Россия денонсирует договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

Россия денонсирует договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, это следует из указа Владимира Путина о назначении специального представителя президента РФ при рассмотрении данного вопроса Федеральным собранием РФ. Документ уже размещен на портале правовой информации.
Россия денонсирует договор 2003 года с Украиной о совместном использовании Азовского моря, как не актуальный, поскольку море является внутренним морем России, Украина не имеет к нему выхода. Для этого необходимо, чтобы Государственная Дума и Совет Федерации приняли соответствующее решение. Официальным представителем президента при рассмотрении данного вопроса будет замглавы МИД Михаил Галузин.
Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года
- говорится в документе.
Стоит отметить, что Украина уже денонсировала все договоры с Россией, касающиеся Азовского моря. Ранее Азовское море считалось внутренним морем России и Украины, а договор 2003 года предусматривал совместное использование его ресурсов, а также беспрепятственное прохождение Керченского пролива грузовыми и пассажирскими судами.
В настоящее время Россия восстанавливает морские порты на Азовском море, речь идет о Мариуполе и Бердянске. С учетом того, что теперь Азовское море является действительно внутренним морем России, перспективы у них огромные.