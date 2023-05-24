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Министр национальной обороны Польши сообщил о планах страны по закупке у Швеции самолётов ДРЛО

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Министр национальной обороны Польши сообщил о планах страны по закупке у Швеции самолётов ДРЛО

Польша планирует закупить у Швеции самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). О том, что Варшава ведёт со Стокгольмом переговоры на этот счёт, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. О каких конкретно воздушных судах идёт речь, не уточняется, однако, скорее всего, это могут быть Saab GlobalEye AEW&C шведского производства с радарами Erieye. Во всяком случае такого мнения придерживаются военные аналитики.


Что же касается количества приобретаемых единиц этой техники, равно как и общей стоимости сделки, то глава польского оборонного ведомства тоже предпочёл не разглашать эти данные.

Saab – шведская оборонная компания, которая занималась производством этих машин по заказу ОАЭ. В прошлом году эти самолёты также заказала Швеция для нужд своей армии. Более того, они были предложены и странам-членам НАТО, которые должны прийти на замену устаревшим американским самолётам ДРЛО E-3 Sentry.

Предназначены они, главным образом, для ведения радиолокационной разведки с воздуха. Построен GlobalEye на основе платформы Bombardier Global 6000/5000. Это воздушное судно обладает РЛС большой дальности Erieye ER в усовершенствованной версии. Таким образом, наличие в нём вышеуказанного радара позволяет обнаружить самолёты на расстоянии до 550 км.

Также самолёт оснащён оптико-электронной системой наблюдения и радиолокационной станцией Leonardo Seaspray 7500E - с целью осуществления наблюдения за водными и наземными поверхностями. Имеет системы радиоразведки ESM/ELINT (Electronic Support Measures/Electronic Intelligence).
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4 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:15
    +1
    А покупалка у Ляхов не треснет от таких аппетитов?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:22
      0
      Так все равно платят немцы.
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 14:35
    0
    Надо же, с такими характеристиками уложились в габариты бомбардье!
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:35
    -1
    Поляков накачивают оружием семимильными шагами,через года два с учётом всех поставок(танки,Арта,РСЗО,истребители,даже подводные лодки) теперь ДРЛО и не забываем о том что у них ещё тендер не хилый на ударные вертолеты проходит, то они по наличию техники выйдут на первое место после турок армий в Европе.И все это добро будет ждать пока мы и Украинцы выдохнимся и перебьем друг друга,вот тут то они и ударят.