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Верховный суд ДНР начал рассмотрение уголовного дела о массовых убийствах украинским военным жителей Мариуполя

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Верховный суд ДНР начал рассмотрение уголовного дела о массовых убийствах украинским военным жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР начал рассмотрение уголовного дела о массовых убийствах украинскими военными жителей Мариуполя.

По данному делу проходит морской пехотинец ВСУ Валентин Василенко, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, согласно обвинительному заключению, утверждённому республиканской прокуратурой, 23-летнему оператору противотанкового ракетного комплекса, проходящего службу в 501-м отдельном батальоне морской пехоты Василенко предъявлено обвинение сразу по 2 статьям – 105 («Массовое убийство по мотивам политической и идеологической ненависти»), а также 356 («Применение запрещённых средств и методов ведения войны») УК РФ.

По официальной версии следствия, в марте прошлого года морпех вместе со своим подразделением занял позиции в районе завода Ильича. Находясь на своём посту, господин Василенко увидел группу из 6 мужчин, проходивших по улице Мамина-Сибиряка. Как утверждает украинский военный, он предпринял попытку остановить их, однако, по его словам, они не подчинились, что и вынудило его открыть по ним огонь. Как выяснилось позже при осмотре, у всех вышеупомянутых лиц не было при себе оружия.

Спустя 2 дня произошёл похожий случай, когда военнослужащий ВСУ открыл огонь по микроавтобусу по причине того, что водитель этого транспортного средства не отреагировал на его предупреждения. В результате от рук украинского боевика в салоне погибли 6 мужчин, одна женщина и ребёнок. В общей же сложности им были совершены убийства в отношении 14 мирных жителей Мариуполя.

Стоит отметить, что вину свою он признал полностью. Следственные органы же, в свою очередь, считают, что Василенко расстреливал ни в чём неповинных людей без предупреждения, поскольку выполнял преступные заказы своего командования, намеревавшегося, таким образом, посеять раздор в обществе.

Ранее Генпрокуратура России сообщала о передаче прокуратурой республики в суд уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ, застрелившего 4 мирных граждан в Мариуполе.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:51
    +6
    А почему эта мразь у вас "господин "?Это жмур,который давно уже живёт лишние дни и часы. Пора отменить мараторий и расстреливать таких "господ "!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:01
      +2
      о массовых убийствах украинским военным жителей Мариуполя
      А почему только над одним ? Остальные белые и пушистые ? Или абрамович их всех уже вывез ? am
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 14:11
        +1
        https://dzen.ru/a/ZG3TxX9NDV83OVvA
        Я в шоке от этой информации...
        Илья Пономарев бывший депутат Госдумы возглавлял один из отрядов террористов вторгшийся в Белгородскую область...вот мерзавец.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 14:34
          0
          Даже в той статье почему-то стыдливо не упомянуто, что Медведчук является кумом кое-кого. feel Или правильно будет, с учётом должности, Кое-кого? lol
      2. Buchenland
        Buchenland Сегодня, 14:20
        +1
        А зачем? Его на Медвечука обменяют.
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 13:52
    +2
    К стенке таких ставить надо. am Чтобы другим неповадно было.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:56
    +1
    Цитата: Бородач
    К стенке таких ставить надо. am Чтобы другим неповадно было.

    У нас мораторий на смертную казнь ...толерантность...черт бы ее побрал...этот мораторий еще ни одного убийцу не остановил от совершения преступления.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:09
    +2
    Стоит отметить, что вину свою он признал полностью.

    Чего бы не признать? Ещё и хвастаться будет. Если бы он знал что ему грозит висилица..., но теперь даже если бы и захотели местные такой приговор применить - не смогут, они теперь в правовом поле ук рф.