«Дровяной кризис»: о крупном кризисе железнодорожного транспорта в СССР во времена Великой Отечественной войны

Историк транспорта Сергей Сигмачев в рамках очередной беседы с ведущим канала «Цифровая история» Егором Яковлевым рассказал о крупнейшем на северо-западных ж/д СССР кризисе, разразившемся в начале Великой Отечественной войны.
Со слов историка, бедствие, которое он назвал «дровяным кризисом», случилось в тот момент, когда власти страны ещё не успели разобраться с так называемой «Куйбышевской пробкой». При этом Сигмачев подчеркнул, что в отличие от последней, данный кризис не был рукотворным.
Речь идет о резком дефиците угля после утраты СССР контроля над Донбассом, где осенью 1941 года уже проходил фронт. В то же время историк напомнил, что в 1940-м Донбасс обеспечивал более 60% от общих потребностей Советского Союза в угле.
В сложившейся ситуации было принято решение сделать приоритетными поставки ископаемого топлива на электростанции и промышленные предприятия. При этом на северо-западных железнодорожных транспортных артериях наблюдался острый дефицит угля.
Со слов Сигмачева, ситуацию решили исправить путем замены угля для тепловозов на дрова, что было огромной ошибкой.
Во-первых, как пояснил историк, даже правильно заготовленная древесина обладает гораздо меньшей теплотворной способностью, чем уголь. В итоге, мощность тепловозов упала почти вдвое.
Во-вторых, как уже упоминалось выше, данную древесину нужно было правильно заготовить, в частности, высушить, на что могли уйти месяцы. Естественно, в тех условиях это было невозможно, что напрямую сказывалось на работе железной дороги.
В конечном счете, всё это привело к массовому срыву графика движения воинских и снабженческих эшелонов, что в свою очередь напрямую сказывалось на обстановке на фронте.
В то же время, эксперт еще раз подчеркнул, что данный кризис нельзя назвать рукотворным. Между тем, по его мнению, отчасти его усугубил и человеческий фактор. Все дело в том, что на тот момент еще находившийся на своем посту нарком Лазарь Каганович решил не докладывать «наверх» о плачевной ситуации и попытался исправить ситуацию своими силами. В первую очередь, он возлагал надежу на запасы угля, заготовленные на ж/д станциях на случай войны. Однако их хватило лишь на пару месяцев. В итоге, кризис лишь набирал обороты, а драгоценное время на его решение было потеряно.
С «дровяным кризисом» справился новый нарком путей сообщения СССР Андрей Хрулев.