Грайворон брали по украинским учебникам информационной войны

Источник: telegram
Сделали все сами
Выражаясь максимально цензурно, в России за полтора года спецоперации сформировалось очень благодарное поле для вражеской пропаганды. Точнее, не только для вражеской, но и для внутренней контры. Долгожданную и безусловную победу в Артемовске полили грязью все, кому не лень. Вспомнили и про полководца Пирра, и про якобы десятки тысяч погибших, и про уничтоженный на корню город.
Дедушка Байден дополнительно помог чувствительной российской публике, огласив с потолка число российских потерь. Стоит ли после этого удивляться, что западные спецслужбы уже работают «влобовую», распространяя мотивационные ролики с предложением о сотрудничестве. Пока этим промышляет только CIA, но не за горами выпады MI6 и BND.
Запад и киевский режим просто не могли не воспользоваться такой возможностью и постараться затушевать провал в Артемовске. Лучшей ответной акцией, безусловно, должно было стать долгожданное на той стороне весеннее-летнее наступление, но все закончилось прорывом в Грайворонский район.
О тактической целесообразности атаки можно спорить долго, но главными целями провокации были три игрока – общественность в России, на Украине и в мире.
Лучше всего получилось сработать с первой группой. ГУР действовало по собственному учебнику, строго соблюдая все параметры медийной акции. Судя по открытым данным, на территорию зашли две группы – одна отвечала за видео и фото, а вторая за боевое прикрытие операции.
Первые в красивых мультикамах, а вторые в штатной форме ВСУ. Заходу на пограничный пункт предшествовала тщательная подготовка – заранее сняли видеоролик с якобы убитым пограничником, а также запустили массированную атаку на российские социальные сети. Отсюда же и информация о сбитом Ми-8, которая добавила нервозности в работе армейской авиации, и вбросы о тотальной эвакуации Белгорода и области. Это было лишь затравкой – основную работу сделали российские паникеры из ресурсов с сотнями тысячи подписчиков.
Все так долго ждали наступления ВСУ, что, похоже, едва ли не обрадовались событиям на КПП Грайворон. Telegram мгновенно наполнился рекламными плашками типа «Колонна бронетехники ВСУ заходит в Белгородскую область – прямой эфир смотри по ссылке».
Источник: telegram
В первые часы вторжения действительно могло показаться, что перед нами разворачивается новое харьковское отступление. Менее низкопробные комментаторы заговорили о некой тактике ВСУ – сирийском сценарии с атакой несколькими малочисленными группами. При этом нельзя назвать малочисленной группу террористов. За сутки боев атакующие потеряли не менее восьми бронемашин, часть из которых досталась российским войскам вполне целыми.
Общее количество техники, на которой заехал почти батальон личного состава, так и осталось тайной. Еще был танк, который успел уйти. Скорее всего, именно он прикрывал группу «тик-токеров» из «Русского добровольческого корпуса». Некоторое время курсировало мнение об отвлекающем маневре, дескать, сейчас ДРГ оттянет на себя часть российских сил и прорвет фронт. В Запорожье, на Донбассе, Днепр форсируют или еще где-то – неважно, главное, что прорвет. Если украинские спецслужбы намеревались посеять панику и хаос в российском сегменте, то у них получилось.
Вообще, у нас как-то подзабыли о существовании статьи 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Даже если и забыли, то стоит напомнить, а заодно внести соответствующие изменения в формулировку и наказание.
Паника не единственная цель, которую преследовали террористы с заходом в Белгородскую область. Националисты расшевелили старую историю про вооружение бойцов территориальной обороны. Получилось так, что народные дружины есть, но без оружия. Отпор террористам в случае чего давать некому до прибытия основных сил. Так, собственно, и случилось в Грайворонском районе.
Но что было бы, если бы из окон поселковых домов по танкам и бронетранспортерам ударили автоматы теробороны?
Десятки трупов, причем преимущественно с нашей стороны. Вчерашний механизатор или учитель по определению не может противостоять головорезам из ГУРа и прочим нацистским отбросам. Делать из территориальной обороны героев посмертно? Даже если это один-два раза сработает, перед следующим прорывом вырусни из «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свободная Россия» сначала сравняют с землей село, а уже потом сделают фото на фоне развалин администрации. Даже сейчас в той или иной мере поврежденными оказались не менее 500 домов в Грайворонском районе.
Количество ложных срабатываний бойцов теробороны также сложно представить. В атмосфере паники и хаоса, которую пытаются разогнать свои же комментаторы, любой подозрительный пикап может получить добротную очередь из автомата народного дружинника.
ГУР Украины как раз и ставит перед собой цель вооружить российскую тероборону – это станет серьезным дестабилизирующим фактором в приграничье. Достаточно будет организовать несколько медийных провокаций, чтобы оружие подняли на неповинных людей.
Всем, кто ратует за вооружение российской теробороны, стоит вспомнить этот эпизод в феврале прошлого года в Киеве. И сколько таких трагедий до сих пор не обнародовали
При этом не стоит забывать о вопросах к Министерству обороны и Пограничной службе ФСБ – почему на КПП был только один бронетранспортер и отсутствовали противотанковые средства? Почему в «зубах дракона» оказались большие прорехи?
Почему террористы сумели практически безнаказанно кататься по нашим тылам целых несколько часов? Часть из них удалось компенсировать жесткой реакцией на прорыв, но это было лишь ответом на инициативу, которая до сих пор в руках противника.
Составляющие замысла
Прорыв в Белгородскую область – это сценарий ожидаемого наступления ВСУ, только в миниатюре. Нашли уязвимый участок фронта и вошли в брешь целым батальоном. Если забыть про информационную войну с Россией, то второй целью захода было эмоциональное воздействие на западных хозяев. Дескать, порох в пороховницах еще присутствует, даже после потери Артемовска.
Отсюда и винегрет из боевой техники – HMWWV, MaxxPRO, AMZ Dzik и пикап также явно не украинского происхождения. По неподтвержденным данным, у боевиков в наличии присутствовали ЗРК Avenger и переносные ПЗРК. Из самостийного был только танк и броневики КрАЗ «Кобра».
Источник: telegram
Западная помощь в действии. «Сломанный ключ российской границы» здесь как нельзя кстати оказался. После демонстрации разгромленной техники очень показательной оказалась реакция Пентагона:
«Мы не давали согласия на какую-либо передачу техники, они [украинская армия] не просили о передаче техники так называемым военизированным организациям, и мы ввели некоторые очень строгие процедуры, в смысле мониторинга конечного пользователя, и успешно работаем с нашими украинскими партнерами на этом направлении».
И это еще бандеровцы натовские танки не подогнали, а так бы и до Белгорода дошли. Честно говоря, истерия в российском сегменте заставила поверить, что террористы покуражатся и спокойно уйдут домой. Как ушли однажды в марте из Брянской области. Они действительно ушли, но оставили восемь боевых машин и, по утверждению Министерства обороны России, более 70 убитых.
Четко спланированная медийная операция была разрушена, впрочем, не для российских комментаторов, жаждущих дешевого хайпа. В ход пошли обвинения в адрес генерала Лапина, за неправильно нанесенные надписи «За Бахмут», не с той стороны сфотографированные HMWWV и так далее. Россия выиграет спецоперацию, но информационную войну со своими гражданами, похоже, уже никогда.
Непросто восприняли разгром террористов на Украине. Точнее, паблики стерли все комментарии и заметки, словно и не было ничего.
В марте националисты смаковали прорыв несколько недель, не меньше. Виды разгромленных броневиков и аккуратно сложенных трупов, заставляют простого украинца спросить – а зачем вообще затевалось сие мероприятие? Отомстили за Бахмут совершенно непропорциональными потерями.
Теперь, по логике ГУРа и ЦИПСО, стоит ожидать новой попытки перебить повестку. Российской интернет-тусовке сочувствующих следует приготовиться.