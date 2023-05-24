ФСБ РФ опубликовала кадры задержания в Ростове-на-Дону конструктора предприятия ОПК за госизмену

Федеральной службой безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону

Очередного шпиона, завербованного украинскими спецслужбами, задержали оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности России в Ростове-на-Дону. Кадры, показывающие арест мужчины, который ничего не подозревая прогуливался по одной из городских улиц, опубликовала пресс-служба ФСБ.По данным российских силовиков, задержанным оказался конструктор одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. С февраля этого года по апрель он передавал через мессенджер сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ на территории Ростова-на-Дону.— сказано в заявлении ФСБ.Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ о «государственной измене в форме шпионажа», сообщается в пресс-релизе силового ведомства. По данной статье теперь уже бывшему сотруднику российского оборонного предприятия суд может назначить срок вплоть до пожизненного.Вот такая странная трехмесячная «инвестиция» взрослого мужчины, явно с высшим образованием и хорошей должностью, решившая его судьбу в конечном итоге провести остаток жизни в колонии. Сомнительно, что на второй год СВО он решился на госизмену из «идейных соображений». Неужели те гроши, которые он возможно успел получить от украинской спецслужбы, стоят навсегда поломанной для себя и семьи жизни?Ранее пресс-служба ФСБ РФ сообщила о вступлении в законную силу приговора Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, обвиняемого по статье ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). В ходе оперативных действий, силовики выяснили, что иностранный гражданин проводил деятельность по вербовке сотрудников оборонных предприятий, имеющих допуск к секретной информации. Украинского шпиона, в частности, интересовали охраняемые законом сведения о перспективных разработках стрелкового вооружения. Теперь ближайшие 16 лет он проведет за решеткой.