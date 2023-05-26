Грайворон брали по украинским учебникам информационной войны



Источник: telegram

Сделали все сами







Источник: telegram



Всем, кто ратует за вооружение российской теробороны, стоит вспомнить этот эпизод в феврале прошлого года в Киеве. И сколько таких трагедий до сих пор не обнародовали

Составляющие замысла











Источник: telegram

«Мы не давали согласия на какую-либо передачу техники, они [украинская армия] не просили о передаче техники так называемым военизированным организациям, и мы ввели некоторые очень строгие процедуры, в смысле мониторинга конечного пользователя, и успешно работаем с нашими украинскими партнерами на этом направлении».