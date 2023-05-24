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В австрийском доме, где прошло детство Гитлера, будут проводиться семинары о правах человека

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В австрийском доме, где прошло детство Гитлера, будут проводиться семинары о правах человека

В доме, в котором проходили юные годы Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-на-Инне, собираются проводить семинары о правах человека для сотрудников правоохранительных органов.


Как сообщает немецкая пресса, в здании собираются открыть специальный центр, в котором предполагается проведение семинаров, посвященным правам человека. Ранее в бывшем доме Гитлера местными властями планировалось открыть полицейский участок, однако от этих планов пришлось отказаться из-за критики со стороны представителей гражданского общества. Ряд общественных организаций требовали открыть в этом доме музей или образовательный центр для граждан для обмена опытом и воспоминаниями.

Представители специально созданной профильной экспертной комиссии МВД Австрии отмечают, что для них приоритетом является проведение "позитивной работы" в этом здании, в частности обучение сотрудников полиции в сфере, касающейся прав человека.

Помещение бывшей гостиницы "У померанца", в которой прошли первые три года жизни человека, принесшего потом миру неимоверные страдания, было национализировано австрийскими властями в 2016 году. МВД страны предполагало полный снос этого строения, но от этих планов пришлось отказаться, так как здание имеет статус памятника архитектуры XVII века и охраняется законом.

Во время Второй мировой войны в этом здании располагался культурный центр. При отступлении нацистов из Австрии его пытались взорвать, однако не успели этого сделать.
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:16
    +4
    На входе в этот дом должен висеть флаг Германии с траурной лентой-всегда!И табличка на входе с надписью "тут жил и мешал жить миллионам людей монстр в человеческом образе "!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:28
      -1
      Во время Второй мировой войны в этом здании располагался культурный центр. При отступлении нацистов из Австрии его пытались взорвать, однако не успели этого сделать.

      Жаль, что нацисты не успели взорвать это здание, в котором Гитлер провёл первые годы своей жизни!
      Теперь этим зданием , как с живой памятью о Гитлере, австрийские нацисты будут манипулировать в своей нацистской прропаганде сознанием автрийстцев, как это делают сейчас прозападные дем-власти России, манипулируя против ИСТИННОГО СУВЕРЕНИТЕТА России историческим псевдосознанием юных россиян существованием памятного Ельцин-центра в Екатеренбурге.
      Патриоты России тоже никак не могут своими протестами против Ельцинюги закрыть этот поклятый Ельцин-центр в Екатеренбурге.
    2. Paul Neumann
      Paul Neumann Сегодня, 13:55
      0
      да там уже есть камень с надписью - вы просто не в курсе.


      а иностранные флаги вешать в австрии запрещено по закону.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 13:16
    +4
    Верной дорогой идут !А если еще стоит дом Геббельса то там можно проводить семинары о свободе слова! feel
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Magic Archer
      если еще стоит дом Геббельса то там можно проводить семинары о свободе слова!

      У него вилла была на острове Шваненвердер (Лебединый остров).. Сейчас медицинское заведение по лечению алкоголизма.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 13:22
    +2
    В австрийском доме, где прошло детство Гитлера, будут проводиться семинары о правах человека

    На первом этапе. На втором этапе будет включено изучение антропологии и изучение скандинавской воинской мифологии...
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:25
    0
    МВД страны предполагало полный снос этого строения, но от этих планов пришлось отказаться, так как здание имеет статус памятника архитектуры XVII века и охраняется законом.
    Я, конечно, не искусствовед, но у нас такими "памятниками" половина России застроена. То, куда в прошлый раз "евроинтеграторы" не дошли.

    И сейчас не дойдут.

    Вот настоящие памятники архитектуры, куда "цивилизаторы" дотянулись своими кровавыми лапами...


  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:26
    0
    окурили? святой водой побрызгали ??? belay
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +2
    В австрийском доме, где прошло детство Гитлера, будут проводиться семинары о правах человека
    Самое подходящее место для нынешних европейцев - говорить о правах человека в доме где прошло детство человека, который насаждал "права человека" своими методами.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:56
      0
      Если так называемый "Фонд мира" спонсирует войну .... чему ещё удивлятся.... winked
  7. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 13:39
    0
    А что,символично,эдак по европейски,права человека и Гитлер......
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: alexandreII
      А что,символично,эдак по европейски,права человека и Гитлер..

      Так они снова к этому придут.Свобода по-европейски всегда была за счет других народов
      Вспомним Борреля
      "Европа – это сад, мы создали этот сад… Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад",
      По его словам, нужно не просто оградить "привилегированную" Европу от "джунглей", но и насаждать европейские ценности в остальных странах.
      А как насаждать? Также как делали нацисты. Всех обитателей джунглей""в концлагерь на перевоспитание.
      ("Arbeit macht frei" - "Работа делает свободным"), лозунг, написанный над воротами концентрационного лагеря Аушвиц, внушавший, что честный труд якобы дает право заключенному обрести прощение. Аналогичные иезуитские лозунги висели на воротах Заксенхаузена, Равенсбрюка и других концлагерей: "Каждому - свое", "Право оно или нет, но это - мое отечество" и др. На крыше центрального здания лагеря Дахау Гиммлер распорядился выложить белой черепицей следующую надпись: "К свободе ведет один путь. И его вехами являются покорность, прилежание, честность, воздержание, чистота, самопожертвование, порядок, дисциплина и любовь к родине".

  8. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 13:53
    0
    Пожалуй, во всей Австрии нельзя было найти другого дома. При этом то, что сейчас на Западе называют «правами человека», и так в большинстве своем полная чепуха.
  9. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 14:15
    0
    Все правильно, ничего нового. Семинары будут о правах высших человеков. И о неправах низших. Арийская раса она такая, да.