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ФСБ РФ опубликовала кадры задержания в Ростове-на-Дону конструктора предприятия ОПК за госизмену

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ФСБ РФ опубликовала кадры задержания в Ростове-на-Дону конструктора предприятия ОПК за госизмену

Очередного шпиона, завербованного украинскими спецслужбами, задержали оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности России в Ростове-на-Дону. Кадры, показывающие арест мужчины, который ничего не подозревая прогуливался по одной из городских улиц, опубликовала пресс-служба ФСБ.


По данным российских силовиков, задержанным оказался конструктор одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. С февраля этого года по апрель он передавал через мессенджер сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ на территории Ростова-на-Дону.

Федеральной службой безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону

— сказано в заявлении ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ о «государственной измене в форме шпионажа», сообщается в пресс-релизе силового ведомства. По данной статье теперь уже бывшему сотруднику российского оборонного предприятия суд может назначить срок вплоть до пожизненного.

Вот такая странная трехмесячная «инвестиция» взрослого мужчины, явно с высшим образованием и хорошей должностью, решившая его судьбу в конечном итоге провести остаток жизни в колонии. Сомнительно, что на второй год СВО он решился на госизмену из «идейных соображений». Неужели те гроши, которые он возможно успел получить от украинской спецслужбы, стоят навсегда поломанной для себя и семьи жизни?

Ранее пресс-служба ФСБ РФ сообщила о вступлении в законную силу приговора Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, обвиняемого по статье ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). В ходе оперативных действий, силовики выяснили, что иностранный гражданин проводил деятельность по вербовке сотрудников оборонных предприятий, имеющих допуск к секретной информации. Украинского шпиона, в частности, интересовали охраняемые законом сведения о перспективных разработках стрелкового вооружения. Теперь ближайшие 16 лет он проведет за решеткой.

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22 комментария
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  1. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 13:43
    +4
    Честное слово , мне абсолютно непонятна мотивация. Что в голове у человека?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      +1
      Мотивация?Деньги,и еще раз деньги.А их много никогда не бывает..
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:16
        0
        передавал..... (ГУР) Минобороны Украины информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ на территории Ростова-на-Дону.

        Сомневаюсь, что этот гражданский тип владел информацией о расположении, составе ВПВО и л/с в Ростовской обл. Следствие разберется, что он сливал. Разобрались бы как полезная информация улетает за кордон из различных структур (в тч. и Мин. обороны.)
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:56
      +2
      Цитата: КошмарИваныч
      Честное слово , мне абсолютно непонятна мотивация. Что в голове у человека?

      Капуста...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:17
        +1
        На видео видимо он чвствовал что-то неладное, что он всё время, когда шёл, оглядывался!
        Страх возмездия за измену никогда предателю покоя не даёт.

        ФСБшники молодцы - вычислили и задержали гада!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:44
    +3
    А не пора ли начать задерживать таких иуд не жёстко а жестоко,начиная с пары ударов по морде?Чтобы поняли что они теперь никто,что время цацканья и антимоний ушло в прошлое а сейчас разговор только такой -показал гонор,умойся кровью!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:55
      +5
      .....арест мужчины, который ничего не подозревая прогуливался по одной из городских улиц

      Этот мужчина, судя по видео, шел не прогуливаясь, а все время оглядываясь, будто на встречу с агентом или почуял слежку.
      Съемка уже давнишняя, люди на видеоролике ходят в куртках, а в Ростове-на-Дону тепло, 25 С
  3. cornet2
    cornet2 Сегодня, 13:45
    +2
    Какие 16 лет?Какое пожизненное?Расстрел через повешание на центральной площади с трансляцией по всем каналам!
    1. Brain_
      Brain_ Сегодня, 13:54
      0
      Внимательнее читайте.
      По данной статье теперь уже бывшему сотруднику российского оборонного предприятия суд может назначить срок вплоть до пожизненного.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:49
    +2
    Не понимаю я этих предателей...вроде бы не глупые люди а все равно идут на преступление...видимо в душе все сгнило у них.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    +2
    возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ о «государственной измене в форме шпионажа»
    В советское время ст. 64 УК РСФСР вплоть до высшей меры наказания. К сожалению, как оказалось предателей и изменников украинские спецслужбы находят без особого труда.
  6. JustMe
    JustMe Сегодня, 13:52
    +2
    Когда я работал в СКБ Турбонагнетателей (1998- 2008) мой начальник (Потанин В.А.) был очень большой любитель отправлять чертежи по новым разработкам на Украину (в Харьков). Это прежде всего касалось электро-ассистированного турбонаддува (который возник на основе попытки создания аналога системы Гипербар - чисто военной разработки у французов).
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:10
      0
      Сам знал об этом и молчал? И, несмотря на то, что он очень короткий, этот комментарий будет очень даже по-существу.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 13:55
    +2
    Вот в такой позе он проведёт остаток жизни...
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:03
    +1
    У меня вот тоже один такой был — крылья сделал. — Ну-ну-ну-ну-ну? — Что ну-ну? — я его на бочку с порохом посадил — пущай полетает! (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
    Причем, никто в СССР данные кадры не считал кровожадными или ужасными.... Классика.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 14:03
    0
    Вот такая странная трехмесячная «инвестиция» взрослого мужчины, явно с высшим образованием и хорошей должностью, решившая его судьбу в конечном итоге провести остаток жизни в колонии. Сомнительно, что на второй год СВО он решился на госизмену из «идейных соображений».

    Что тут странного? В голове творится то же, что и у большей части прозомбированных жителей №404? Ростов чай не на другой планете, но только недавно получил команду "проснись".

    Хотя может чем-то другим занимался, а пресекли только теперь?
  10. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 14:13
    +2
    Я понимаю деньги,но их ещё нужно получить и что называется успеть потратить.Трупу же деньги ни к чему . Допустим,это алчный и абсолютно беспринципный человек. Но на кого он решил работать? На украину. Где гарантия, что он получит деньги и получит ли их в указанном объеме ? Откуда уверенность,что его не используют как одноразовый материал? Он работник ОПК, должен был понимать что будет в зоне особого внимания . Т.е отсюда следует,что в добавок к вышеперечисленным свойствам,он ещё и тупой . Ядрёная смесь wassat
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:17
    +2
    А где же обязательный расслабляющий удар, который должен идти перед захватом рук, подсечкой и укладыванием?! Офигеть, у моего препода пацаны бы зачёт не сдали...
  12. JustMe
    JustMe Сегодня, 14:25
    +1
    Когда я работал в НИИФИ (космическая промышленность, г. Пенза) в 90-е годы там было две группы, которые делали копии комплектов чертежей и продавали их на сторону. ( Одна группа - Белозубов, вторая - Тихоненков).
    Далее я работал СКБ Турбонагнетателей (чуть далее - Пензенский Дизельный завод). Там было какое-то эпическое воровство и продажа на сторону комплектов документации. Было видно что часть комплектов шла на Украину.
  13. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:32
    0
    Коротко о мотивации. Конечно - деньги и, только, деньги... Во - первых, в условиях капиталистической сущности России и 30-ти летнего "промывания мозгов" населению, относительно успешности в нынешней жизни - только через количество "бабок"... Во - вторых, мизерные з\платы у конструкторов и инженеров, квалифицированных рабочих на предприятиях, КБ, НИИ, в противовес з\платам и житейским возможностям чиновников, и прочих менеджеров, особенно на верхних "этажах" властных и экономических структур... В третьих - отсутствие идеологического воспитания, и идеологии, как таковой, в обществе, кроме идеологии Запада: деньги, карьера, эгоизм, всеохватывающий пофигизм и равнодушие. Которые государство "вбивало" в головы россиян последние 30 лет через культуру, образование, СМИ и, даже, утюги.... И, вот, теперь, "хаваем", всё это, полной ложкой.... Человек, на генетическом уровне, чувствует и хочет жить достойно. А в капиталистическом обществе - это достаточно сложно, даже в российской импровизации....
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:33
    0
    Вот такая странная трехмесячная «инвестиция» взрослого мужчины, явно с высшим образованием и хорошей должностью, решившая его судьбу в конечном итоге провести остаток жизни в колонии.
    Вот такое надо по ТВ повсеместно крутить, вместо реклам чешского(?)безалкогольного "Жатецкого Гуся" и "Велькопоповецкого Козела"... А так вообще нормально, чехи оружие на Украину, а у нас в России на ТВ реклама чешского пива. Это вот как называется?
  15. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:33
    0
    Показательно, что при сроке до пожизненного, суд дает минималку. И как тут не поверить в то, что "спящие* у нас везде?