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В Пекине глава правительства РФ передал председателю КНР «товарищеский привет» от Владимира Путина

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В Пекине глава правительства РФ передал председателю КНР «товарищеский привет» от Владимира Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в составе делегации находится с официальным визитом в Пекине, куда он прибыл по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.


Глава правительства РФ уже провел переговоры со своим китайским коллегой, премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Российский премьер подчеркнул, что это его первый визит в Китай в качестве председателя правительства РФ. Глава российского кабмина отметил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот между нашими странами достиг рекордных 190 млрд долларов и продолжает расти. При этом 70% трансграничных расчетов производятся в юанях.

После завершения переговоров с Ли Цяном, премьер-министра РФ принял председатель КНР. В приветственной речи Михаил Мишустин передал Си Цзиньпину «товарищеский привет и наилучшие пожелания» от президента России Владимира Путина.

Мишустин:

Прежде всего разрешите передать Вам наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Он с очень большой теплотой вспоминает переговоры с Вами, которые прошли в марте в Москве.


Российский премьер отметил, что решения, принятые совместно с президентом России во время недавнего визита китайского лидера в Москву, не только продолжили и развили курс на сближение двух стран, но и вызвали широкий резонанс во всем мире. Они показали совпадение позиций Москвы и Пекина по вопросам глобальной международной повестки.

Главной целью своего визита в Китай Мишустин назвал реализацию совместных планов по укреплению партнерства между нашими государствами на уровне правительств. Российский премьер отметил, что межправительственные переговоры в Пекине проходят в такой же дружественной обстановке, как и совместное участие в состоявшемся накануне бизнес-форуме в Шанхае.

В свою очередь, китайский лидер отметил, что Москва и Пекин последовательно и эффективно реализуют все ранее достигнутые договоренности, а китайско-российские отношения сейчас «находятся на самом высоком уровне». По итогам первых четырех месяцев этого года объем товарооборота вновь вырос и составил 74 млрд долларов. Такими темпами по итогам 2023 года эта цифра наверняка превысит психологический рубеж в двести миллиардов.

После обмена приветствиями, премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили непосредственно к переговорам.
Использованы фотографии:
Сайт правительства РФ
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9 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:10
    +4
    «товарищеский привет»

    В данном случае имеется в виду происхождение больше от слова товар, чем друг?
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 15:13
      +1
      Товарищей сейчас нет. Только господа.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:15
      +2
      Что-то мне подсказывает, что апологеты "дружбы и братства" с Китаем сильно удивились бы, если бы узнали, что этот "друг" и "брат" хочет за свою "дружбу" и "братство"....
    3. Аскет
      Аскет Сегодня, 15:15
      +1
      Цитата: Аль Манах
      больше от слова товар, чем друг?

      "Сарынь - на кичку! Товар ищи!" laughing

      Слово "товарищ", говорят эксперты, отнюдь не является исконно русским. Оно образовано от тюркского tauar - термин, изначально использовавшийся в тюркском языке для обозначения скота. Позже tauar эволюционировал и начал употребляться в отношении любого товара и имущества. Ну а после заимствования в старорусский язык значение его стало двояким, обозначая одновременно товар, транспорт, обоз, стан. "Товарищами" стали называть себя бродячие торговцы, а затем слово перекочевало к купцам.

      В данном случае торговля на первом месте ну а дружба дружбой а табачок врозь wassat
  2. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:21
    -1
    35 лет смердели нам про свой любимый Запад. "Дорогие западные партнёры!" С языка не сходило из зомбоящика. Обезжирили страну и перевели на Запад всё бабло. Теперь эту братву смачно окунули в унитаз и умыкнули их бабло. Теперь новая история с товарищами из Китая. Результат будет такой же, если не хуже.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:22
    0
    Хм. Миллиардер передает привет от мультимиллиардера коммунисту. Нужен Си этот привет?
    1. BoBkaTyumen
      BoBkaTyumen Сегодня, 15:35
      0
      Действительно, дорогая смс-ка получилась...
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:40
    +1
    Еще в прошлом году с КНР намечено более 20 программ сотрудничества, экономических и социальных, однако говорят, что движение по ним либо вялое либо отсутствует. Непонятны мне перестраховки/виляния Китая, так же как непонятно наше гуманитарное поведение. Замириться с врагом не получится - обманет и разобьет поодиночке, от своих безответных акций враг борзеет.
  5. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 15:47
    -1
    В ЮАР сообщили, что заявки на вступление в БРИКС поступают практически еженедельно.
    Как заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал, речь идет о 30 странах.
    На данный момент БРИКС состоит из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР.
    Новостной портал NewZimbabwe на прошлой неделе со ссылкой на внутренние документы БРИКС сообщил, что присоединения к группе сейчас добиваются:

    ▪️Алжир
    ▪️Аргентина
    ▪️Афганистан
    ▪️Бангладеш
    ▪️Бахрейн
    ▪️Беларусь
    ▪️Венесуэла
    ▪️Египет
    ▪️Зимбабве
    ▪️Индонезия
    ▪️Иран
    ▪️Казахстан
    ▪️Мексика
    ▪️Нигерия
    ▪️Никарагуа
    ▪️ОАЭ
    ▪️Пакистан
    ▪️Саудовская Аравия
    ▪️Сенегал
    ▪️Сирия
    ▪️Судан
    ▪️Таиланд
    ▪️Тунис
    ▪️Турция
    ▪️Уругвай

    Отмечается, что всем этим странам предстоит дождаться согласования членами БРИКС фундаментальной концепции расширения группы.