«Флот открытого моря» для закрытой России

Постучались в потолок
Для тех, кто хоть немного знаком с историей морских сражений Первой мировой войны, не составит труда вспомнить судьбу кайзеровского «Флота открытого моря». Обстрелы Ярмута и Скарборо на британском побережье, несколько вылазок линейных крейсеров вице-адмирала Хиппера, Доггер-банка, победа по очкам в Ютландском сражении, почти два года в блокаде и наконец – трагический финал в Скапа-Флоу.
Подобная перспектива вряд ли может грозить судам, из которых сформировался по сути русский нефтяной флот открытого моря. И это несмотря на то, что Евросоюз в рамках 11-го и последующих пакетов антироссийских санкций готовится блокировать заход в свои порты судам, которые обходят санкции и не считаются с потолком цен на нефть из России.
Однако ЕС – это отнюдь не весь мир, в котором никто и никогда просто так не откажется от собственной выгоды. Сейчас бенефициарами «игр на потолке» выступают Китай и Индия, но в случае чего их найдётся кому подменить.
Устранять лазейки в механизме, который призван резко снизить доходы России и возможность финансировать СВО, в США, а вслед за ними и в Европе, взялись как-то уж очень поздно. Ведь речь уже всерьёз идёт о том, как выбираться из тупика, в который загнали себя все и сразу.
В ЕС могут сколько угодно распинаться о том, что число обманных действий и связанных с ними экологических рисков резко выросло. При чём тут экология, когда речь идёт о попытке вывести с рынка одного из ключевых игроков, не совсем понятно.
Братец Зе и его команда
Впрочем, всё это – те же пиаровские приёмы, которым ЕС так успешно учится у опытного шоумена из Киева и его команды. О том, что логичным ответом России на введение потолка цен будет формирование флота танкеров, знали даже школьники, а сколько раз об этом предупреждали санкционеров, не стоит и говорить.
На финише весны 2023 года они словно опомнились, понимая, что удар по российскому бюджету получился каким-то фиктивным. Как и потолочная цена в 60 долларов за баррель, которая ведёт лишь к тому, что Россия активнее, чем до санкций, занялась внутри страны переработкой нефти, как первичной, так и глубокой.
Серьёзного снижения экспорта нефти, тем более – выходящего за рамки известных соглашений по сделке ОПЕК-плюс, со стороны России вообще не фиксируется. При этом не фиксируется и масштабного закрытия нефтяных скважин, даже не самых рентабельных, в связи со снижением спроса.
А это значит, что России удаётся, как и до санкций, практически полностью выбирать свою экспортную квоту. Кто покупает российский Urals, который, по данным отраслевых источников, реализуется с дисконтом до 20 долларов за баррель, в сравнении с Brent, ни для кого не секрет.
Это Китай, Индия, а также, как ни парадоксально, Иран и ряд посредников на Ближнем Востоке. Со всех них, согласитесь, какой спрос со стороны США и ЕС, в случае употребления в дело или даже перепродажи. На санкции никто не подписывался, а за обход санкций отвечать.
Тут и процедура непростая, и вся возня может обойтись дороже, хотя в случае чего, пропагандистский эффект может быть сильным, даже очень. Но не более того.
Откуда ноги растут?
Опять же, ни для кого не было секретом, что накануне введения «потолка цен» Россия скупала танкеры чуть ли не оптом. И не для себя, а явно для какой-то офшорной фирмы. Ходить под либерийским флагом на море всегда было нормой, причём как для капиталистов, так и для советского социалистического флота.
Сегодня же западные издания, а вслед за ними и российские, «деловые» и не очень, раскрывают нам словно настоящую тайну простенький секрет Полишинеля. Оказывается, санкционную нефть транспортируют от русского берега до индийского или какого-то иного танкеры мало кому известной судоходной компании.
Имя этой компании секретным назвать тоже трудно, хотя пару лет назад в её флоте было всего-то пару кораблей. Итак, познакомьтесь – Gatik Ship Management, благополучно прописанная в Индии. По состоянию на апрель 2023 года, за ней числятся уже 58 судов общей оценочной стоимостью 1,6 млрд долларов, как свидетельствуют данные экспертов в сфере судоходства из VesselsValue, специализирующейся на бизнес-консалтинге.
Отраслевые специалисты вместе с журналистами сейчас сетуют на отсутствие данных о компании, явно работая по заказу организаторов санкций, жаждущих как-то зацепить тех, кто так лихо «обслуживает русских». Видите ли – сумели обойти препятствия со страховкой, договорились с логистикой и портами, которые, вообще-то, тоже боятся попасть под западные санкции.
Компания, имевшая совсем недавно капитал в сотню тысяч долларов, новые данные сейчас предоставить не в силах, поскольку они, извините, «слишком быстро меняются». В сторону роста, разумеется. В поиске источников, которые финансируют пополнение флота Gatik Ship Management, СМИ вышли на «Роснефть», хотя чему тут удивляться – по масштабам экспорта, да ещё и танкерами, у нас с ней никто не сравнится.
Как запрещать?
После выяснения того, что и так было понятно, вернёмся для ясности к самому механизму новых санкций, которые при всём на то желании, пресловутую Gatik затронуть не смогут. Дело тут в том, как вообще на практике реализован тот самый «потолок цен».
Так вот, всё сделано за счёт запрета на предоставление технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование, связанных с морской перевозкой в третьи страны российских нефти и нефтепродуктов, если они приобретены по цене выше потолочной. И всё!
В итоге тот, кто сумеет дистанцироваться от западных страховщиков, брокеров и банкиров, может покупать российскую нефть по той цене, по которой ему захочется. И хотя Россия предупредила, что не будет поставлять нефть в рамках потолка цен, она её продаёт, и нередко даже дешевле.
Ведь главное, чтобы сам механизм не был задействован, чтобы потолка никто не увидел. Не совсем понятно, чем в таком случае наш подход отличается от пиаровских игр оппонентов. Тоже пиар, но чуть более аккуратно закамуфлированный?
И как обходить?
Своего рода спасательным кругом для нас стало активное развитие, причём ещё с лета 2022 года, так называемой экосистемы поставок нефти, независимой от западных услуг. Система коснулась и сервисов страхования, и теневого флота танкеров.
Сингапурские брокеры из Trafigura, которые специализируются на оптовой торговле, оценили «русский» теневой флот танкеров в 650 судов. Компания Gunvor, энергетический трейдер с Кипра, где когда-то засветился крупный российский бизнесмен Геннадий Тимченко, считает его не таким огромным – 300–400 судов.
Большинство из них из числа б/у с солидными сроками эксплуатации, что может служить косвенным свидетельством того, что как «потолок», так и меры против него многими, в том числе и экспортёрами, воспринимаются как нечто временное и уж точно не совсем серьёзное.