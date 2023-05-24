Военное обозрение
Войти Регистрация

Источник российских СМИ: Главком ВСУ Залужный тяжело ранен, продолжать службу он не сможет

42
Источник российских СМИ: Главком ВСУ Залужный тяжело ранен, продолжать службу он не сможет

Исчезновение из медийного пространства главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного объясняется тем, что он находится в госпитале после тяжелого ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в осведомленных кругах.


Генерал Залужный был ранен в начале мая в результате нанесенного Вооруженными силами Российской Федерации мощного ракетного удара по командному пункту ВСУ в районе оккупированного украинскими формированиями российского Херсона. В результате удара Залужный получил травму головы и осколочные ранения. После этого его доставили в Николаев и потом в Киев.

В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа

- сообщил собеседник РИА Новости.

По словам источника информационного агентства, генерал Залужный из-за состояния здоровья более не сможет продолжать военную службу.

Ранее в российском информационном пространстве сообщали разные версии «исчезновения» Валерия Залужного, в том числе и то, что он мог погибнуть в результате удара российских войск на Артемовском направлении, в Харькове или в Днепропетровске. Высказывалась и версия, что Залужного могли отстранить от реального управления войсками из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским и его окружением.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр затем утверждала, что Залужный якобы «находится на рабочем месте» и она «только что с ним общалась».

Однако никаких подтверждений тому, что главком ВСУ жив и здоров, не приводилось. Это было очень подозрительно на том фоне, что ранее Залужный демонстрировал достаточно высокую медийную активность, постоянно раздавал интервью западной прессе.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:15
    +10
    Очень жаль… Что не убит.. Повезло свинопасу.Дать коляску и копеечный леденец. Пусть катается как недоразвитый. Благо, морда соответствует.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:21
      +4
      Эх! Недоработочка.
      Ну, потихоньку проясняется ситуация...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:27
        -4
        Цитата: RealPilot
        проясняется ситуация...

        Вот пуля пролетела и а-га.
        Вот пуля пролетела и а-га.
        Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.
        Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 15:36
          +3
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: RealPilot
          проясняется ситуация...

          Вот пуля пролетела и а-га.
          Вот пуля пролетела и а-га.
          Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.
          Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.

          Ничего себе у вас товарищи... belay
      2. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:40
        +4
        Цитата: RealPilot
        Эх! Недоработочка.

        ну почему недоработочка? может даже наоборот, всё в лучшем виде получилось. wink
        если кому захочется героем украины стать то вот посмотрите на этот овощ Залужный.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:29
      +3
      Да и пусть.Катается не своим ходом.Жрет через трубочку
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:37
        +3
        ....Жрёт через трубочку.

        laughing нет-нет! Только через капельницу
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 16:00
          +2
          Он и был идиотом, возглавив идиотов, поперших на нашу страну. Теперь он клинически и физически сравнялся со своим умственным состоянием. Стал ПОЛНЫМ идиотом. Пусть теперь так и существует (не живёт, а именно - существует).
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 15:35
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Очень жаль… Что не убит.. Повезло свинопасу.Дать коляску и копеечный леденец. Пусть катается как недоразвитый. Благо, морда соответствует.

      Надо отдать ему должное - как командующий он был вполне себе грамотный, другое дело что ходил под стволом... Вполне могло иметь место устранение конкурента.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:20
        0
        Так и Кейтель, как командующий, был не глуп… Дело не в этом. Дело- в правде.
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:40
      +2
      А чем трепанация черепа Залужного может помешать его дальнейшей службе?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:21
        0
        Да собственно, Вы- правы. Ничем. Но шапка на голову не налезет.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:16
    +1
    Могли бы в госпитале" ускорить "процесс ухода этого свина в мир иной.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:21
      0
      В результате удара Залужный получил травму головы и осколочные ранения.

      Как-то он неосторожно себя повел. Надо быть повнимательнее, сделал подарок Зелику what
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 15:25
        +2
        Цитата: frruc
        В результате удара Залужный получил травму головы и осколочные ранения.

        Как-то он неосторожно себя повел. Надо быть повнимательнее, сделал подарок Зелику what

        Рядом с кондиционером сидел наверное. От этой шайтан машины надо подальше находиться - целее будешь. (Злой юмор).
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: frruc
        В результате удара Залужный получил травму головы и осколочные ранения.

        Как-то он неосторожно себя повел. Надо быть повнимательнее, сделал подарок Зелику what

        Кабы побольше таких новостей то и Белгорода с Клинцами не было бы... Ведь можем же: Дудаев, Залужный...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    +2
    У малярши вроде возраст еще не тот, чтоб с духами здороваться, как бидон.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:20
    +1
    Теперь газонокосильщик сидит в его голове: Навсегда!
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:21
    +7
    Ну что, как ни крути, кукуху ему наши ребятушки вынесли. Теперь будет растением. Не жизнь, а хрен знает что. Заслужил.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:21
    +4
    Валера теперь в свою голову сможет только кушать. Это его так видимо хотели поздравить с началом "контрнаступа", который так и не начался
  7. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 15:22
    +5
    Буданова бы ему в компанию.
    Да и не его одного...
    Короткий комментарий.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:44
      +2
      Цитата: Элизиум
      Буданова бы ему в компанию.
      Да и не его одного...

      Зеленского пора пришить...
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:46
      +1
      Данилов, Аваков, Подоляк, Сырский.. .очередь длинная
      1. амба_2
        амба_2 Сегодня, 16:08
        0
        А, на пардон "десерт", наркоша Зеля, крепко принайтованный к (трофейной) любой дальней ракетной установке, поставленной НАТО, и конечно в сторону Парижа ( к Макрону, любовь всё-таки), и команда ПУСК, а вдруг что-нибудь поймают???!!!
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:24
    -1
    залужным больше зеленским меньше...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:24
    0
    Таким заявлением мы поставим себя в глупое положение если это не так.
  10. Аскет
    Аскет Сегодня, 15:25
    +11
    Между Залужным и Пэтриотами много общего
    Обоих починили, но оба не работают laughing
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:27
    +3
    Всю военную верхушку у них надо овощами сделать.
    Чтобы наглядным предупреждением работали soldier
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:28
    +4
    Цитата: Аскет
    Между Залужным и Пэтриотами много общего
    Обоих починили, но оба не работают laughing

    Точнее не придумаешь!)))
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 15:29
    +1
    Непонятно.
    Как он с пробитым черепом выступал?
    Голову его видно было на видео.
    Может все-таки у него что-то другое пробито? laughing

    https://lenta.ru/news/2023/05/22/zaluzhny_publika/
    Отсутствовавший на публике главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:25
      0
      Да уж.. Залужный и Наука- это вещи несовместимые. Вы только на его морду посмотрите- типичный хуторянин.
  14. Комментарий был удален.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:43
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Таким заявлением мы поставим себя в глупое положение если это не так.

    Что-то подсказывает, если это не так, то персонаж проклюнулся бы раньше. А то ведь как-то странно вышло: на сходняк натовцев Залужный, типа, хрен забил. Зато засветился по видеосвязи по случаю наиглавнейшего на Украине праздника – Дня науки. И где? В одесской юридической академии. Только где наука, а где вот такие заведения? Это лишь говорит о том, что укрорейх однозначно начал заниматься мухлежом.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:01
      0
      Я уже говорил что Залужного показывали по пояс,а что ниже пояса?Один из вариантов.
  16. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:44
    0
    Удар по ключевым фигурам вермахта - то что прописал доктор для интенсивной терапии нацизма.
  17. spirit
    spirit Сегодня, 15:46
    +1
    Что то мне подсказывает что кто то сдал расположение Хенерал, кому он очень мешал,одному комику например)
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:53
    0
    Сейчас схуднёт боровок laughing будет время до конца жизни катаясь на коляске думать о том что а ведь мог бы сделать военный переворот , стать у руля власти в феврале 2022 , дружить с Россией . Но нет... Теперь его через год никто и не вспомнит даже
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:55
    +1
    Цитата: dump22
    Непонятно.
    Как он с пробитым черепом выступал?
    Голову его видно было на видео.
    Может все-таки у него что-то другое пробито? laughing

    Скорее видосик не первой свежести. Или вообще залепуха. Сама подача этого видоса вызывает массу вопросов.
  20. Sadok
    Sadok Сегодня, 15:59
    0
    как дети, а большинство в погонах было. врага не учили уважать? даже если его заземлили - ок. но пляски неуместны. что военному еще делать, как не погибать? не уподобляйтесь
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: Sadok
      врага не учили уважать? д

      У него руки по локоть в крови, мразь он в погонах и военный преступник
  21. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:15
    0
    Цитата: Uncle Lee
    Вот пуля пролетела и товарищ мой упал

    Бандит (или террорист) ему товарищ, хотя и такое сравнение - слишком уж мягкое.
  22. иван2022
    иван2022 Сегодня, 16:22
    0
    Отлично играет Капличный!
    Удачно играет Байдачный!
    Как нужно играет Залужный!

    Ему бы в кино сыграть гориллу "Кинг-Конг" - лицо подходящее....
    Если будет выступать,
    я пойду смотреть.
  23. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:32
    0
    Я надеюсь за это никто не побежал каяться нашим партнёрам? А то может если вот прилетело и те молчат, то может надо продолжить? А может и по английскому министру тоже? Чем он хуже?