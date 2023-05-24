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Врио главы ДНР: Пик активности ВСУ на флангах Артемовска прошёл

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Врио главы ДНР: Пик активности ВСУ на флангах Артемовска прошёл

В настоящее время действия украинских формирований на флангах Артемовского направления стали менее активными. Это следует из заявления временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.


По утверждению руководителя ДНР, пик активности ВСУ на флангах Артемовска прошел. Кроме того, Денис Пушилин рассказал и о текущей обстановке на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, в Авдеевке и Марьинке ситуация контролируемая, поэтому можно не опасаться масштабного продвижения ВСУ.

Отметим, что в Марьинке до сих пор продолжаются активные боевые действия, освобождение этого небольшого города, затянувшееся на многие месяцы, еще не завершено. Противник оказывает здесь ожесточенное сопротивление. Авдеевка по-прежнему находится в руках ВСУ, сейчас одна из главных задач – выбить противника из этого города, чтобы прекратить регулярные обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов ДНР.

Что касается Артемовского направления, то стоит отметить, что сообщения о боях в Артемовске (Бахмуте) исчезли из традиционных сводок украинского генерального штаба. Это может означать лишь то, что киевский режим в конечном итоге все же был вынужден, пусть и не открыто, признать поражение ВСУ в этом городе и отсутствие на территории Артемовска боев.

На флангах Артемовского направления, как сообщают военкоры, боевые действия продолжаются. Основной упор делается на овладение позициями ВСУ в районе населенных пунктов Ивановское (Красное), Григоровка и ряда других.
Использованы фотографии:
https://denis-pushilin.ru
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:23
    -1
    А Марочко говорит совсем другое...Расслабляться нельзя.Всуки бьюся за каждый куст
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:28
    +1
    как утомила эта разноголосица, "военкоры", блоХеры, ВрИО и т.д
    этот бардак когда-нить закончится?!
    1. LAlexAlex
      LAlexAlex Сегодня, 11:38
      +2
      Значительная часть доклада генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была посвящена "дальнейшей демократизации общества" и "углублению социалистического самоуправления народа". Главным инструментом такой демократизации должна была стать политика "гласности"
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: LAlexAlex
        Главным инструментом такой демократизации должна была стать политика "гласности"

        результат
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:33
    0
    Глава администрации региона - это ж как губернатор? А губернатор разве может комментировать боевые действия? Как враг бежит и падает, как наши держат оборону в наступлении.
    И при чем тут сообщения военкоров, если новость про информацию от Пушилина?
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:53
      0
      У нас главы регионов, а не главы администраций регионов. В большинстве регионов давно. А теперь законодательно понятия "глава администрации субъекта федерации" не существует. Глава региона может иметь дополнительно наименование, например губернатор. Или в Татарстане глава республики -раис. Теперь глава администрации может быть только в муниципалитетах с "двухголовой системой управления", где глава (мэр) выполняет символические функции и возглавляет местный представительный орган.. А в районах и округах с "полноценным" главой (мэром) этот глава автоматически возглавляет администрацию.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:39
    -1
    ВСУ ни где на ЛБС не засветило новую западную технику и это плохо ,где то затаились.
  5. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 11:41
    +1
    Цитата: Пушилин
    ситуация контролируемая, поэтому можно не опасаться масштабного продвижения ВСУ.

    Похоже, если до конца года удастся освободить ЛДНР, то будет большое счастье. И никто уже не вспоминает про пресловутые "этапы" СВО. Эй, шапкозакидатели-до-Львовцы, что скажете?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    Врио главы ДНР: Пик активности ВСУ на флангах Артемовска прошёл
    . Ладно, в одном месте закончили, что, кстати, не факт, начнут активничают в другом...
    По любому их готовят, они готовятся и.... а дальше разное будет, наверняка.
    Как бы надо озаботить их по крупному, что б готовится им было некогда...
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:21
    0
    "Не считай победы по дням"