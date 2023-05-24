В последние годы власти Польши проводят масштабную кампанию по героизации так называемых «проклятых солдат» - послевоенного антисоветского подполья. Но данные попытки героизировать это подполье «закончатся плачевно», заявила на брифинге Министерства иностранных дел РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова.Как отметила дипломат, Институт национальной памяти Польши пытается делать культ бандформирований, действовавших в стране после завершения Второй мировой войны. Их участники осуществляли диверсии против органов польской социалистической власти, советских военнослужащих, мирного населения, не брезгуя и откровенным криминалом.Ранее в Польше была выпущена коллекционная монета с изображением Юзефа Курася – одного из лидеров бандформирования, действовавшего после Второй мировой войны. Группировка под его руководством совершала многочисленные преступления в районе границы Польши с тогдашней Чехословакией (сейчас – со Словакией).Как известно, остатки польской «Армии Крайовой» после войны спонсировались Великобританией и участвовали в различных диверсионных вылазках против социалистической Польши и находившихся на ее территории советских войск. За это их прозвали «проклятыми солдатами».Действующие власти Польши пытаются выдавать этих предателей и бандитов за участников «национально-освободительного движения» страны. Интересно, что при этом польские власти покровительствуют киевскому режиму, который, в свою очередь, пропагандирует бандеровцев, занимавшихся геноцидом польского населения.