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Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление

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Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление

Российская армия не в состоянии перейти в наступление, у нее нет успехов на фронте. Об этом заявил бывший представитель США на Украине Курт Волкер в интервью украинской прессе.


Экс-спецпредставитель США появился на Украине спустя довольно продолжительное время и совершил турне по украинским городам, начав с Одессы и закончив Киевом. Причина появления Волкера пока не ясна, но он уже успел и выступить перед журналистами и дать интервью, везде рассказывая о том, что украинская армия "почти победила".

В беседе с украинской прессой он усомнился в способности российской армии перейти в наступление, начав рассказывать о якобы "плохом снабжении и командовании" российской группировки. В то же время он назвал ВСУ "прекрасно оснащенной и интегрированной в системы НАТО" армией, способной одержать победу. Стоит отметить, что в 2018 году Волкер говорил все то же самое, но только вместо "российской армии" упоминал "народную милицию" республик. В общем, сказка все та же, просто слова другие.

(...) российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались (...) но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях (...) В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием

- заявил экс-представитель США добавив, что решающим фактором в предстоящем контрнаступлении будет "подготовка ВСУ" и "мощное командование" украинской группировки.

Волкер признал, что не знает всех подробностей будущего контрнаступления ВСУ, но уверен в окончательной победе Украины.
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32 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:38
    +3
    Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
    . Всё озабоченный дуют в одну дуду.... не интересно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:42
    +5
    Курт Волкер один из хозяев Луганского Стинола ,так что коментарии у него предвзяты.Лесом! lol
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:56
      0
      А!Так у него особый интерес и особая ненависть к нам!Кстати,на ненависти можно подавиться(до смерти)желчью...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:58
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Курт Волкер один из хозяев Луганского Стинола ,так что коментарии у него предвзяты.Лесом! lol

      А почему он уверен, что мы жить без его мнения не можем?
      Чем мельче и незначительнее прогнозы - тем меньше над тобой смеяться будут, когда со своими "предсказаниями" обделаешься. Вон, П.Глоба, например, знает...
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:42
    +1
    Это типа "На слабо!" берет? laughing
    Попривыкали там у себя по понятиям разбираться!
    С миром - Киндос!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:44
    +4
    Еще один барин приехал пинать под булки хероев идти вперед....Заждались уж на западе, уплачено, а шоу нет.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:45
    +1
    в интервью украинской прессе.

    этим все сказано... льет им в уши, что услышать хотят и жаждут... yes для успокоения оных....
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:45
    0
    Сначала прорядим хорошенько, а потом и пойдём.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:47
    +1
    Ну что с командованием не очень это он конечно прав. На всю армию генералов пять боевых есть, остальных стоило бы заменить на какой-нибудь чатХПП, который никогда не спит, который не украдёт форму и которому не нужны журналы заполнения журналов
    1. Легат
      Легат Сегодня, 11:50
      +3
      В эту пятерку боевых Лапин входит? Смотрел видео как он руководит зачисткой села от ДРГ в Белгородской области с криками за Родину! Если да, тогда наши дела весьма печальны
      1. Pablo Blade
        Pablo Blade Сегодня, 12:01
        +2
        Как я понял Лапин просто решил срочников подбодрить таким образом. Зря накинулись. Или кто-то здесь всерьёз считает что он таким образом занимался зачисткой?
        1. Легат
          Легат Сегодня, 12:09
          +1
          Я вообще считаю, что он занимался самопиаром. Пока солдаты вдоль заборов идут, этот в полный рост по дороге фотосессию устраивает
        2. Cartalon
          Cartalon Сегодня, 12:09
          +2
          Уже то что для противодействия одной роте пришлось аж целого командарма или кто у нас там Лапин, говорит об аховой организации.
        3. Аскет
          Аскет Сегодня, 12:14
          +1
          Цитата: Pablo Blade
          Или кто-то здесь всерьёз считает что он таким образом занимался зачисткой?

          Сам факт того, что целый генерал-полковник руководит солдатом уже говорит о том, что что-то не так в датском королевстве
          Уровень максимум полковника и то слишком
          Характерный эпизод из фильма "Битва за Москву" для сравнения

  8. Легат
    Легат Сегодня, 11:47
    +3
    Нынешний генералитет, к сожалению, это ярко демонстрирует уже больше года
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 12:08
      +2
      Ну что с командованием не очень это он конечно прав.
      Цитата: Легат
      Нынешний генералитет, к сожалению, это ярко демонстрирует уже больше года

      Три цитаты приведу по данному поводу относительно "диванных стратегов": 1. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. 2. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. 3. Перефразирую Миттерана: Те, кто знает, как надо воевать (у Миттерана - управлять государством) уже работают таксистами и водопроводчиками. Чтобы уметь воевать - надо воевать, в начале Великой Отечественной войны далеко не все наши военначальники показали себя, и лишь в процессе выдвинулись Конев, Ватутин, Рокоссовский и другие (Жуков уже был таковым).
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 12:16
        0
        Причём Коневу лучше было бы не выдвигаться, только вот армия у нас перед войной увеличилась кратно в результате дивизиями командовали те у кого квалификации на роту хватало и не наш выбор был воевать или нет, а тут мы сами сочли себя готовыми.
      2. Легат
        Легат Сегодня, 12:18
        +1
        Зачем же столько букв? Могли написать короче, что жирафу видней
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:11
      +1
      Нынешний генералитет, к сожалению, это ярко демонстрирует уже больше года
      С обороной дела не лучше.
    3. iran
      iran Сегодня, 12:12
      +5
      Цитата: Легат
      Нынешний генералитет, к сожалению, это ярко демонстрирует уже больше года


      Да и не только генералы. Абсолютно некомпетентный офицерский состав. Очень плохо обученные солдаты, особенно пехота. Совершенно никчемная военная подготовка уровня первой и второй мировой войны, с полной неспособностью бороться с мобильными группами. Совершенно отвратительныя разведка, если она вообще существует...

      Если кто-то думал, что сделают выводы с первой и второй чеченской войн - мне просто остаётся схватиться за голову. Я лишь констатирую факт - наш генералитет с военными просто не переобучаемый!
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:55
    -3
    Российская армия не в состоянии перейти в наступление, у нее нет успехов на фронте.

    Бахмут чей?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:23
      0
      А его российская армия брала? Российская армия - это Угледар. Угледар чей?
  10. Aitmouhoub
    Aitmouhoub Сегодня, 11:57
    +1
    "En même temps, les troupes ukrainiennes sont bien entraînées, bien équipées, intégrées"
    Ils sont tellement bien entraînés qu'ils perdent en moyenne 600 soldats par jours!
    Ce sont des commentaires comme le fait Kurt Volker qui poussent les jeunes ukrainiens à aller se faire détruire sur le front. Personne ne mérite de mourir mais les pertes énormes devraient alerter les consciences des oxydés (s'ils en ont une).
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: Aitmouhoub
      Personne ne mérite de mourir mais les pertes énormes devraient alerter les consciences des oxydés (s'ils en ont une).

      Какая там совесть, воевать нужно за англосаксов !
    2. Романенко
      Романенко Сегодня, 12:24
      0
      La discussion en français exclut 90% des participants sur le site, cependant, je m'abstiendrai de donner des appréciations catégoriques sur la qualité de la formation des combattants dans les deux armées. Ces armées sont tellement hétérogènes et prêtes au combat de différentes manières qu'il est difficile de se faire une opinion générale à leur sujet.
      J'ai utilisé un traducteur en ligne pour communiquer avec vous, je n'utilise pas le français dans la communication.
  11. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:58
    +3
    Какая дешевая провокация. А в прочем, Волкер всегда был дешевкой...
  12. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:02
    0
    «Тени исчезают в полдень».
    Андрон.
    «Я вот сомневаюсь насчёт соли».
    «Я вот сомневаюсь, что мы осилим эту самую сплошную…»
    Анисим.
    «Андрон у нас навсегда сомневается»
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:04
    0
    Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление

    И я говорю что российская армия ни на что не способна .Отступая на запад ,захватила случайно 5 областей ,а там еще отступать и отступать.................
  14. iran
    iran Сегодня, 12:08
    -1
    Если верить Пригожину, сколько полегло за взятие Артёмовска, то про наступление можно уже даже забыть. Либо объявить всеобщую мобилизацию.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: iran
      сколько полегло

      Стрелков подсчитал: потери примерно равные....Кто кого перемалывал, вопрос !
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:17
    0
    В то же время он назвал ВСУ "прекрасно оснащенной и интегрированной в системы НАТО" армией, способной одержать победу.

    Хозяин с проверкой приехал -"Воюй сынку, воюй !"
  16. KCA
    KCA Сегодня, 12:23
    0
    Экс-тире-перд не помнит декабрь 1941 года, когда СССР уже почти потерял Москву, и вдруг из Сибири прибыли дивизии, которые, вкупе с местными и ополченцами дали так прокакаться немцам, что куски летели по закаулочкам