Верховный суд ДНР начал рассмотрение уголовного дела о массовых убийствах украинским военным жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР начал рассмотрение уголовного дела о массовых убийствах украинскими военными жителей Мариуполя.
По данному делу проходит морской пехотинец ВСУ Валентин Василенко, сообщает газета «Коммерсантъ».
Так, согласно обвинительному заключению, утверждённому республиканской прокуратурой, 23-летнему оператору противотанкового ракетного комплекса, проходящего службу в 501-м отдельном батальоне морской пехоты Василенко предъявлено обвинение сразу по 2 статьям – 105 («Массовое убийство по мотивам политической и идеологической ненависти»), а также 356 («Применение запрещённых средств и методов ведения войны») УК РФ.
По официальной версии следствия, в марте прошлого года морпех вместе со своим подразделением занял позиции в районе завода Ильича. Находясь на своём посту, господин Василенко увидел группу из 6 мужчин, проходивших по улице Мамина-Сибиряка. Как утверждает украинский военный, он предпринял попытку остановить их, однако, по его словам, они не подчинились, что и вынудило его открыть по ним огонь. Как выяснилось позже при осмотре, у всех вышеупомянутых лиц не было при себе оружия.
Спустя 2 дня произошёл похожий случай, когда военнослужащий ВСУ открыл огонь по микроавтобусу по причине того, что водитель этого транспортного средства не отреагировал на его предупреждения. В результате от рук украинского боевика в салоне погибли 6 мужчин, одна женщина и ребёнок. В общей же сложности им были совершены убийства в отношении 14 мирных жителей Мариуполя.
Стоит отметить, что вину свою он признал полностью. Следственные органы же, в свою очередь, считают, что Василенко расстреливал ни в чём неповинных людей без предупреждения, поскольку выполнял преступные заказы своего командования, намеревавшегося, таким образом, посеять раздор в обществе.
Ранее Генпрокуратура России сообщала о передаче прокуратурой республики в суд уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ, застрелившего 4 мирных граждан в Мариуполе.