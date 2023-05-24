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«Дровяной кризис»: о крупном кризисе железнодорожного транспорта в СССР во времена Великой Отечественной войны

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«Дровяной кризис»: о крупном кризисе железнодорожного транспорта в СССР во времена Великой Отечественной войны

Историк транспорта Сергей Сигмачев в рамках очередной беседы с ведущим канала «Цифровая история» Егором Яковлевым рассказал о крупнейшем на северо-западных ж/д СССР кризисе, разразившемся в начале Великой Отечественной войны.


Со слов историка, бедствие, которое он назвал «дровяным кризисом», случилось в тот момент, когда власти страны ещё не успели разобраться с так называемой «Куйбышевской пробкой». При этом Сигмачев подчеркнул, что в отличие от последней, данный кризис не был рукотворным.

Речь идет о резком дефиците угля после утраты СССР контроля над Донбассом, где осенью 1941 года уже проходил фронт. В то же время историк напомнил, что в 1940-м Донбасс обеспечивал более 60% от общих потребностей Советского Союза в угле.

В сложившейся ситуации было принято решение сделать приоритетными поставки ископаемого топлива на электростанции и промышленные предприятия. При этом на северо-западных железнодорожных транспортных артериях наблюдался острый дефицит угля.

Со слов Сигмачева, ситуацию решили исправить путем замены угля для тепловозов на дрова, что было огромной ошибкой.

Во-первых, как пояснил историк, даже правильно заготовленная древесина обладает гораздо меньшей теплотворной способностью, чем уголь. В итоге, мощность тепловозов упала почти вдвое.

Во-вторых, как уже упоминалось выше, данную древесину нужно было правильно заготовить, в частности, высушить, на что могли уйти месяцы. Естественно, в тех условиях это было невозможно, что напрямую сказывалось на работе железной дороги.

В конечном счете, всё это привело к массовому срыву графика движения воинских и снабженческих эшелонов, что в свою очередь напрямую сказывалось на обстановке на фронте.

В то же время, эксперт еще раз подчеркнул, что данный кризис нельзя назвать рукотворным. Между тем, по его мнению, отчасти его усугубил и человеческий фактор. Все дело в том, что на тот момент еще находившийся на своем посту нарком Лазарь Каганович решил не докладывать «наверх» о плачевной ситуации и попытался исправить ситуацию своими силами. В первую очередь, он возлагал надежу на запасы угля, заготовленные на ж/д станциях на случай войны. Однако их хватило лишь на пару месяцев. В итоге, кризис лишь набирал обороты, а драгоценное время на его решение было потеряно.

С «дровяным кризисом» справился новый нарком путей сообщения СССР Андрей Хрулев.

Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 16:55
    +5
    «путем замены угля для тепловозов» - для тепловозов??? Во время ВОВ? good Куда катимся …
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: Сергей Валов
      для тепловозов??? Во время ВОВ?

      А если ещё посмотреть фильм: "Коммунист", то вообще мозги шиворот на выворут поедут.
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:13
    0
    Какая чушь... Это и я историком могу быть. Лично разгружал 5 тонн угля, что моему деду бесплатно выдавали в восьмидесятые года.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:26
    0
    Историк транспорта и эксперт по железным дорогам Сергей Сигмачев
    Источник: https://fine-news.ru/kujbyshevskaja-probka-pervyj-transportnyj-krizis-v-sssr-v-hode-velikoj-otechestvennoj-vojny

    Смотрел эту передачу раньше, а кто сказал что он историк и эксперт в этой области. Где его труды на эту тему? Кто знает, подскажите.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:34
    0
    С «дровяным кризисом» справился новый нарком путей сообщения СССР Андрей Хрулев.

    И всё? История поместилась в семь абзацев? Так можно было вообще один оставить. Процитированный.