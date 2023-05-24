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Россия денонсирует договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

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Россия денонсирует договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

Россия денонсирует договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, это следует из указа Владимира Путина о назначении специального представителя президента РФ при рассмотрении данного вопроса Федеральным собранием РФ. Документ уже размещен на портале правовой информации.


Россия денонсирует договор 2003 года с Украиной о совместном использовании Азовского моря, как не актуальный, поскольку море является внутренним морем России, Украина не имеет к нему выхода. Для этого необходимо, чтобы Государственная Дума и Совет Федерации приняли соответствующее решение. Официальным представителем президента при рассмотрении данного вопроса будет замглавы МИД Михаил Галузин.

Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года

- говорится в документе.

Стоит отметить, что Украина уже денонсировала все договоры с Россией, касающиеся Азовского моря. Ранее Азовское море считалось внутренним морем России и Украины, а договор 2003 года предусматривал совместное использование его ресурсов, а также беспрепятственное прохождение Керченского пролива грузовыми и пассажирскими судами.

В настоящее время Россия восстанавливает морские порты на Азовском море, речь идет о Мариуполе и Бердянске. С учетом того, что теперь Азовское море является действительно внутренним морем России, перспективы у них огромные.
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:43
    +4
    Лучше поздно чем никогда, сарказм.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:46
      +4
      Неужели закончили запрягать?Тоже,сарксзм..
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:14
      +5
      Цитата: Ропот 55
      Лучше поздно чем никогда, сарказм.

      Лет через 20 откажемся от санкций против Северной Кореи? А через 30 прекратим поставлять Западу стратегическое сырьё?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:26
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Лет через 20 откажемся от санкций против Северной Кореи?

        Санкции Росси, против Северной Коре, это уж н в какие ворота не лезет. Это то же самое что 9 мая, драпировать Мавзолей Ленина и не упоминать заслуги И.В.Сталина во время ВОВ.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 13:44
    -13
    Это какие-же у Мариуполя и Бердянска "огромные перспективы"?! Россия - под 11-м пакетом санкций, новые территории - под санкциями в квадрате, т.е туда никакие иностранные суда заходить не будут, разве что только белорусские...:)) ну а самое главное - везти через эти порты теперь нечего, про мариупольский металл теперь можно забыть на десятки лет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:11
      +2
      Перспективы нет у курицы,которой я сейчас рубану бошку.Разве что оказаться в кастрюле.А у жителей Мариуполя,того же Бердянска что ли нет?Спросите это у жителей Тамани,Таганрога,к примеру.Посмотрите видео,как восстанавливают Мариуполь..
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: ААК
      ну а самое главное - везти через эти порты теперь нечего, про мариупольский металл теперь можно забыть на десятки лет

      а при чем здесь это и совместное использование ВНУТРЕННЕГО российского моря
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:48
    +4
    Вообще то нужно аннулировать все без исключения соглашения и договоры,перестать поставлять европе углеводороды через ук-роину и вообще разорвать окончательно отношения и депортировать из России в течение 12 часов кто там есть-сотрудники посольства,охрана ихняя?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:55
      +1
      если бы жили каждый в своем аквариуме...
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:57
      +1
      Цитата: Бережливый
      ,перестать поставлять европе углеводороды через ук-роину

      Да Вы шо !? На святое покусились ! Наши олигархи такое не простят !
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:01
    +1
    Азовское море станет внутренним морем России -теперь де юро good
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:16
    0
    Как медленно, с запозданием принимаются необходимые решения и зачастую после того, как тебя уже послали лесом. А это создает дополнительную нервозную обстановку в обществе.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:28
    +1
    У меня вот вопрос, а на сколько мы опоздали с сим действием?. Когда нужно было его проводить? Это к комментариям, опоздали, лучше поздно, чем никогда и т.д. Обозначьте дату пжл. Кто-то куда-то опоздал с прекращением сего договора?