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Уничтожение позиций ВСУ на Авдеевском направлении при помощи FPV-дронов попало в кадр беспилотника

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Уничтожение позиций ВСУ на Авдеевском направлении при помощи FPV-дронов попало в кадр беспилотника

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть уничтожение позиций боевиков киевского режима на Авдеевском направлении при помощи боевых FPV-дронов. В результате слаженной работы операторов боевых и разведывательных беспилотников 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 9 полк НМ ДНР), украинские боевики регулярно несут тяжелые потери на этом участке линии боевого соприкосновения.


FPV-дроны являются простыми квадрокоптерами, лишенными модулей спутниковой навигации и другой сложной электроники. Управление производится непосредственно вручную операторами, наблюдающими за обстановкой через установленную на беспилотнике камеру. Подобные БПЛА незаметны для так называемых аэроскопов и невосприимчивы к средствам радиоэлектронного подавления противника.

Российские разработчики создали антенный комплекс "Башня", позволяющий операторам FPV-дронов действовать, находясь в укрытиях либо в бронированной военной технике. Благодаря этому обеспечивается эффективное применение беспилотников такого типа с минимальным риском для жизни операторов.

Благодаря новой разработке военнослужащим не приходится покидать укрытия для обеспечения более надежного прохождения радиосигнала, необходимого для связи с беспилотниками, рискуя при этом стать жертвой снайперов или минометного огня противника.

Использование FPV-дронов дает возможность пехоте самостоятельно поражать скопления военной техники, живой силы, а также инженерные сооружения противника.




Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:42
    +3
    полтора года уничтожают....теперь дронами))
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:16
      0
      Заблокированный в России самостийный паблик DS, который еще называют теневой пресс-службой Генштаба ВСУ, сообщил о переброске в Авдеевский укрепрайон дополнительных пiдроздiли 110-й, 70-й, 53-й, 36-й, 59-й, 115-й бригад ВСУ, а также военных полицаев нацбата «Куев» для расстрелов трусов и дезертиров.

      Стало известно, что накануне был нанесен мощнейший удар по Авдеевке. Прилет пришелся на местный коксохимический завод, в котором глубоко в подземных казематах были обустроены командные и ситуационные центры 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также склад с минами и танковыми снарядами. Бабахнуло знатно, причем с повторной детонаций, после чего весь день оттуда валил густой черный дым. Однако эта тема на «Апостроф TV» даже не обсуждалась, хотя на армейских чатах укро-вояк была главной. Админы указанных бригад сообщили о множестве без вести пропавших побратимов.


      После освобождения Артемовска начинается «Авдеевская мясорубка». Собственно, это видно даже по новым нарративам вражеских ЛОМов (лидеров общенственного мнения) и Зе-ботов, которые меняют промывку мозгов щирых украинцев от «Бахмута в наших сердцах» до «держимся дальше и уничтожаем орков миллионами». Звучит дико, но майданутой публике и западному обывателю нравятся «перемоги в интернете».

      https://svpressa.ru/war21/article/373844/
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:43
    +7
    Подобные БПЛА незаметны для так называемых аэроскопов и невосприимчивы к средствам радиоэлектронного подавления противника.

    Угу, и видеосигнал они "незаметно" посылают оператору и команды "незаметно" получают...
    Невосприимчивость рэбу видимо связана с квантовой телепортацией сигналов и команд без использования электромагнитных волн для радиообмена? wassat
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:02
      +1
      Против станции рэб не попрёт, это или оператор дрона внутри коптера должен быть laughing или коптер с ИИ, третьего не дано
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07
    0
    Такие кадры должны публиковаться в день по тысяче и тогда имеет смысл радоваться за наш ВПК ,а пока это единицы ............