У нас была возможность пожать руки пилотам, обучавшихся в Великобритании и уже успешно применяющих оружие под названием Storm Shadow

Союзники Украины будут вместе с ней и станут помогать ей всеми возможными видами вооружений начиная с противотанковых ракет и заканчивая танками , Storm Shadow, и уже сейчас – F-16

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинскую столицу, где встретился со своим местным коллегой Алексеем Резниковым. Этот визит не был заранее анонсирован.О факте встречи сообщила пресс-служба Минобороны Украины.В ходе визита в Киев британский министр обороны обсудил с Резниковым вопросы военной помощи. В частности, речь зашла о продолжении обучения боевиков ВСУ на территории Великобритании, а также о приоритетах, на которых должна акцентироваться программа подготовки.- сообщил Резников после встречи.В свою очередь, Бен Уоллес заверил своего киевского коллегу, что Запад в целом и Британия в частности продолжат оказывать Киеву всестороннюю поддержку.- пообещал британский министр.Глава украинского оборонного ведомства выразил благодарность Лондону за оказанную Киеву помощь.По словам Резникова, два чиновника обсудили также перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в свете предстоящего саммита этой международной организации в Вильнюсе. Он заявил, что в беседе с Уоллесом была затронута тема установления мира на европейской территории с применением так называемой «формулы Зеленского».