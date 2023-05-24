Экс-замминистра обороны Польши: «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет»

Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет. Нужно будет оказать помощь войскам, которые проведут операцию против Лукашенко.

Сегодняшнее заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, сделанное в эфире Polsat, в очередной раз подчёркивает нацеленность НАТО не просто на вмешательство во внутренние дела стран, а на поддержку госпереворотов через насаждение деструктивных формирований и насильственный демонтаж конституционного строя.По словам польского генерала, который решил назвать вещи своими именами, в Польше идёт подготовка к вооружённому перевороту в Республике Беларусь.Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак:Фактически польский генерал чётко даёт понять, что польская армия готовится к вторжению на территорию Белоруссии. Это откровение можно расценивать как прямую и явную угрозу Белорусскому государству, белорусским властям, белорусскому суверенитету, белорусскому народу.Можно себе представить, какой гвалт был бы поднять в Варшаве, если бы кто-либо из российских или белорусских генералов (пусть и отставных) заявил, что «наши армии готовятся поддержать восстание в Польше, которое обязательно будет».