крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут

- заявил Аксенов в своем обращении.

Решение о национализации имущества украинских олигархов, чиновников и политиков было принято в прошлом году, основные мероприятия стартовали осенью. Как оказалось, очень много недвижимости, предприятий и т.д. принадлежало врагам Украины. Недаром Зеленский так маниакально старается "отвоевать" Крым, здесь кормилась вся верхушка киевского режима.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:00
    0
    Да!Самое время подоспело!До этого,девять лет-ни,ни? am
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 11:05
      +1
      Лучше поздно чем никогда...

      В отличие от админа ВО, считаю это сообщение несущим полезную информацию.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:02
    0
    Готовчт ли 300-500 управленцев для вост окраины? В крыму, ростов-папе, москве.
    И подбор сочувствующих 3000 чел.институт "коминтерна" или курсы повышения квалификации им хмельницкого
    Делить ухрию все равно придется
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    0
    Столько лет чесались ,очень быстро работаем,неприемлимые условия владения для украинцев создать не вариант ранее было?Разочаровали.
  4. kravch67k
    kravch67k Сегодня, 12:03
    0
    Интересно , а какому токарю ( или слесарю ) она достанется ?