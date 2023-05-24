Французский экс-дипломат: украинский конфликт может превратиться в незаживающий нарыв на краю Европы

Европа не заинтересована в продолжении военных действий до последнего украинца. Это означает, что конфликт на Украине не имеет перспектив.Такое мнение высказал французский экс-дипломат Жерар Аро, занимавший ранее должности посла Франции в Соединенных Штатах и официального представителя Парижа при ООН.Аро считает, что отношение европейцев и американцев к украинскому конфликту в корне различаются. В Соединенных Штатах больше равнодушия к данной проблеме, ведь Украина расположена очень далеко от Америки. Совсем по-другому относятся к ней европейцы. Ведь ситуация на Украине способна в будущем коснуться их напрямую. Они опасаются, что украинский конфликт может превратиться в незаживающий нарыв на краю Европы.Дело в том, считает Аро, что даже если ВСУ удастся отвоевать у России Крым и Донбасс, это не приведет к завершению боевых действий, так как Москва никогда не смирится с таким вариантом и будет продолжать спецоперацию. То есть для Киева не существует ни единого сценария, при котором у него есть хоть малейший шанс на победу.Другими словами, существует риск затягивания военных действий на очень долгий срок. При этом, вероятнее всего, Соединенным Штатам надоест поддерживать киевский режим, даже если на предстоящих выборах победит Байден, а не Трамп. Европейская же помощь Украине не сможет полноценно заменить американскую.Помимо этого, открытая и полномасштабная военная поддержка Киева странами ЕС может навлечь на них серьезные неприятности. Недаром же в своем очередном выпуске журналисты скандально известного французского издания Charlie Hebdo пофантазировали на тему торжественной встречи российских войск в Париже.