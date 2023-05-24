Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 боевых танков Leopard 2 для продажи Германии

Германия в скором времени сможет выкупить у Швейцарии танки Leopard 2, швейцарское правительство приняло решение о выводе из эксплуатации 25 ОБТ Pz-87 (лицензионный Leopard 2A4). Об этом сообщает Минобороны республики.
Правительство Швейцарии (Федеральный совет) поддержало предложение о списании танков Leopard 2, сроки вывода техники из эксплуатации не называются, но технику спишут только при условии, что она будет отправлена Германии. Это условие обязательно, ранее в Берне с опаской отнеслись к запросу Берлина о возможной продаже танков опасаясь, что они будут отправлены на Украину. Но немцы поклялись, что это "лично для них". В конце марта Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрила вывод из эксплуатации 25 танков.
Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N) о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2
- говорится в сообщении военного ведомства.
В начале марта этого года Министерство обороны Германии направило Швейцарии письмо, в котором просило продать списанные и находящиеся на хранении танки Leopard 2A4, произведенные на швейцарских заводах по лицензии. На сегодняшний день у швейцарцев имеется 96 танков, фактически выведенных из эксплуатации, но по бумагам еще числящихся в составе армии.
Немцы хотели выкупить их все, после чего концерн Rheinmetall восстановил бы их и они поступили на вооружение Бундесвера, тем самым закрыв бреши, возникшие после поставки танков Украине. При этом в Берлине клялись, что швейцарские танки никоим образом Киеву передаваться не будут.