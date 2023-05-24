Раскольническая ПЦУ решила праздновать Рождество и другие христианские даты по западному обряду

Для православных христиан на Украине наступили весьма сложные времена. Мало того, что ПЦУ провела рейдерский захват ряда крупнейших святынь страны, включая Лавру, так теперь раскольники решили лишить миллионы своих сограждан привычных им канонов.Согласно сообщению украинских СМИ, со ссылкой на митрополита Епифания, в ПЦУ приняли решение перенести празднование Рождества на 25 декабря, что соответствует западному католическому обряду.Кроме того, по григорианскому календарю на Украине теперь будут отмечаться и ряд других важных для православных христиан дат. В частности, Крещение будет праздноваться 6 января, День святого Николая – 6 декабря, а Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября.Касательно Пасхи и Троицы, они будут отмечаться, как и раньше. Напомним, что главный христианский праздник у католиков и православных отмечается в разные дни.Стоит отметить, что данная инициатива Православной церкви Украины, собственно, как и вся кампания против канонической УПЦ, выглядит полным абсурдом. Ведь очевидно, что верующие украинцы продолжат отмечать важные для них даты согласно традициям.Разве, что многие из них не пойдут в этот день на церковную службу (которой не будет). Однако это создаст больше проблем для самой ПЦУ, которая лишится большей части своего прихода.