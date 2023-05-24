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Президент Молдавии пообещала «арестовать» главу российского государства в соответствии с так называемым «ордером МУС»

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Президент Молдавии пообещала «арестовать» главу российского государства в соответствии с так называемым «ордером МУС»

Власти Молдавии в случае появления в стране президента Российской Федерации Владимира Путина будут вынуждены его «арестовать». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью Euronews Romania.


По утверждению Санду, Молдавия подписала Римский статут и признает юрисдикцию так называемого «Международного уголовного суда». Поэтому она обязана выполнять решения этой «инстанции», в том числе и относительно задержания российского президента.

Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать решение суда

- подчеркнула Санду.

В России решение МУС считают ничтожным с юридической точки зрения. Ведь Российская Федерация, как и, кстати, США, Китай, Индия, Израиль и множество других государств, не признает юрисдикцию МУС. Ранее российские власти предупреждали о том, что попытка арестовать главу независимого государства приведет к очень плачевным последствиям для принявшей такое решение страны.

Молдавия в последнее время демонстрирует все более враждебную по отношению к России позицию, что связано с усиливающимся влиянием в стране США и НАТО, а также явной прозападной ориентацией и президента Санду, и кабинета министров. В то же время, значительная часть населения Молдавии такую политику руководства страны не одобряет.

Отметим, что в отношении судей и прокурора МУС в России возбуждены уголовные дела. В частности, прокурора МУС Карима Хана и участвовавших в вынесении решения об «аресте» Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой судей, обвинили в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 301 УК (заведомо незаконное заключение под стражу), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнить международные отношения), ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Так что теперь представителям МУС тоже следует беспокоиться, чтобы они не были задержаны и доставлены в Россию для осуществления следственных мероприятий.
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22 комментария
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  1. ian
    ian Сегодня, 11:16
    +7
    Ну значит Шойгу приедет. Хотя, как по мне, достаточно будет и Пригожина...
    1. Легат
      Легат Сегодня, 11:26
      0
      Шойгу нужно в другие места отправиться. То что всякие шавки гавкают во многом и его вина тоже
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 12:15
      0
      Нет, надо что бы арестовали, может тогда мы начнем по настоящему, кстати это будет поводом применения ЯО? Может быть тогда Приднестровье получит выход к морю.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:16
    +2
    а самой в Россию прийти и под ручки его слабо? пустобрехство одно....
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Mouse
      пустобрехство одно....

      Мдааа Санду... Не рой другому яму. Сама в нее попадешь... bully
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:16
    +4
    Ну все... Конец гаранту конституции.
    Раз уж молдаване за него взялись. Теперь точно не отвертится.
    И повезут его в международную уголовку.
    Мамалыжникам самим не смешно подобные пасквили прескверные подписывать и оглашать потом?
    1. ian
      ian Сегодня, 11:19
      0
      Им нет. Они люди небогатые. За шоколадку и не то скажут.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Раз уж молдаване за него взялись. Теперь точно не отвертится.
      И повезут его в международную уголовку.

      Для Санду уже "шконку" приготовили, мамки ждут в Пермской области по адресу г. Березники просп. Ленина 81.
      Пермской области по адресу г. Березники просп. Ленина 81.
      Пермской области по адресу г. Березники просп. Ленина 81.
  4. shtatsov
    shtatsov Сегодня, 11:20
    0
    Интересно, как она потом скидку на газ клянчить будет? Когда ее население от цен на газ и все остальное озвереет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:22
      +1
      Санду на это побоку. Она сама не замерзнет. Её обогреют.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:21
    +1
    Что они там все курят,пьют или нюхают ? Все государственные визиты глав государств ,всегда выводятся из под эмбарго любых решений,любых судов .
    Брякнуть такое со сцены и так обложатся ,надо еще додуматься
  6. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 11:23
    +2
    Чем шавка мельче, тем громче лает.
    Очень короткий комментарий.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:23
    +1
    Вот поэтому тебя у нас никто и не ждет и даже разговаривать с тобой по телефону никто не будет, да походу, и не разговаривал. Еще одна сявка голос подала, а то как же, 55 лямов от бидона отрабататывать надо.
  8. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 11:26
    +3
    Президент Молдавии пообещала «арестовать» главу российского государства в соответствии с так называемым «ордером МУС»
    Думаю придет время когда все эти женщины из американского гарема, поставленные в европу, смогут вместе общаться на очных ставках трибунала над нацистскими преступниками. Ни одной ставленницы не замаранной в этом не помню, их как из одной яйцеклетки выводили. Только вот интеллект у всех "бракованный" и начала человеческие отсутствуют от слова совсем, воистину женщинами назвать эти выкидыши язык не поворачивается, действительно какой то непонятный гендер вывели.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 11:28
    0
    Власти Молдавии в случае появления в стране президента Российской Федерации Владимира Путина
    будут встречать его хлебом-солью, так и власть будет иной и страна иная...
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:28
    0
    В заголовке Санду пообещала, а в тексте будет вынуждена.
    Это всё же разные позиции.
    А что б побольше комментариев получилось, таинственный автор немного от себя отредактировал.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Fangaro
      В заголовке Санду пообещала, а в тексте будет вынуждена.
      Это всё же разные позиции.

      Да, это больше похоже на виляние хвостом и извинения на случай когда просить чего придётся.
  11. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:35
    0
    Власти Молдавии в случае появления в стране президента Российской Федерации Владимира Путина будут вынуждены его «арестовать».
    Хотелось бы, конечно, сказать что-то типа "пусть попробует" или "кто это такая"...

    Скажу другое.
    В "хорошие-то времена" - и то 20 лет назад ВВП два раза в этой деревне проездом был. А сейчас - что ему там делать? Какая такая важная причина должна быть, чтобы он туда приехал? "Пчёлка Майя" не слишком переоценивает значимость свою лично и всего её аула?

    Вспомнился экспресс из фильма "Безымянная звезда". Не зря, кстати, пьесу именно румын написал - со знанием предмета прописал геополитическую значимость румынской провинции...
  12. Аскет
    Аскет Сегодня, 11:37
    +1
    Единственный раз, когда Путин был в Кишиневе – это в 2002 году на саммите СНГ. В 2003 году отношения из-за Приднестровья резко охладели и самолет президента, развернувшись на полпути, вернулся в Москву.

    Прошло 20 лет и Санду тайно надеется, что Путин вернется? Ох, уж эти девичьи грезы… laughing

    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 12:14
      0
      смотря фото, приёмник уже приготовила)
  13. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 11:53
    0
    выслать всех молдаван вместе с посольством , и пусть они там со своей осой майей сами разбираются
  14. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 12:08
    0
    а ты шалава румынская к нам в гости не хочешь?