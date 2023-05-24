Германия предоставила «убежище от мобилизации» только 55 россиянам из 2500, подавших заявки

В сентябре прошлого года, после объявления в России частичной мобилизации, десятки тысяч наших военнообязанных сограждан приняли решение «спасаться» от призыва, выехав за границу.«Рекордсменами», принявшими у себя российских уклонистов, стали приграничные Казахстан, Грузия, Финляндия, а также страны Балтии. Между тем о готовности предоставить «убежище от мобилизации» заявляли и власти Германии. Правда, глава МВД ФРГ Нэнси Файзер тогда сделала поправку, что россиян, которые бегут от призыва, в ее стране готовы принять «при определенных обстоятельствах».О каких именно обстоятельствах идет речь, министр тогда не уточнила. Однако последние, по всей видимости, должны были быть очень вескими. По крайней мере, на это указывает статистика, которую приводит издание Redaktions Netzwerk Deutschland.Так, в материале говорится, что заявки на получение убежища были одобрены лишь для 55 россиян. При этом желающих было порядка двух с половиной тысяч. Выходит, что власти ФРГ приняли у себя только 2% от общего числа российских уклонистов, обратившихся за помощью.Стоит напомнить, что сразу после начала частичной мобилизации у нас в стране и бегства «испуганных патриотов», украинские власти призвали государства Евросоюза не принимать у себя россиян.