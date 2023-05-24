Уничтожение позиций ВСУ на Авдеевском направлении при помощи FPV-дронов попало в кадр беспилотника

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть уничтожение позиций боевиков киевского режима на Авдеевском направлении при помощи боевых FPV-дронов. В результате слаженной работы операторов боевых и разведывательных беспилотников 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 9 полк НМ ДНР), украинские боевики регулярно несут тяжелые потери на этом участке линии боевого соприкосновения.
FPV-дроны являются простыми квадрокоптерами, лишенными модулей спутниковой навигации и другой сложной электроники. Управление производится непосредственно вручную операторами, наблюдающими за обстановкой через установленную на беспилотнике камеру. Подобные БПЛА незаметны для так называемых аэроскопов и невосприимчивы к средствам радиоэлектронного подавления противника.
Российские разработчики создали антенный комплекс "Башня", позволяющий операторам FPV-дронов действовать, находясь в укрытиях либо в бронированной военной технике. Благодаря этому обеспечивается эффективное применение беспилотников такого типа с минимальным риском для жизни операторов.
Благодаря новой разработке военнослужащим не приходится покидать укрытия для обеспечения более надежного прохождения радиосигнала, необходимого для связи с беспилотниками, рискуя при этом стать жертвой снайперов или минометного огня противника.
Использование FPV-дронов дает возможность пехоте самостоятельно поражать скопления военной техники, живой силы, а также инженерные сооружения противника.