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Экс-замминистра обороны Польши: «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет»

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Экс-замминистра обороны Польши: «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет»

Сегодняшнее заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, сделанное в эфире Polsat, в очередной раз подчёркивает нацеленность НАТО не просто на вмешательство во внутренние дела стран, а на поддержку госпереворотов через насаждение деструктивных формирований и насильственный демонтаж конституционного строя.


По словам польского генерала, который решил назвать вещи своими именами, в Польше идёт подготовка к вооружённому перевороту в Республике Беларусь.

Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак:

Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет. Нужно будет оказать помощь войскам, которые проведут операцию против Лукашенко.

Фактически польский генерал чётко даёт понять, что польская армия готовится к вторжению на территорию Белоруссии. Это откровение можно расценивать как прямую и явную угрозу Белорусскому государству, белорусским властям, белорусскому суверенитету, белорусскому народу.

Можно себе представить, какой гвалт был бы поднять в Варшаве, если бы кто-либо из российских или белорусских генералов (пусть и отставных) заявил, что «наши армии готовятся поддержать восстание в Польше, которое обязательно будет».
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26 комментариев
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  1. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 13:25
    +1
    Лукашенко следует начинать раздавать оружие своим сторонникам, чтобы "восстание" было подавлено самим народом белоруссии.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:34
      +6
      Тогда поляхия должна исчезнуть в первую очередь как территориальное образование,и исчезнуть навсегда.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:26
    +6
    Вот, Батько. Готовься. Пшеки сябров просто так не оставят в покое. Всех змагаров на тебя натравят, если уже не натравили....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:31
      +3
      Цитата: Nexcom
      Вот, Батько. Готовься. Пшеки сябров просто так не оставят в покое. Всех змагаров на тебя натравят, если уже не натравили....

      Батька всегда готов. На месте поляков думать что в Беларуси что то можно замутить - глупо, как минимум. Это как всерьёз рассчитывать на восстание на Болотной площади...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:35
        0
        Ну и хорошо коли так. Ежели там что начнется - у нас никакого выхода нет кроме как впрягаться за сябров.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:18
      0
      Поляки совсем оборзели ,мечтая о Польше "от можа до можа".Давно ли Тихановскую хвалили и провокации в Беларуси устраивали? Или забыли про ядовитое облако, которое получили. И про их нытьё о воих расходах. А теперь в угоду бриттов опять решили устраивать провокации у границ России.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:26
    +5
    Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет.

    А мы готовимся к оккупации Польши Германией, она тоже будет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:27
      +2
      Да ладно - у Шольца крепости бубенцов не хватит Польшу оккупировать.
      Вот как бы пшеки у гансов не отжали территорий.... Тем более что армия то у них по-круче сейчас будет чем бундесвер.
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 13:53
        0
        У немцев переход от бедного Михеля к злобному Гансу происходит внезапно.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: Nexcom
        Да ладно - у Шольца крепости бубенцов не хватит Польшу оккупировать.

        Должно надоесть немцам, как было после ПМВ, даже кайзера в мусорный бак выкинули, а уж протухшую "ливерную колбасу", даже собаки не едят (дворовые), только в бак.
  4. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 13:27
    +2
    А кто нам мешает заявить подобное про польшу?
    И пусть ищут зрадников
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:28
    0
    Неумный человек.
    ..............................
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: Аль Манах
      Неумный человек.
      ..............................

      А что Вы хотели от "экс-зама"?! Пукнул в лужу, в статейку попал - засветился. Может обратно куда возьмут, поквакать...
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 13:28
    +1
    Русско - Германская граница должна проходить по Висле. Amen.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: Cartalon
      Русско - Германская граница должна проходить по Висле. Amen.

      Лучше по Одеру. А всех Поляков депортировать в США.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:10
        0
        .....Поляков депортировать в США.

        Так это их давняя мечта ---- Англия или США
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Cartalon
      Русско - Германская граница должна проходить по Висле. Amen.

      Российская граница не должна заканчиваться нигде!
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:28
    +3
    может уже на живодерню? гиену эту??? belay что-то много лаять начала...
  8. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 13:31
    +1
    Гиене Европы только и остаётся брызгать вонючей слюной
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:32
    +1
    Что то Польша ,Володина не комментирует, от слова совсем ,о землях Польши по итогам 2ой мировой войны,наверно субстанция бродит в трубах. laughing
  10. bober1982
    bober1982 Сегодня, 13:33
    +2
    Полякам надо готовиться к народному восстанию в Силезии - народ,который хочет воссоединиться со своим братским германским народом.
    Бундесвер просто обязан поддержать восставших.
    Долой пресловутую линию по границе Одер - Нейсе !
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +2
    «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно там будет»
    Без всякого стеснения, прямо о свержении белорусской власти. Все берега попутаны, ориентиры потеряны и в неистовой злобе к своей цели. И эти еще претендуют стать "смотрящими" в Европе. А что будет дальше если не остановить эту нечисть?
  12. Комментарий был удален.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:51
    +2
    Одна уже попробовала - теперь котлеты жарит в ЕС, а муж варежки шьет, по аналогии с нашим сидельцем, тот тоже мечтал о "революции". В РБ правильные военные и воспитаны правильно, и КГБ там работает. А еще там за госизмену к стенке ставят.
  14. anjey
    anjey Сегодня, 13:53
    +1
    Пшеки,пшеки,в пятой точке ваш разум,похоже гореть Варшаве вновь....
  15. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:30
    0
    Надо заранее находить и уничтожать бкбшных фашистов тогда некому будет скакать потом.
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:32
    0
    Если рассуждать сухо, то такой вариант может быть, но реализовать его вряд ли возможно. Уже была попытка, и всю радикальную, прозападную оппозицию, оперативно разогнали. Совершать массовые беспорядки некому, не на что, и никто не даст. Польша в данном случае, не сможет ввести войска, под предлогом защиты свободы выбора или под другой схожей трактовкой. Просто так войти, это уже целенаправленная угроза целостности территории РБ, и тут ракетные удары уже без гадания. Тоже не вариант. Войти совместно с северо-западной группировкой ВСУ, прибалтами и румынами? У первых вероятнее всего недостаточно живой силы для второго фронта, вторые не смотря на все нападки, стараются огородится пассивными угрозами. Хотя у РБ достаточно скромная армия и противник может наскрести на ударный кулак и вполне войти на приграничные территории, имея в наличии современную технику и вооружение. Похоже на желание шантажировать Россию через теоретический захват части территории РБ и расширение фронта. what
    Куда не посмотреть, любой вариант с вторжением,переворотом или гибридным событием, просто глупый. В мировой геополитике, поляки начнут так же становится изгоями. Надеюсь они всё же не такие отбитые на голову, как украинцы.