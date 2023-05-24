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Глава военного ведомства Шойгу: Российская армия будет «оперативно и жёстко» реагировать на нападения украинских боевиков

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Глава военного ведомства Шойгу: Российская армия будет «оперативно и жёстко» реагировать на нападения украинских боевиков

Российская армия будет оперативно и жестко реагировать на действия украинских боевиков, подобные нападению на Белгородскую область. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в своем вступительном слове на заседании коллегии Минобороны.


Очередное совещание высшего руководства Минобороны началось с заявления Шойгу. Министр подтвердил уничтожение более 70 украинских террористов, действовавших под чужим флангом, а также различной техники. По его словам, в рамках контртеррористической операции в Белгородской области российская авиация, артиллерия и подразделения прикрытия границы сумели отбросить националистов и уничтожить их.

На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко

- заявил глава Минобороны.

Также на совещании обсуждались вопросы социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также членов их семей. Кроме того, был поднят вопрос подготовки младших специалистов для Вооруженных сил.

Как отметил министр обороны, на сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права участников спецоперации. Установлен статус участника боевых действий, проводятся выплаты и оказывается помощь не только военным ведомством, но и благотворительными фондами и общественными организациями. Создан государственный фонд поддержки участников СВО "Защитник Отечества". Работа в этом направлении будет продолжена.

В рамках подготовки младших специалистов обучение прошли порядка 120 тысяч военнослужащих, из них для группировки войск - более 21 тысячи, из которых 5 тысяч для применения высокотехнологичных вооружений. Все программы подготовки корректируются с учетом опыта СВО.
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35 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:06
    +3
    Из интервью Пригожина.
    «Вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим. Нам надо готовиться к тяжелой войне. Что в этой войне нужно делать, чтобы не про...ть Россию? Мы должны ввести военное положение… Мы должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести на производство, кого возможно, боеприпасов. Мы должны перестать строить стеклянные башни, как «Газпром»… Перестать жировать, перестать строить новые дороги и инфраструктурные объекты. И работать только на войну. Победим – можно строить что угодно.....», – добавил глава ЧВК.

    https://www.politnavigator.net/glava-chvk-vagnera-rossii-nuzhno-gotovitsya-k-pessimisticheskomu-scenariyu-i-zhizni-v-formate-severnojj-korei.html
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 14:26
      0
      Поддерживаете предлагаемые меры?
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 14:31
      0
      Не отвлекайте Верховного от "эпохальных решений":

      "Эпохальное решение для туристической отрасли принято в России. Об этом в интервью «Свободной прессе» сказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

      Во вторник, 23 мая, министр сообщил, что единая электронная туристическая виза начнет действовать в России с 1 июля 2023 года.

      По словам Осауленко, к этому решению довольно долго шли, в том числе МИД РФ и российский бизнес. Немаловажным фактором стало и вмешательство в этот процесс главы государства Владимира Путина.

      «Данное решение должно быть даже не вчерашним, а позавчерашним. Это серьезный и большой прорыв для российского туризма», — подчеркнул глава «Турпомощи».
      Цифровая виза имеет ряд преимуществ перед обычной в плане оформления. Для нее не нужно приглашение или брони в отеле, не требуется предоставлять документы о целях путешествия. Нужно заполнить анкету, прикрепить личную фотографию, копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор.

      Иностранец получает право находиться на территории РФ не более 16 суток. А сама электронная виза действует в течение 60 дней.

      При этом немного смущает список стран, граждане которых смогут оформить себе такой цифровой документ для въезда в Россию. Он утвержден еще в октябре 2020 года. Всего в перечне 52 страны, включая, к примеру, Германию, Францию, Японию, Польшу, Финляндию, Латвию.

      «Я бы лично, вообще, не ограничивался перечнем государств, а делал это для всех или для подавляющего большинства стран. То, что туда входят страны, которые сегодня для российских туристов закрыты, это даже положительный момент. Мы показываем, что мы то открыты. И в далекой даже перспективе Россия не будет закрываться. Мы готовы принять у себя всех, кто этого хочет, кто к этому стремится», — уточнил Осауленко."
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:36
      0
      Как бы мне этого не хотелось. Но, видимо, это один из вероятных сценариев.

      Другой - ЯО, испытания и гарантии его применения, если кто-то рыпнется. Но после этого всё равно необходимо будет в быстром темпе наращивать возможности ВПК, пока оно не обеспечит хотя бы половину от возможностей СССР. Не может наша страна позволить себе слабую армию.

      Если бы наша промышленность могла выпустить в год 10000 танков, несколько сотен самолётов, соответствующее количество ракет и беспилотников, и достаточное количество специалистов на Украине проблема или бы не возникла или уже бы закончилась.

      Дружбу с Западом в качестве альтернативы не предлагать. Уж какой подарок им сделал СССР... Они могли бы обеспечить мир на всей Евразии, но он им не нужен
  2. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:07
    +6
    Ну мы всё уже поняли на счёт вашего жёсткого реагирования.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:25
      +1
      Да, уж сказали, так сказали... на ПОДОБНЫЕ действия украинских боевиков и В ДАЛЬНЕЙШЕМ будем реагировать ОПЕРАТИВНО и предельно ЖЁСТКО - то есть Министр обороны открыто признаёт, что подобные действия на нашей территории ещё будут, но оперативно и жёстко реагировать будут в дальнейшем, видно сейчас не совсем получилось - пограничники атакованы внезапно, КПП как объект ФПС к обороне подготовлен не был и у пограничников отсутствовало даже минимально необходимое тяжёлое вооружение, ну и всего роту бандер "выдавливали" и уничтожали целых полтора суток...
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:37
      0
      Российская армия будет оперативно и жестко реагировать .....

      Как-то странно слышать такие речи. Почему в будущем времени - будет ?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:07
    +1
    Создан фонд..Создавать новые подразделерия,учебные заведения,от школ МКС и специалистов до военных ВУЗов.Вот что надо создавать..
  4. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:08
    0
    людям приграничных районов проведите обучение сформируйте отряды и дайте на руки оружие причем не только легкую стрелковку а и граники и пзрк места вполне себе партизанские когда в хохла каждый куст стрелять начнет станет проще
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:25
      +4
      Я уже как то писал об этом отвечу и вам. Сам живу в приграничье в сельской местности. Работоспособное мужское население работает, в основном, вахтовым методом. Кто хотел - уже на СВО добровольцем, кого то мобилизовали. Получается что в сёлах, основная масса, пенсионеры, женщины и дети. Количество мужского (боеспособного) населения очень мало и те всё заняты сельхоз работами. Так что раздавать оружие, почти, некому. А вот разместить по взводу росгвардии (или бойцов ФСИН например) в приграничных сёлах вполне по силам. И толку будет намного больше чем от селянина с автоматом. hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:31
        0
        Вы правы.Может бять в близлежайших к границе городах это возможно.В райцентрах.
  5. Легат
    Легат Сегодня, 14:09
    +13
    Каких таких еще украинских боевиков? Это украинские военнослужащие. И им отдают приказы. И не исключено, что отдают из центров принятия решений, которые вы обещали уничтожить в случае повторных атак на российскую территорию
  6. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:11
    +13
    Очень вдохновили кадры с генерал-полковником Лапиным, который в бронике призывал мотострелковый взвод криками "Вперед! За Родину". На другом видео генерал-полковник руководил движением единственной БМП, медленно двигавшейся за его спиной. Поступок героический, тут говорить не о чем. Осталось сделать должность комвзвода генеральской. Оперативно и жестко.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:18
      +3
      а больше не умеют ничем командовать belay
    2. Легат
      Легат Сегодня, 14:22
      +3
      Ну нужно же было показать, что Лапин не отсиживается глубоко в тылу как о нем говорили. Но это надо было додуматься пиарить целого генерала на зачистке какого-то села от ДРГ. Особенно смешно было читать как ПНВ в телеге пытается его оправдать
    3. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 14:26
      +2
      Особенно поразило, что он руководил громыхающей БМП не по радиосвязи, а в живую. Там же внутри, все равно ничего не слышно. И могли бы на заднем плане, пострелять в воздух для фона. А то больше на регулировщика похоже
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:34
        0
        С криком"за Родину!"..Причем делал это на камеру.Да,взвод он точно бы так положил.Впрочем,опыт есть..
      2. Аскет
        Аскет Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: Стирбьорн
        Особенно поразило, что он руководил громыхающей БМП не по радиосвязи, а в живую

        Не догадались ему уставные сигнальные флажки вручить для подачи визуальных сигналов. Хотя наверное он давно забыл как ими пользоваться.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 14:13
    0
    Лишь бы слова с делом реальным не разошлись...Есть где то видео с 70- тью уничтоженными?(кроме где в рядок лежат 5 или 6 персонажей)И хотелось бы взглянуть на уничтоженные бмп (хаммеры и польское изделие уже все видели с одним сгоревшим боевиком).
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:13
    +1
    Российская армия будет «оперативно и жёстко» реагировать на нападения украинских боевиков

    Вообще-то умные такие ситуации должны пресекать, а необучаемые будут только реагировать.
    Министр подтвердил уничтожение более 70 украинских террористов

    Чем подтвердил? Он лишь повторил цифру озвученную коношенковым.
  9. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:14
    +1
    Шойгу обещал "реагировать", работать на опережение, обезглавливая тех, кто планирует и готовит нападения "украинских боевиков", Шойгу не обещал.
  10. Lapa
    Lapa Сегодня, 14:14
    +9
    Меня терзают смутные сомнения...©

    После заявления Пескова о том, что руководство России не ожидало, что НАТО впишется за Украину, я начал воспринимать заявления Пригожина о бардаке в верхах очень и очень серьезно.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 14:33
      0
      Ну вот, а меня еще тут упрекали за мой диван. Оказывается власть-то опирается не на аналитику, а на свои ожидания. Так вот, мне с дивана было таки виднее
  11. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 14:15
    +3
    Ой баюс, баюс wassat
    Делом надо доказывать, а не балоболить.
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:18
    +5
    У Шойгу рефлекторные навыки очень слабые...укронацики нанесли удар только после этого он зашевелился...так ведет себя препарируемая лягушка на столе учителя в школе.
    Очень неприятно видеть такой низкий уровень интеллекта у министра обороны.
  13. dandi
    dandi Сегодня, 14:20
    +3
    А может,нужно делать так,чтобы подобных вещей вообще не происходило,делать что должно,не? Опять только лишь о реакции, т.е. действия постфактум,игра по чужим правилам .Человек не на своём месте безо всяких яких...
  14. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:21
    +2
    Прекрасное заявление министра! Сказал, как отрезал! Жёстко, смело, бескомпромиссно! Молодец!
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:23
    +3
    Один только маленький вопрос - тесть блогера только сейчас проснулся? Это ведь не первое нападение Белгородскую область.
  16. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:23
    +1
    Слова, слова, слова... Болтунов парадных у нас на пять армий хватит. А солдаты за эту болтовню жизнями своими платят. Обидно и досадно за таких руководителей.
  17. spirit
    spirit Сегодня, 14:24
    +3
    «оперативно и жёстко» реагировать

    Этот "Буратино" даже ЛГБТые"розовые булки" своего зятя не может контролировать как выразился Пригожин.Езжал бы в Турцию к своему хорошему другу Эрдогану,и остался бы там с концами .сделал бы в конце жизни подарок нашей Армии и шанс выиграть эту битву.
  18. dementor873
    dementor873 Сегодня, 14:24
    +4
    Шел бы ты Шойгу дальше по горам в Алтае лазать, там хоть от тебя вреда не будет. Мишутки извиняйте, либо мы либо вы, ничего личного.
  19. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 14:25
    +2
    У нас наверху великие сотрясатели воздуха всея СНГ, ОДКБ, ШОС и тд и тп
  20. Maluck
    Maluck Сегодня, 14:28
    +3
    Российская армия будет оперативно и жестко реагировать на действия украинских боевиков,

    А может все таки действовать на упреждение???? а Шойгу???
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:32
    +3
    Очередное совещание высшего руководства Минобороны началось с заявления Шойгу.

    Может быть Сергею Кожугетовичу уже пора перенести свои заседания и заявления в Русское Географическое общество? А то как у министра обороны у него не очень получается.
    Ген.Герасимову тоже пора.... на дачу, мемуары писать. "Утерянные победы. Версия 2.0" о том, что "хотели как лучше, а получилось как всегда"
  22. next322
    next322 Сегодня, 14:36
    0
    очередной дежурный монолог фанерного....фото просто пугающее к статейке,слева и справа от него такие же воины?