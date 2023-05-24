Врио главы ДНР: Пик активности ВСУ на флангах Артемовска прошёл

В настоящее время действия украинских формирований на флангах Артемовского направления стали менее активными. Это следует из заявления временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.По утверждению руководителя ДНР, пик активности ВСУ на флангах Артемовска прошел. Кроме того, Денис Пушилин рассказал и о текущей обстановке на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, в Авдеевке и Марьинке ситуация контролируемая, поэтому можно не опасаться масштабного продвижения ВСУ.Отметим, что в Марьинке до сих пор продолжаются активные боевые действия, освобождение этого небольшого города, затянувшееся на многие месяцы, еще не завершено. Противник оказывает здесь ожесточенное сопротивление. Авдеевка по-прежнему находится в руках ВСУ, сейчас одна из главных задач – выбить противника из этого города, чтобы прекратить регулярные обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов ДНР.Что касается Артемовского направления, то стоит отметить, что сообщения о боях в Артемовске (Бахмуте) исчезли из традиционных сводок украинского генерального штаба. Это может означать лишь то, что киевский режим в конечном итоге все же был вынужден, пусть и не открыто, признать поражение ВСУ в этом городе и отсутствие на территории Артемовска боев.На флангах Артемовского направления, как сообщают военкоры, боевые действия продолжаются. Основной упор делается на овладение позициями ВСУ в районе населенных пунктов Ивановское (Красное), Григоровка и ряда других.