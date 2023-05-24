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Лавров: Поставляемое Киеву натовское оружие бесконтрольно расползается по всему миру

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Лавров: Поставляемое Киеву натовское оружие бесконтрольно расползается по всему миру

Западное оружие на миллиарды долларов продолжает поступать на Украину, однако неясно каким образом контролируются эти поставки и уже очевидно, что многое из того, что передавалось Киеву, всплывает в разных концах света.


По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Сергея Лаврова, все больше западного вооружения, предназначенного для Украины, бесконтрольно расползается по миру. Министр отметил, что коллективный Запад неприкрыто стремится нанести России стратегическое поражение, используя для этого Украину. В этом своем стремлении Запад готов накачивать натовским оружием Киев, даже не контролируя его поставки.

Натовские страны зашли так далеко, что уже не только де-факто, но и де-юре стали прямыми участниками украинского конфликта, отметил Лавров, подчеркнув при этом, что своим безответственным повелением Запад значительно повышает риски «прямого военного столкновения ядерных держав». По словам главы МИД России, на Западе предпочитают игнорировать и искажать сигналы Москвы относительно недопустимости перехода красных линий. О том, где на данный момент проходят эти линии, министр не сказал.

Еще осенью прошлого года в западных СМИ стала появляться информация о том, что поставляемое Киеву оружие всплывает на черных рынках, в том числе и в Европе. Теперь поставляемое американское оружие и военную технику украинские боевики используют уже для вторжения на территорию РФ, которая таковой была и до 2014 года.
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28 комментариев
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 12:56
    +1
    О том, где на данный момент проходят эти линии, министр не сказал.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:01
      +8
      Поклали на Западе на все наши красные линии длинный толстый болт с левой резьбой......
      Это уже очевидно.
      Потому Лавров и не стал об этих линиях конкретно вспоминать. Чтобы не позорится.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 13:17
        +2
        Да куда уже больше позориться руководителю МИДа, за 20 лет утрачено всё СНГ (Белоруссия - не в счёт), прежде всего - Украина и Казахстан, "партнёры" откровенно надули как лохов, даже Индия начала отказываться от тесного взаимодействия, а уж как киданул Россию на всю центральную Азию Китай, да ещё и очередной "брестский" мир анкл Си навязывает круче, чем штаты
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:00
    +7
    Важнейшая проблема России - куда с Украины вооружение девается.
    МИД уже не знает, о чем сказать, только бы интересы России не отстаивать.
    Прокричать на весь мир о нападении крупной террористической группы на райцентр в Белгородской области - это ж мелочи, не заслуживающие внимания МИД? Там же просто люди были. А раз даже глава поселения не пострадал, то и наш Совбез собирать не обязательно.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:00
    +3
    Да,прямые участники конфликта.Дальше что?Почему тогда не признаем их врагами,с соответствующими..?Они же убивают нас..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:02
      +5
      Да Вы шо - а газ-нефть-зерно-удобрения и прочае с кем торговать??? Как можно-с.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:01
    +1
    краинская доска объявлений в разделе "продажа не оскудеет.... а красные линии надо им на шее завязать бантиком.....
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:22
      +1
      Кажется, жена меня не любит, всё туже затягивает галстук, а вчера ещё и намылить его пыталась
  5. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 13:03
    +2
    Очень странно, почему про новое интервью Пригожина молчёк? Он там очень много наговорил и про спецоперацию, и про денацификацию, и про демилитаризацию. Назвал количество потерь в штурмах. Накинул на Шойгу с дочкой и зятем, короче много интересного....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:05
      +2
      Провокаторствуете, батенька?? Дровишек подкидываете в топку? laughing
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 13:29
        +1
        Цитата: Nexcom
        Провокаторствуете, батенька?? Дровишек подкидываете в топку?

        Так ведь это не NotPetya интервью дал, а Пригожин.
  6. ВлР
    ВлР Сегодня, 13:03
    +7
    Горькие слова Е. Пригожина о реалиях СВО:
    СВО делалась ради денацификации… А мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Легитимизировали Украину… Теперь что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот – хр...н знает как – милитаризировали Украину.

    Возразить нечего.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 13:06
      +2
      СВО это перевод Украины в наше пророссийское лоно. Если мы это делаем, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву, потом обосрались и отошли. Дальше к Херсону обосрались и отошли, потом Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас всё не складывается.

      «Мы много где и много с кем воевали. Мы знаем, как воюют американцы, французы, бесполезные войска ООН, африканские племена. Сегодня ЧВК "Вагнер" это лучшая армия в мире. И за ней, я из корректности должен сказать, что русская армия, но думаю, что украинцы это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, подготовки, разведки, различные вооружения. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них всё идёт ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну».
    2. Легат
      Легат Сегодня, 13:13
      +4
      Вот официальная позиция:
      "Удалось изрядно потрепать военную машину Украины", - сказал представитель Кремля, напомнив, что "демилитаризация Украины тоже [помимо защиты Донбасса] была заявлена как очень важная цель СВО". "Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться", - подчеркнул Песков.

      То что они называют демилитаризацией по факту декоммунизация Украины в сфере вооружения. Теперь у них все больше западных образцов. Хвастаются, что разрушили много военных производств на Украине, но о том, что теперь на них работают лучшие военные производства Запада, молчат. Теперь у них весь тыл на Западе, в полной безопасности.
      Что касаемо уничтоженных военных производств на Украине. Могу скинуть координаты одного такого в прямо перед носом в Харькове. МО, видимо, плевать на него.
    3. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:16
      +4
      Куда интереснее слова Пригожина, что он там 20 тысяч потерял и это ведь только вагнеровцы, а ведь были там на флангах и лднровцы и войска России. Стрелков например проанализировав все оценил общие потери России в 40-50 тысяч человек только одних убитых за Артемовск и примерно столько же потеряли украинские войска.
    4. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:17
      -4
      мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире
      Она и раньше была известна во всем мире, только далеко не в лучшем свете. Сейчас- вообще в этом самом вэйз мире тошноту вызывает.
      милитаризировали Украину
      + Украина стала тяжелой гирей на шее вэйз мира, и платить бесконечно они не станут. Когда донаты закончатся- вопрос будет исчерпан.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:05
    +5
    забота о всём Мире это первоочередная задача МИД РФ? может Лаврову лучше начать заботиться о своих гражданах и о своей стране, хотя конечно они геостратеги и геополитики, им виднее
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:06
    -1
    Надо и нам поспособствовать: Стингеры в Нью Йорк или Лос Анжелес это будет очень смешно... P.S. А кому то и нет.
  9. al3x
    al3x Сегодня, 13:07
    +2
    Да фиг бы с ним со всем остальным миром, пусть расползается. Лучше бы не допускали его расползания по Украине, а то оно бесконтрольно ползёт на фронт. Надо контролировать этот процесс в зародыше пытаться.
  10. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 13:09
    +1
    Цитата: Nexcom
    Провокаторствуете, батенька?? Дровишек подкидываете в топку?

    Т.е. обсуждать интервью Пригожина - это провокация?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:10
      +1
      Да нет, что Вы. Я не об этом. Впрочем неважно.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    0
    Да и так понятно ,НАТО идёт на прямой конфликт.Все заявляют что нельзя применять ядерное оружие ,это не лазейка ,а дырища в пользу запада .Вот только после первого применения , всем будет по барабану.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:14
      +2
      Дык про радиоактивную пыль-облако что поперло в Европу - тишина. Почему?
      Дык потому что пыль то "эта пыль кого надо пыль" (с) laughing
      Вот и молчат в тряпочку.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:33
        +2
        потому что пыль то "эта пыль кого надо пыль

        нет, скорее всего молчат - потому что нет такой проблемы, а просто снова наши неудавшиеся тезисы и примитивная пропаганда....
  12. ВлР
    ВлР Сегодня, 13:11
    +3
    А вот что сказал Пригожин о провалившейся на посту главы МИДа Лаврове;
    У них же у всех психоз. Ты что? Дети! У Лаврова дочь в Америке живет! , вам как, не стыдно?
    ...
    Это раздвоение может закончиться, как в 1917 году, революцией. Сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. Напрасно думать, что их [родственников убитых] сотни. Их сейчас десятки тысяч, их скоро будут сотни тысяч, мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеевская ночь. Вот чем закончится жировство детей

    Напомним, что недавно дочь Лаврова забросали яйцами в Грузии где хотел устроить роскошную свадьбу брат её мужа. В результате
    Служба госсезопасности и МВД Грузии спланировали спецоперацию по вывозу подсанкционных лиц, среди которых была также Екатерина Винокурова (дочь Сергея Лаврова) с супругом.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    0
    Поставляемое Киеву натовское оружие бесконтрольно расползается по всему миру
    Сегодня пока до этого ни кому нет дела. А вот когда в Европе начнут "всплывать" ПЗРК, ПТРК особенно после терактов, вот тогда возможно начнут суетиться, расследовать, но поезд уже к тому времени уйдет.
  14. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 14:10
    0
    Все эти бла-бла-бла никому не интересны, во всяком случае пока парни в килтах с криками «За свободу Шотландии!» на гэльском с вологодским акцентом на камеру не пульнут залпом из поставленных укропам NLAW по стоянке британских АПЛ на базе Клайд. А потом заботливо оставят тубусы с серийными номерами на месте, старательно все сфотографировав и опубликовав в интернетах.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:16
      0
      Забудьте о шотландцах в килтах,у англичан и шотладцах только одна проблема - незаконные мигранты и просто мигранты.Они оказывается такие веселушники!По любой причине у них что то погромить в крови.