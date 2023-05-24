Министр национальной обороны Польши сообщил о планах страны по закупке у Швеции самолётов ДРЛО

Польша планирует закупить у Швеции самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). О том, что Варшава ведёт со Стокгольмом переговоры на этот счёт, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. О каких конкретно воздушных судах идёт речь, не уточняется, однако, скорее всего, это могут быть Saab GlobalEye AEW&C шведского производства с радарами Erieye. Во всяком случае такого мнения придерживаются военные аналитики.Что же касается количества приобретаемых единиц этой техники, равно как и общей стоимости сделки, то глава польского оборонного ведомства тоже предпочёл не разглашать эти данные.Saab – шведская оборонная компания, которая занималась производством этих машин по заказу ОАЭ. В прошлом году эти самолёты также заказала Швеция для нужд своей армии. Более того, они были предложены и странам-членам НАТО, которые должны прийти на замену устаревшим американским самолётам ДРЛО E-3 Sentry.Предназначены они, главным образом, для ведения радиолокационной разведки с воздуха. Построен GlobalEye на основе платформы Bombardier Global 6000/5000. Это воздушное судно обладает РЛС большой дальности Erieye ER в усовершенствованной версии. Таким образом, наличие в нём вышеуказанного радара позволяет обнаружить самолёты на расстоянии до 550 км.Также самолёт оснащён оптико-электронной системой наблюдения и радиолокационной станцией Leonardo Seaspray 7500E - с целью осуществления наблюдения за водными и наземными поверхностями. Имеет системы радиоразведки ESM/ELINT (Electronic Support Measures/Electronic Intelligence).