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Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 боевых танков Leopard 2 для продажи Германии

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Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 боевых танков Leopard 2 для продажи Германии

Германия в скором времени сможет выкупить у Швейцарии танки Leopard 2, швейцарское правительство приняло решение о выводе из эксплуатации 25 ОБТ Pz-87 (лицензионный Leopard 2A4). Об этом сообщает Минобороны республики.


Правительство Швейцарии (Федеральный совет) поддержало предложение о списании танков Leopard 2, сроки вывода техники из эксплуатации не называются, но технику спишут только при условии, что она будет отправлена Германии. Это условие обязательно, ранее в Берне с опаской отнеслись к запросу Берлина о возможной продаже танков опасаясь, что они будут отправлены на Украину. Но немцы поклялись, что это "лично для них". В конце марта Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрила вывод из эксплуатации 25 танков.

Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N) о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2

- говорится в сообщении военного ведомства.

В начале марта этого года Министерство обороны Германии направило Швейцарии письмо, в котором просило продать списанные и находящиеся на хранении танки Leopard 2A4, произведенные на швейцарских заводах по лицензии. На сегодняшний день у швейцарцев имеется 96 танков, фактически выведенных из эксплуатации, но по бумагам еще числящихся в составе армии.

Немцы хотели выкупить их все, после чего концерн Rheinmetall восстановил бы их и они поступили на вооружение Бундесвера, тем самым закрыв бреши, возникшие после поставки танков Украине. При этом в Берлине клялись, что швейцарские танки никоим образом Киеву передаваться не будут.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:04
    +1
    Скоро свои ириски и гепарды будут собирать по миру.......... довели бабы до ручки бундесвер, а тут как назло пшеки перевооружаются, да еще бабки репарации требуют. Как бы не получилось как у турок с греками....терки.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:08
    0
    А немцам не стыдно выкупать танки своего производства у других? Неужели закрома Бундесвера опустели и из-за чего? А хваленный Rheinmetall теперь только восстанавливает или все же для Германии что-то делает?
    немцы поклялись, что это "лично для них"
    И швейцарцы слову бюргера сразу поверили.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: rotmistr60
      А немцам не стыдно выкупать танки своего производства у других?

      Не стыдно.
      Так Швейцария поддерживает видимость нейтралитета.
      По факту - это непрямые поставки танков на Украину.
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 15:10
    0
    При этом в Берлине клялись, что швейцарские танки никоим образом Киеву передаваться не будут.

    Правильно! Эти себе, а 25 своих украине.
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 15:26
    0
    Бундесвиньи начинают осознавать, что 1000 танков, которые Польша заказала у Кореи, это, в том числе, и по их душу. Если пшеки попробуют вернуть себе Восточные Кресы, это будет, по факту, денонсация итогов ВМВ и, соответственно, устоявшихся границ. В этом случае Германия перестанет быть страной-проигравшим и может потребовать у пшеков по реституции свои 4 земли взад, которые пшеки получили в качестве компенсации за Кресы. Короче, границе в Европе поедут.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:29
    -1
    Mit diesem absurd fadenscheinigen Trick umgeht also auch
    die "neutrale" Schweiz einmal mehr ihre eigene Gesetzgebung
    und staatliche Verfassung Verfassung, um jetzt doch an der
    Kriegs-Befeuerung in der Ukraine beteiligt zu sein...!!!?

    Es ist tatsächlich erschreckend, dass es in Europa fast keinerlei
    haltbare Gesetzgebung und unabhängige Justiz mehr gibt...!!
    Die "Schein-Demokratie" des US-Regimes hatte ja mit Willkür
    und permanentem Vertragsbruch noch nie ein Problem...!!

    Allerdings muss Russland jetzt endlich Konsequent umdenken,
    denn es gibt keinerlei Verlass auf irgendwelche "Vereinbarungen"
    geschweige denn "Verträge" mit den USA, oder ihren westlichen
    Speichelleckern! Das bedeutet, dass es auch keinerlei belastbare
    Basis mehr gibt, um etwa einen Waffenstillstand in der Ukraine,
    geschweige denn irgend eine Art von "Friedens-Vereinbarung
    mit dieser verlogenen Meute von Vaterlandsverrätern und
    Heuchlern auszuhandeln...!!
    Dieser glasklare Situation muss man auch den Chinesen mit ihrem
    unausgegorenen "Plan" für eine friedliche Lösung des Konfliktes in
    der Ukraine unmissverständlich klar machen...!!!

    Schon das mehr als fragwürdige "Abkommen" über Getreidelieferungen
    ist doch in Wahrheit an unverschämte Farce zum alleinigen Nachteil
    für Russland!!

    Auch in militärischer Hinsicht sollte Russland diese unangenehmen
    Wahrheiten in sein Kalkül - nicht nur rhetorisch - sondern auch faktisch
    ohne weiter zu zögern berücksichtigen und entsprechend handeln...!!!
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:30
    -1
    Изящно выкрутились. Да да коммент бесполезный.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:36
    0
    А я вот думаю, что субпродуктовая колбаса бздит не хуже, чем старая пферд Меркель. Всё для нэньки...
  8. alystan
    alystan Сегодня, 16:12
    0
    Ну наконец-то разродились. Сначала шведы, фины, австрийцы, а теперь и швейцарцы отказались от статуса нейтральных стран. Вроде норвежцы с датчанами открыто вписались в западный военный альянс. Видать крепко за какое-то место схватили гельветов, что даже забыли у населения спросить.