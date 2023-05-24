Российский дипломат объяснил падение акций производителя ЗРК Patriot последними событиями на Украине

Вооруженный конфликт на Украине сопровождается уничтожением значительного количества западной, в том числе и американской, военной техники. Об этом рассказал российский дипломат, руководитель делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Дипломат обратился к данной теме, комментируя информацию о падении акций компании-производителя ЗРК Patriot. Это произошло после того, как российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок американской противоракетной системы.
Вскоре после данной новости и ее фактического подтверждения как российскими, так и западными источниками информации, на мировом оружейном рынке более чем на 7% подешевели акции компании Raytheon, являющейся производителем данных зенитных ракетных комплексов.
Как мы и обещали, репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен
- заявил дипломат Гаврилов.
Таким образом, Гаврилов объяснил падение акций производителя американских систем противоракетной обороны последними событиями на Украине, прямо связанными с успешными российскими ракетными ударами.
Российский представитель отметил, что ВС РФ продолжают работу по выведению из строя «киевско-натовской военной машины» на Украине. Ранее в МИД РФ предупреждали, что любое западное вооружение, поставляемое на Украину, при появлении в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ, станет законной целью для ударов российских войск. Собственно, это уже и происходит, и информационный шум вокруг передачи Киеву западных ЗРК заметно снизился после новости о поражении российскими ракетами пусковых установок «Пэтриота».
Американским компаниям стоило бы задуматься о том, какими будут перспективы их работы на мировом оружейном рынке после того, как вооружение их производства массово уничтожается на Украине.