Глава военного ведомства Шойгу: Российская армия будет «оперативно и жёстко» реагировать на нападения украинских боевиков

Российская армия будет оперативно и жестко реагировать на действия украинских боевиков, подобные нападению на Белгородскую область. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в своем вступительном слове на заседании коллегии Минобороны.
Очередное совещание высшего руководства Минобороны началось с заявления Шойгу. Министр подтвердил уничтожение более 70 украинских террористов, действовавших под чужим флангом, а также различной техники. По его словам, в рамках контртеррористической операции в Белгородской области российская авиация, артиллерия и подразделения прикрытия границы сумели отбросить националистов и уничтожить их.
На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко
- заявил глава Минобороны.
Также на совещании обсуждались вопросы социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также членов их семей. Кроме того, был поднят вопрос подготовки младших специалистов для Вооруженных сил.
Как отметил министр обороны, на сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права участников спецоперации. Установлен статус участника боевых действий, проводятся выплаты и оказывается помощь не только военным ведомством, но и благотворительными фондами и общественными организациями. Создан государственный фонд поддержки участников СВО "Защитник Отечества". Работа в этом направлении будет продолжена.
В рамках подготовки младших специалистов обучение прошли порядка 120 тысяч военнослужащих, из них для группировки войск - более 21 тысячи, из которых 5 тысяч для применения высокотехнологичных вооружений. Все программы подготовки корректируются с учетом опыта СВО.