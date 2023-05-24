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Раскольническая ПЦУ решила праздновать Рождество и другие христианские даты по западному обряду

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Раскольническая ПЦУ решила праздновать Рождество и другие христианские даты по западному обряду

Для православных христиан на Украине наступили весьма сложные времена. Мало того, что ПЦУ провела рейдерский захват ряда крупнейших святынь страны, включая Лавру, так теперь раскольники решили лишить миллионы своих сограждан привычных им канонов.


Согласно сообщению украинских СМИ, со ссылкой на митрополита Епифания, в ПЦУ приняли решение перенести празднование Рождества на 25 декабря, что соответствует западному католическому обряду.

Кроме того, по григорианскому календарю на Украине теперь будут отмечаться и ряд других важных для православных христиан дат. В частности, Крещение будет праздноваться 6 января, День святого Николая – 6 декабря, а Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Касательно Пасхи и Троицы, они будут отмечаться, как и раньше. Напомним, что главный христианский праздник у католиков и православных отмечается в разные дни.

Стоит отметить, что данная инициатива Православной церкви Украины, собственно, как и вся кампания против канонической УПЦ, выглядит полным абсурдом. Ведь очевидно, что верующие украинцы продолжат отмечать важные для них даты согласно традициям.

Разве, что многие из них не пойдут в этот день на церковную службу (которой не будет). Однако это создаст больше проблем для самой ПЦУ, которая лишится большей части своего прихода.
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26 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:50
    +2
    Раскольническая ПЦУ решила праздновать Рождество и другие христианские даты по западному обряду
    А что удивительного? Иуды-с. request
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:55
      +4
      Ну ещё пусть гомосячьи браки освящают как на Западе, педофилов пусть не отлучают от Бога - ой, сексуально заинтересованных детьми - чего полумеры то принимать...
      Вперёд, к западному шабашу девиаций и извращений. Сатанистские отродья...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:00
        +1
        Раскольническая ПЦУ решила праздновать Рождество и другие христианские даты по западному обряду
        чистка мозгов,не имеет значения как.важен результат.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:50
    0
    А кроме окраины еще кто-то из православных отмечает Рождество и Крещение по католическим датам? Не для прикола, так в плане кругозора.
    1. Petio
      Petio Сегодня, 17:12
      -1
      В Българии давно уже ПЦ празнует Рождество 25 го декабря
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Uprun
      А кроме окраины еще кто-то из православных отмечает Рождество и Крещение по католическим датам? Не для прикола, так в плане кругозора.

      а в плане кругозора, не вкурсе что бог-иудей ? и мы должны ему поклоняться ? мало того,за отрицание этого ещё и наказывают. меня наверное забанят.вот вам правда.а я верю в старых славянских Богов,тоже наверное накажут.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:51
    +3
    Пусть празднуют когда хотят и как хотят. Эта церковь не имеет легитимности среди православных верующих. После рейдерских захватов церквей, их посещают полтора человека, остальные молятся возле ворот.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:51
    +5
    Уж и не знают в Киеве как лизнуть Западу, успокойтесь убогие религия ни в Е. С. ни в США сейчас не в чести.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:05
      +2
      Ропот 55 hi , Да там уже и не лижут - там походу глубокий горловой вовсю и давно .....
  5. G17
    G17 Сегодня, 16:51
    +5
    Всё это делается не для живущих ныне, а для воспитания БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ украинцев. Кому сейчас 5-10 лет и новорожденных. И если оставить жить бандеровский Рейх, а не уничтожить его в ходе СВО, то спустя 10-15 лет мы получим людей, полностью пропитанных не только нацизмом и бандеровщиной, но и западничеством и АБСОЛЮТНО ИНЫМ мировоззрением. Каждый день жизни "Украины" - это десятки и сотни тысяч смертей в будущем. Об этом говорилось ещё в 2014 году. Спустя 8 лет получили, что имеем и пагубный процесс переформатирования славян в агрессивных русофобов продолжается.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 18:30
      0
      Кому сейчас 5-10 лет и новорожденных. И если оставить жить бандеровский Рейх, а не уничтожить его в ходе СВО

      Вы сейчас предлагаете уничтожить целую нацию, десятки миллионов людей включая детей? Почему здесь это считается нормальным и даже поощряется лайками?
  6. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 16:52
    +4
    ВО пишет упорно новости о чем угодно, кроме последнего интервью Пригожина.
    А что так? Его слова и мысли не достойны заметки на данном сайте?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:09
      0
      У Пригожина там очень уж сомнительные мысли.
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 18:22
        0
        Цитата: Тарелка
        У Пригожина там очень уж сомнительные мысли.

        Понимаю, некоторые вещи, которые он озвучил, например в плане потерь, сильно отличаются от заявлений МО. Но теперь вопрос, кому верить? Если он озвучивает другие версии, значит ли это, что он дискредитирует? Или может МО, доносит заведомо ложные данные? Помогите разобраться. Кто-то из них точно врет.
        В любом случае от меня плюс, интервью действительно сомнительное, именно поэтому и нужно понять кто говорит правду.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:54
    +4
    Мало того, что ПЦУ провела рейдерский захват ряда крупнейших святынь страны, включая Лавру
    В христианстве, это не церковь, а секта.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:59
    -1
    В христианстве всегда была куча, скажем так, "направлений". И всегда "неправильные" были "сектами" для "правильных".
    Короче, жизнь продолжается! laughing
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 17:08
    +1
    Мне интересно, сколько людей вообще следуют церковным обрядам, праздникам и датам, которых это могло бы задеть? Не знаю, может, Украина от нас отстаёт лет на 30-50 (что вряд ли), но лично в моём окружении нет ни одного человека, на жизнь которого бы повлияло изменение церковных дат.
    Что не празднуем - то и не будем. А что праздновали - то и дальше будем в эти же даты, и все церкви и прочее побоку абсолютно.
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:16
    +2
    Не по западному обряду - тут автор статьи перегибает палку. Богослужение у этих раскольников останется по православному чину. Ну так и у греко-католиков оно по восточному обряду. Это ж только первый шаг.
    Вторая неточность статьи- упоминание канонов. Даты этих праздников не каноничны. Не всякая устоявшаяся веками традиция - канон. Только та, которая стала правилом, утвержденным собором епископов и одобренным остальной церковью.
    Что касается однополых браков, женского священства и прочих мерзостей, возможны 2 пути. Если пцу имеет целью признание со временем другими православными церквями, они будут держаться ортодоксии хотя бы внешне. Хотя мерзавцев там собралось... как им чего то держаться? Если же это собрание имеет целью разрушение христианства на контролируемых землях, то после разгрома УПЦ у них начнется эта половая вакханалия.
  11. ShDE
    ShDE Сегодня, 17:22
    0
    Константинопольский Варфоломей восторги выразил?
  12. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:24
    0
    гонения на религию (основа воспитательного кода человека), на сам код (рус. яз), форматирование данных (истории) и тд тп - так и выглядит оккупация части большой земли большого народа
  13. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:30
    -1
    Стоит отметить, что данная инициатива Православной церкви Украины, собственно, как и вся кампания против канонической УПЦ, выглядит полным абсурдом.

    Это не абсурд, это планомерное разрушение Православия.
  14. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:30
    +1
    Молодцы! Сами себе могилу копают от своей глупости, видимо. Так от них больше потенциальных последователей православия отвернется. Ну путь еще немного покуражатся, пока порядок там не наведем.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Павел_Свешников
      Ну путь еще немного покуражатся, пока порядок там не наведем.

      Да,уникальная складывается ситуация - этот самый порядок в запутанных украинских православных делах будет наводить российская армия,больше просто некому,как это не прискорбно говорить,в чём и уникальность.И,ведь ни в одних богословских книгах об этом не сказано.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:41
    +1
    Украинцы и без праздников, все давно продали. И экономику, и историю, и совесть, и религию. Навека… Так что, пусть праздную что хотят и когда хотят.
  16. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 17:42
    +1
    Скоро к Папе на поклон придут, прими нас к себе неразумных.......
  17. БГфен
    БГфен Сегодня, 17:45
    0
    В восточно православния церкв ползуется Юлиянский календар и Новоюлианский календар. А католики ползуют Грегорианский календар. Новоюлианский и Грегорианский совпадают аж до 2800 год. Всех постоянния празников празнуются на реалная новая дата, о другие по старому. Греция, Болгария, Румъния и другие ползуют Новоюлианский календар, а росия, Грузия и сербия староюлианский календар.