Британская разведка предупредила Генштаб ВСУ о подготовке российской армией удара на Ивановское

Российское командование готовит удар на Ивановское (Красное), в район Артемовска стягиваются дополнительные подразделения российской армии и артиллерии. Такую информацию предоставила британская разведка.
Офис Зеленского и Генштаб ВСУ получили от британцев разведданные о подготовке российскими силами удара на Ивановское. По мнению британских аналитиков, командование ВС России хочет выровнять линию фронта и выйти с южного направления к Часову Яру, куда отошли остатки ВСУ из Бахмута. Британцы рекомендуют Генштабу перебросить на это направление дополнительные силы, поскольку ввод резервов поможет сохранить потенциал для возобновления контрнаступления на флангах города с целью его окружения.
В случае, если российской армии удастся взломать мощную оборону Ивановского, дополнительно укрепленную вышедшими из Бахмута подразделениями ВСУ, то вся операция по окружению города теряет смысл, так как русские фактически обезопасят южный фланг. При этом британцы, почему-то, не напоминают Генштабу ВСУ, что после потери контроля над Бахмутом, контрнаступление и так потеряло весь смысл и строится только на том предположении, что ВСУ все же прорвутся по флангам, а российские силы сами оставят город. Сил и средств на бои в Бахмуте у ВСУ нет.
Кстати, командующего группировкой "Восток" Александра Сырского, обещавшего Зеленском взять Бахмут еще в феврале, уже пару дней не видно. Любящий быть на виду генерал как-то выпал из поля зрения медийных ресурсов Украины, да и на фронте, вроде, не мелькает, в сводках не упоминается. Может приболел, а может офис Зеленского все же снял его с должности командующего СВ ВСУ за провал контрнаступления. В общем, информации пока нет.
Ранее Сырский сообщил о приостановке контрнаступления и заявил, что для его успешного продолжения необходимо перебросить в район Бахмута свежие резервы, в том числе и западные танки. Пойдет ли на это Зеленский не известно.