Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом

А еще переданы такие "вкусности", как Storm Shadow и многое другое, о чем я пока не могу сказать

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев накануне очередной встречи контактной группы "Рамштайн". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.Глава британского военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом, где провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Подчеркивается, что визит заранее не анонсировался, цели прибытия Уоллеса на Украину не раскрываются. На данный момент он провел рабочую встречу с Резниковым, выступил перед журналистами и заявил об уверенности в "успехе контрнаступления ВСУ".Радостный Резников поблагодарил британца за переданные Украине вооружения, особенно в отношении дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также нагнал таинственности заявив, что другие поставки рассказать ничего не может из-за секретности.- заявил Резников добавив, что они обсудили поставки вооружений и продолжение подготовки украинских военных на территории Великобритании в рамках тренировочной миссии. Кроме того, обсуждались перспективы вступления в НАТО, Уоллес обещал поддержку. В общем, ничего серьезного, основная тема визита осталась не названной.Украинские ресурсы подтверждают, что на переговорах Уоллеса и Резникова обсуждались будущие поставки вооружений, британец явно что-то хотел уточнить перед "Рамштайном". Тему будущего наступления они вряд ли поднимали, с Резниковым это делать бесполезно, здесь нужны генералы из Генштаба ВСУ.