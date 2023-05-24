Лавров: Поставляемое Киеву натовское оружие бесконтрольно расползается по всему миру

Западное оружие на миллиарды долларов продолжает поступать на Украину, однако неясно каким образом контролируются эти поставки и уже очевидно, что многое из того, что передавалось Киеву, всплывает в разных концах света.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Сергея Лаврова, все больше западного вооружения, предназначенного для Украины, бесконтрольно расползается по миру. Министр отметил, что коллективный Запад неприкрыто стремится нанести России стратегическое поражение, используя для этого Украину. В этом своем стремлении Запад готов накачивать натовским оружием Киев, даже не контролируя его поставки.
Натовские страны зашли так далеко, что уже не только де-факто, но и де-юре стали прямыми участниками украинского конфликта, отметил Лавров, подчеркнув при этом, что своим безответственным повелением Запад значительно повышает риски «прямого военного столкновения ядерных держав». По словам главы МИД России, на Западе предпочитают игнорировать и искажать сигналы Москвы относительно недопустимости перехода красных линий. О том, где на данный момент проходят эти линии, министр не сказал.
Еще осенью прошлого года в западных СМИ стала появляться информация о том, что поставляемое Киеву оружие всплывает на черных рынках, в том числе и в Европе. Теперь поставляемое американское оружие и военную технику украинские боевики используют уже для вторжения на территорию РФ, которая таковой была и до 2014 года.