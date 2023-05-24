Военное обозрение
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В ходе визита в Киев британский министр обороны обсудил с Резниковым вопросы военной помощи

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В ходе визита в Киев британский министр обороны обсудил с Резниковым вопросы военной помощи

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинскую столицу, где встретился со своим местным коллегой Алексеем Резниковым. Этот визит не был заранее анонсирован.

О факте встречи сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В ходе визита в Киев британский министр обороны обсудил с Резниковым вопросы военной помощи. В частности, речь зашла о продолжении обучения боевиков ВСУ на территории Великобритании, а также о приоритетах, на которых должна акцентироваться программа подготовки.

У нас была возможность пожать руки пилотам, обучавшихся в Великобритании и уже успешно применяющих оружие под названием Storm Shadow

- сообщил Резников после встречи.

В свою очередь, Бен Уоллес заверил своего киевского коллегу, что Запад в целом и Британия в частности продолжат оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Союзники Украины будут вместе с ней и станут помогать ей всеми возможными видами вооружений начиная с противотанковых ракет и заканчивая танками, Storm Shadow, и уже сейчас – F-16

- пообещал британский министр.

Глава украинского оборонного ведомства выразил благодарность Лондону за оказанную Киеву помощь.

По словам Резникова, два чиновника обсудили также перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в свете предстоящего саммита этой международной организации в Вильнюсе. Он заявил, что в беседе с Уоллесом была затронута тема установления мира на европейской территории с применением так называемой «формулы Зеленского».
Использованы фотографии:
https://www.benwallace.org.uk/
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:23
    +2
    ...."Если вам понравился наш канал то Вы можете скинуть донат по ссылке в комментариях"..... wassat
    Это принцип существования Неньки.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:29
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинскую столицу, где встретился со своим местным коллегой Алексеем Резниковым. Этот визит не был заранее анонсирован.

    можно было бы и "Кинжалом" по месту встречи планово отработать , не анонсируя так сказать
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:30
    0
    Сто пудов речь там шла в первую очередь об новом фетише-о военной авиации. Дальше видимо будут требовать боевые корабли 1 ранга,и как всегда,побольше и за счет отправителя...
    1. Комментарий был удален.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:32
    0
    В ходе визита в Киев британский министр обороны обсудил с Резниковым вопросы военной помощи.

    А что надо было ожидать? Не о погоде же или о бабах им разговаривать...
    Естественно, что один будет выпрашивать, второй всё на свете обещать и думать, за чей бы счёт дать.

    Такие новости нужно сообщать одной строкой -
    Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинскую столицу, где встретился со своим местным коллегой Алексеем Резниковым.
    Поговорили о том, о чём обычно говорят.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    0
    Цитата: Zoldat_A
    Такие новости нужно сообщать одной строкой
    За несколько минут тиснули две дублирующие друг друга статьи на эту тему, но под разными заголовками, а вы про одну строку.