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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев накануне очередной встречи контактной группы "Рамштайн". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.


Глава британского военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом, где провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Подчеркивается, что визит заранее не анонсировался, цели прибытия Уоллеса на Украину не раскрываются. На данный момент он провел рабочую встречу с Резниковым, выступил перед журналистами и заявил об уверенности в "успехе контрнаступления ВСУ".

Радостный Резников поблагодарил британца за переданные Украине вооружения, особенно в отношении дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также нагнал таинственности заявив, что другие поставки рассказать ничего не может из-за секретности.

А еще переданы такие "вкусности", как Storm Shadow и многое другое, о чем я пока не могу сказать

- заявил Резников добавив, что они обсудили поставки вооружений и продолжение подготовки украинских военных на территории Великобритании в рамках тренировочной миссии. Кроме того, обсуждались перспективы вступления в НАТО, Уоллес обещал поддержку. В общем, ничего серьезного, основная тема визита осталась не названной.

Украинские ресурсы подтверждают, что на переговорах Уоллеса и Резникова обсуждались будущие поставки вооружений, британец явно что-то хотел уточнить перед "Рамштайном". Тему будущего наступления они вряд ли поднимали, с Резниковым это делать бесполезно, здесь нужны генералы из Генштаба ВСУ.
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12 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:10
    +2
    Навестил Залужного в госпитале; или возложил цветы на могилку?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:19
      0
      Нагличанин ему "Новичка " не привёз?Или,как минимум,цианида-двойную порцию,чтобы на пару на брудершафт,и сразу же в могилу!
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Навестил Залужного в госпитале; или возложил цветы на могилку?

      Возложил. На кроватку...
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:11
    -1
    Раздолбают всю Украину и черт с ней и ее рагулями.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Раздолбают всю Украину и черт с ней и ее рагулями.

      Промышленность там больше не планируется. Главное - уберечь плодородные земли от заражения, продовольствие скоро будет давать доход покруче чем углеводороды...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:28
      +2
      Кто раздолбает,Уоллес?А вот мне кажется,что они готовят ракетную атаку на мост в Крым.И это будет.Стопудово
  3. monetam
    monetam Сегодня, 13:12
    0
    Министр обороны - он же в самом деле только снабженец, попрошайка. Хотя, конечно, важно называет себя " партером".
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:12
    0
    "вкусности"

    вкусности оскомину набивают....
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 13:24
    0
    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом

    ...Россия с осени прошлого года продолжает наносить сильнейшие удары по инфраструктуре окраины...
  6. HAM
    HAM Сегодня, 13:28
    +1
    "...Я не удивлюсь,если он тайно посещает любовницу!..."@ (к\ф "Бриллиантовая рука")
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    0
    А еще переданы такие "вкусности", как Storm Shadow и многое другое, о чем я пока не могу сказать
    Резников в своем амплуа - веселого клоуна. Про "вкусности" говорит уже не в первый раз, наверное считая, что это придает пикантность его высказываниям. Ну и естественно подчеркнул свою значимость и осведомленность выпалив "о чем я пока не могу сказать".
  8. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:32
    0
    Не смешно. Британские пидорги охамели по полной и идут в разнос ,Я не удивлюсь если у урины появится ядерка,скажут случайно собрали. Послушайте вчерашнее от Пригожина, его полное интервью. Посмотрите на вчерашнее видео про зачистку во главе с целым нач.главного штаба сухопутных войск, ему больше нечем заняться,нет офицеров ? Там уровень комбата или комполка, да ещё снято как учебное пособие на показ. Многие не понимают что стране угрожает опасность.