В австрийском доме, где прошло детство Гитлера, будут проводиться семинары о правах человека

В доме, в котором проходили юные годы Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-на-Инне, собираются проводить семинары о правах человека для сотрудников правоохранительных органов.Как сообщает немецкая пресса, в здании собираются открыть специальный центр, в котором предполагается проведение семинаров, посвященным правам человека. Ранее в бывшем доме Гитлера местными властями планировалось открыть полицейский участок, однако от этих планов пришлось отказаться из-за критики со стороны представителей гражданского общества. Ряд общественных организаций требовали открыть в этом доме музей или образовательный центр для граждан для обмена опытом и воспоминаниями.Представители специально созданной профильной экспертной комиссии МВД Австрии отмечают, что для них приоритетом является проведение "позитивной работы" в этом здании, в частности обучение сотрудников полиции в сфере, касающейся прав человека.Помещение бывшей гостиницы "У померанца", в которой прошли первые три года жизни человека, принесшего потом миру неимоверные страдания, было национализировано австрийскими властями в 2016 году. МВД страны предполагало полный снос этого строения, но от этих планов пришлось отказаться, так как здание имеет статус памятника архитектуры XVII века и охраняется законом.Во время Второй мировой войны в этом здании располагался культурный центр. При отступлении нацистов из Австрии его пытались взорвать, однако не успели этого сделать.