В Пекине глава правительства РФ передал председателю КНР «товарищеский привет» от Владимира Путина

Прежде всего разрешите передать Вам наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Он с очень большой теплотой вспоминает переговоры с Вами, которые прошли в марте в Москве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в составе делегации находится с официальным визитом в Пекине, куда он прибыл по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.Глава правительства РФ уже провел переговоры со своим китайским коллегой, премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Российский премьер подчеркнул, что это его первый визит в Китай в качестве председателя правительства РФ. Глава российского кабмина отметил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот между нашими странами достиг рекордных 190 млрд долларов и продолжает расти. При этом 70% трансграничных расчетов производятся в юанях.После завершения переговоров с Ли Цяном, премьер-министра РФ принял председатель КНР. В приветственной речи Михаил Мишустин передал Си Цзиньпину «товарищеский привет и наилучшие пожелания» от президента России Владимира Путина.Мишустин:Российский премьер отметил, что решения, принятые совместно с президентом России во время недавнего визита китайского лидера в Москву, не только продолжили и развили курс на сближение двух стран, но и вызвали широкий резонанс во всем мире. Они показали совпадение позиций Москвы и Пекина по вопросам глобальной международной повестки.Главной целью своего визита в Китай Мишустин назвал реализацию совместных планов по укреплению партнерства между нашими государствами на уровне правительств. Российский премьер отметил, что межправительственные переговоры в Пекине проходят в такой же дружественной обстановке, как и совместное участие в состоявшемся накануне бизнес-форуме в Шанхае.В свою очередь, китайский лидер отметил, что Москва и Пекин последовательно и эффективно реализуют все ранее достигнутые договоренности, а китайско-российские отношения сейчас «находятся на самом высоком уровне». По итогам первых четырех месяцев этого года объем товарооборота вновь вырос и составил 74 млрд долларов. Такими темпами по итогам 2023 года эта цифра наверняка превысит психологический рубеж в двести миллиардов.После обмена приветствиями, премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили непосредственно к переговорам.