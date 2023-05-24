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Представитель МИД России: Попытки Польши героизировать послевоенное антисоветское подполье «закончатся плачевно»

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Представитель МИД России: Попытки Польши героизировать послевоенное антисоветское подполье «закончатся плачевно»

В последние годы власти Польши проводят масштабную кампанию по героизации так называемых «проклятых солдат» - послевоенного антисоветского подполья. Но данные попытки героизировать это подполье «закончатся плачевно», заявила на брифинге Министерства иностранных дел РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова.


Как отметила дипломат, Институт национальной памяти Польши пытается делать культ бандформирований, действовавших в стране после завершения Второй мировой войны. Их участники осуществляли диверсии против органов польской социалистической власти, советских военнослужащих, мирного населения, не брезгуя и откровенным криминалом.

Ранее в Польше была выпущена коллекционная монета с изображением Юзефа Курася – одного из лидеров бандформирования, действовавшего после Второй мировой войны. Группировка под его руководством совершала многочисленные преступления в районе границы Польши с тогдашней Чехословакией (сейчас – со Словакией).

Как известно, остатки польской «Армии Крайовой» после войны спонсировались Великобританией и участвовали в различных диверсионных вылазках против социалистической Польши и находившихся на ее территории советских войск. За это их прозвали «проклятыми солдатами».

Действующие власти Польши пытаются выдавать этих предателей и бандитов за участников «национально-освободительного движения» страны. Интересно, что при этом польские власти покровительствуют киевскому режиму, который, в свою очередь, пропагандирует бандеровцев, занимавшихся геноцидом польского населения.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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12 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:45
    +2
    Все правильно лондонсеие поляки делают.
    Еще мсг продал польшу. Наглам.
    Не своего, нейтрального поставил, а сразу валенсу, и того под контроль западу. -+просоветских предал
    1. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 14:47
      +2
      Нужно объявить решительный протест!!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:46
    -2
    Только Володин зацепил поляков за болезненыю них тему ,на то он и Володин! Остальное для них пустой звук.Надо наконец Катынью заняться.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:00
      0
      Это верно. Давно пора новую Катынь(ТМ) организовать Польше.
  3. ВСЗМК
    ВСЗМК Сегодня, 14:48
    +4
    По словам Марселя Есенского, "Кураш олицетворяет знаменитое изречение бывшего президента США Рональда Рейгана: "Для одного террорист - для другого борец за свободу"
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:48
    +3
    Самое печальное, что стадо в этих хероев верит. из-за лени узнать о них больше. Лень=смерть

    Как на У - если спросить у рядового перекодированного гражданина, почему сжигание детей и семей, их садисткие убийства Шухевичем и Ко считаются борьбой за незалежность - тебе скажут что это фейки росиська прапаганда.

    Лень - это ппц, приводит к отупению, а следом вот к этому всему - массовым смертям.
  5. Essex62
    Essex62 Сегодня, 14:54
    +4
    Жжет глаголом наша Маша. Всё перечисленное и наезд,про поддержку бандерлогов, очень активно и жестоко плющивших поляков, соответствует действительно и по делу. Не понял я только, почему оно плохо должно для них закончится? В нынешнем нашем состоянии может только поход Тухачевского получиться. Ядрен батон ,это не им ,если вдруг,персонально.Для всех. Как последнее прости. Хлипковат повод ,восхваление уголовников в чужой стране. А других рычажков у нас нет,увы. Прокакали либерасты.
    1. бухач
      бухач Сегодня, 15:14
      0
      Вы правы,почему это должно закончиться для них плохо, зачастую каждый народ,ну или власть,выбирают кандидатов в герои для своей страны исходя из интересов текущего момента ,кто был в одно время героем,в другое антигерой или наоборот,представители других народов могут лишь высказывать своё мнение в отношении тех или иных персонажей истории,не более,осуждать или наоборот приветствовать в публичном поле вполне допустимо,но грозить-плохо кончится-моветон.История сама всё рассудит и расставит по своим местам что бы там не вещали деятели различных уровней.Ложные кумиры,конечно,могут вызвать негативные последствия,но,опять же,только время покажет где шлак а где золото.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:58
    +1
    Польшу не перевоспитать и на путь истинный не наставить, а значит словесные предупреждения бесполезны. Необходимы конкретные меры. Вот с польскими большегрузами Дума наконец разродилась, а ведь есть еще болевые для поляков точки. Значит необходимо продолжать в том же духе и усиливая запретительные меры.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 15:03
      0
      Вот с польскими большегрузами Дума наконец разродилась

      Необходимы конкретные меры.

      просто не покупай западные товары, а плати зарплаты и пенсии своим согражданам ( СНГ / ЕАЭС ) покупкой своего, и они на эти деньги купят твои - все меры в твоих руках ) Че ждать Думу? Да и зачем %)
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:04
    0
    И в чем же это плохое для них выразиться? Яблоки покупать не будем?
  8. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 15:04
    +2
    Кто бы про антисоветчину говорил , не поляки драпируют мавзолей Ленина на параде и снимают антисоветские фильмы , такие как Век СССР и транслируют на первом канале и прочие антисоветские фильмы. И винят в том, что сейчас происходит СССР . Украина могла войти в состав СССР только на данном праве свободного выхода , как и прочие союзные республики, потому , что они уже были независимыми государствами, благодаря февральской революции.