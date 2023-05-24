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Германия предоставила «убежище от мобилизации» только 55 россиянам из 2500, подавших заявки

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Германия предоставила «убежище от мобилизации» только 55 россиянам из 2500, подавших заявки

В сентябре прошлого года, после объявления в России частичной мобилизации, десятки тысяч наших военнообязанных сограждан приняли решение «спасаться» от призыва, выехав за границу.


«Рекордсменами», принявшими у себя российских уклонистов, стали приграничные Казахстан, Грузия, Финляндия, а также страны Балтии. Между тем о готовности предоставить «убежище от мобилизации» заявляли и власти Германии. Правда, глава МВД ФРГ Нэнси Файзер тогда сделала поправку, что россиян, которые бегут от призыва, в ее стране готовы принять «при определенных обстоятельствах».

О каких именно обстоятельствах идет речь, министр тогда не уточнила. Однако последние, по всей видимости, должны были быть очень вескими. По крайней мере, на это указывает статистика, которую приводит издание Redaktions Netzwerk Deutschland.

Так, в материале говорится, что заявки на получение убежища были одобрены лишь для 55 россиян. При этом желающих было порядка двух с половиной тысяч. Выходит, что власти ФРГ приняли у себя только 2% от общего числа российских уклонистов, обратившихся за помощью.

Стоит напомнить, что сразу после начала частичной мобилизации у нас в стране и бегства «испуганных патриотов», украинские власти призвали государства Евросоюза не принимать у себя россиян.
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:38
    +3
    А сколько вообще таких ссыкунов,папенькиных сынков,мажоров,детишек олигархья свалили из России и косят от армии?Не пора ли начать кремлю реальные посадки детишек-внучков чинуш,прячущих своих выродков от выполнения конституционных обязанностей?
    1. t-4
      t-4 Сегодня, 13:47
      +3
      Из Вашего списка шанс пойти на этап имеют только обычные ссыкуны.
      А вот мажоры, дети чинуш и тем более олигархов - эти вне подозрений. Скорее уж Гос Дума всем составом в СИЗО заедет, чем это сделает дитё олигарха.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:53
        0
        украинские власти призвали государства Евросоюза не принимать у себя россиян.
        Правильно ! Молодцы ! Пусть беглецы возвращаются и на фронт !
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:00
        0
        Цитата: t-4
        Скорее уж Гос Дума всем составом в СИЗО заедет, чем это сделает дитё олигарха.

        Всем составом не выйдет - несколько депутатов воюют... Но две трети можно смело пересаживать!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:39
    +4
    А вы подумайте, нахрена им 2500 барист? laughing
    Вообще, всю эту "уехавшую Россию" надо куда-нибудь отправить так, компактно, чтоб там с ума сходили и никому не мешали. Например в Канаду - тамошних не жалко, там кроме американских лохлов и их соседей канадцев и нет никого...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:51
      +2
      надо куда-нибудь отправить

      Зачем? Пусть лучше компенсируют отсутствие патриотизма денежными вкладами в армию и флот. При возвращении "страдальцев", официально обращавшихся в другие страны за предоставление убежища, штрафовать на круглую сумму в счёт помощи армии.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    +3
    Рано или поздно, но часть сбежавших будет возвращаться. И вот тут просто необходимо им предоставить места на стройках народного хозяйства, там где потяжелее и с жестким обязательством отработать не менее трех лет.
    1. TANKISTONE
      TANKISTONE Сегодня, 14:05
      +1
      rotmistr60 (Геннадий) И вот тут просто необходимо им предоставить места на стройках народного хозяйства, там где потяжелее и с жестким обязательством отработать не менее трех лет.
      Для начала не плохо было бы национализировать эти стройки, чтобы они стали СТРОЙКАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      Рано или поздно, но часть сбежавших будет возвращаться. И вот тут просто необходимо им предоставить места на стройках народного хозяйства,

      Не получится. По одной причине что нет строек НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА!!!
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:51
    0
    остальных пусть Германия отправит в российские военкоматы wassat
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: nepunamemuk
      остальных пусть Германия отправит в российские военкоматы wassat

      В армии от них будут разброд, шатания и коррупция. Проще развернуть на въезде, "до особого распоряжения"...
  5. alystan
    alystan Сегодня, 14:07
    0
    Остальные из 2445 просителей видать не прошли отбор на "мальчишей-плохишей"?
    Если так, значит всего 2.2% из бежавших туду действительно идейные враги?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:27
      0
      видать не прошли отбор
      Немцы понимают, что пустив значительное количество-ломанутся миллионы халявщиков и маргиналов.
      Тут один комментатор отписывался, что повестку можно обменять на ВНЖ в Германии laughing .