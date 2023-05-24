Россия денонсирует договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года

Россия денонсирует договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, это следует из указа Владимира Путина о назначении специального представителя президента РФ при рассмотрении данного вопроса Федеральным собранием РФ. Документ уже размещен на портале правовой информации.Россия денонсирует договор 2003 года с Украиной о совместном использовании Азовского моря, как не актуальный, поскольку море является внутренним морем России, Украина не имеет к нему выхода. Для этого необходимо, чтобы Государственная Дума и Совет Федерации приняли соответствующее решение. Официальным представителем президента при рассмотрении данного вопроса будет замглавы МИД Михаил Галузин.- говорится в документе.Стоит отметить, что Украина уже денонсировала все договоры с Россией, касающиеся Азовского моря. Ранее Азовское море считалось внутренним морем России и Украины, а договор 2003 года предусматривал совместное использование его ресурсов, а также беспрепятственное прохождение Керченского пролива грузовыми и пассажирскими судами.В настоящее время Россия восстанавливает морские порты на Азовском море, речь идет о Мариуполе и Бердянске. С учетом того, что теперь Азовское море является действительно внутренним морем России, перспективы у них огромные.