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В Южной Корее из-за технического сбоя отложили запуск ракеты «Нури»

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В Южной Корее из-за технического сбоя отложили запуск ракеты «Нури»

Правительство Южной Кореи решило отложить запуск космической ракеты-носителя "Нури" из-за выявленного во время подготовки к запуску технического сбоя, обнаруженного в ходе подготовки к запуску.


Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя министра науки страны О Тхэ Сока, во время проведения проверки технического состояния клапана подачи гелия была обнаружена проблема, касающаяся осуществления связи между компьютерами управления запуском и управлением оборудованием стартовой площадки. Впоследствии выяснилось, что сам клапан исправен, однако при переходе системы в автоматический режим работы возможно возникновение некоторых проблем.

Успешный пуск ракеты будет зависеть от своевременного обнаружения и исправления имеющейся неисправности. В случае, если проблема не будет решена до завтрашнего дня, этот вопрос предполагается рассмотреть на совещании комитета по подготовке к запуску ракеты.

Ракета "Нури", также известная как KSLV-II, является первой полностью разработанной в Южной Корее трехступенчатой ракетой-носителем. В предыдущей версии ракеты "Наро-1" была использована первая ступень, произведенная в России. При разработке "Нури" в качестве образца южнокорейские инженеры опирались на опыт американских ракет SpaceX, считающихся относительно недорогими аппаратами для коммерческого рынка космических технологий.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Korea Aerospace Research Institute
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2 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:53
    +1
    Воот! А жили бы мирно с северными братьями, поучились бы у них ракеты запускать. У Кима всё летает.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:56
      -1
      У Южной Кореи тоже есть чему поучиться,одними ракетами сыт не будешь.