Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать решение суда

Власти Молдавии в случае появления в стране президента Российской Федерации Владимира Путина будут вынуждены его «арестовать». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью Euronews Romania.По утверждению Санду, Молдавия подписала Римский статут и признает юрисдикцию так называемого «Международного уголовного суда». Поэтому она обязана выполнять решения этой «инстанции», в том числе и относительно задержания российского президента.- подчеркнула Санду.В России решение МУС считают ничтожным с юридической точки зрения. Ведь Российская Федерация, как и, кстати, США, Китай, Индия, Израиль и множество других государств, не признает юрисдикцию МУС. Ранее российские власти предупреждали о том, что попытка арестовать главу независимого государства приведет к очень плачевным последствиям для принявшей такое решение страны.Молдавия в последнее время демонстрирует все более враждебную по отношению к России позицию, что связано с усиливающимся влиянием в стране США и НАТО, а также явной прозападной ориентацией и президента Санду, и кабинета министров. В то же время, значительная часть населения Молдавии такую политику руководства страны не одобряет.Отметим, что в отношении судей и прокурора МУС в России возбуждены уголовные дела. В частности, прокурора МУС Карима Хана и участвовавших в вынесении решения об «аресте» Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой судей, обвинили в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 301 УК (заведомо незаконное заключение под стражу), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнить международные отношения), ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Так что теперь представителям МУС тоже следует беспокоиться, чтобы они не были задержаны и доставлены в Россию для осуществления следственных мероприятий.