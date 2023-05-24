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Российский дипломат объяснил падение акций производителя ЗРК Patriot последними событиями на Украине

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Российский дипломат объяснил падение акций производителя ЗРК Patriot последними событиями на Украине

Вооруженный конфликт на Украине сопровождается уничтожением значительного количества западной, в том числе и американской, военной техники. Об этом рассказал российский дипломат, руководитель делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением на переговорах в Вене Константин Гаврилов.


Дипломат обратился к данной теме, комментируя информацию о падении акций компании-производителя ЗРК Patriot. Это произошло после того, как российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок американской противоракетной системы.

Вскоре после данной новости и ее фактического подтверждения как российскими, так и западными источниками информации, на мировом оружейном рынке более чем на 7% подешевели акции компании Raytheon, являющейся производителем данных зенитных ракетных комплексов.

Как мы и обещали, репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен

- заявил дипломат Гаврилов.

Таким образом, Гаврилов объяснил падение акций производителя американских систем противоракетной обороны последними событиями на Украине, прямо связанными с успешными российскими ракетными ударами.

Российский представитель отметил, что ВС РФ продолжают работу по выведению из строя «киевско-натовской военной машины» на Украине. Ранее в МИД РФ предупреждали, что любое западное вооружение, поставляемое на Украину, при появлении в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ, станет законной целью для ударов российских войск. Собственно, это уже и происходит, и информационный шум вокруг передачи Киеву западных ЗРК заметно снизился после новости о поражении российскими ракетами пусковых установок «Пэтриота».

Американским компаниям стоило бы задуматься о том, какими будут перспективы их работы на мировом оружейном рынке после того, как вооружение их производства массово уничтожается на Украине.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Darkone
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10 комментариев
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  1. Зефр
    Зефр Сегодня, 15:09
    -1
    Это вооружение, вообще-то, стреляет по нашим людям. А дипломаты ходят улыбаются, хотя оружие попадает на Украину, в том числе, от их беспомощности
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:14
      0
      Дипломат сову на глобус натягивает , а локхид и дженерал динамикс тоже сбили уничтожили? Также упали акции.
  2. Alex777
    Alex777 Сегодня, 15:11
    +2
    Торговали - веселились, подсчитали - прослезились?
    Надеюсь, что не только прибыли будут, но и потери.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:13
    +1
    Если посмотреть график стоимости акций компании Рейтон ,то они начали падать с конца апреля.Иногда лучше помолчать.У россиян интернет есть.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:17
      0
      Они других дипломатов не держат, что Конашенков что этот одного поля ягода, всех за идиотов держат,думают самые умные.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:17
    +1
    А что такого то? Реклама была классной, что с того, что все мимо; зато какой салют...
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:29
    -1
    7 не 70, но 70 было приятне, а за 7 нет и смысла хорошорится, они же не в честной борьбе цену делают и продажи а простым выкручиванием рук и обязаловкой, а раз так то эти 7 уже и отьиграли поди.
  6. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:33
    -2
    Файтербомбер пишет: 13 мая 2023 года, 4 борта были сбиты ЗРК "Патриот" с территории Украины. Погибло 11 человек летного состава.
  7. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 15:41
    0
    на мировом оружейном рынке более чем на 7% подешевели акции компании Raytheon
    Пошёл проверить новость, и оказалось, что акции не торгуются на оружейном рынке.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 15:46
    0
    и че с того, что упали? и аж на 7%. нам что с этого?
    или как это может сказаться на продажах своим же сателлитам? да никак - им че скажут, то и купят.

    вот если бы этот капитал побежал в нашу экономику - хоть в акции оборонки, хоть в цб - вот это интересно

    а так, ну получили дивиденды и слили - сезонность торгашей никто не отменял (и 7% волатильность - это норма, как минимум), или выбрали какую-то еще более выгодную штуку

    Меня честно бесит, что у нас так много персонажей, пытающихся высасывать из пальца какое-то уау. Там у них цена акций снова подрастет через месяц, а наш Гаврилов уже и забудет прокомментировать.