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Politico: У Европы не получается заручиться поддержкой Латинской Америки в украинском вопросе

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Politico: У Европы не получается заручиться поддержкой Латинской Америки в украинском вопросе

С самого начала событий вокруг Украины западные страны пытались привлечь к своим антироссийским действиям как можно больше стран, которые когда-то называли странами третьего мира, включая и страны Латинской Америки. Однако вот уже на протяжении более года им так и не удалось заручиться поддержкой большинства стран.


Как пишет американское издание Politico, ссылаясь на слова неназванных чиновников из таких крупных латиноамериканских стран как Бразилия и Чили, все попытки Европы найти поддержку своих действий в украинском конфликте у стран Латинской Америки наталкиваются на их игнорирование. И хотя некоторые из стран региона, например Бразилия, и выступили с осуждением российской СВО на Украине, они не хотят поддерживать усиление поддержки Киева, отмечает издание.

Не желают страны Латинской Америки присоединяться и к западным антироссийским санкциям, несмотря на продолжающееся давление Запада. Politico приводит слова неназванного бразильского чиновника, отметившего, что в Лондоне очень хотели бы, чтобы Бразилия была с Западом в украинском вопросе, но мир не такой, как хочется британцам. А чиновник из Чили на вопрос издания о возможном присоединении его страны к военным поставкам Украине ответил:

Этого не произойдет, совсем

Politico напоминает, что Бразилия, Чили и другие страны Латинской Америки обладают немалым военным потенциалом, включая сотни танков типа Leopard, который мог бы быть использован для помощи Украине, если бы планы Запада здесь поддержали.
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