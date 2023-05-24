Источник российских СМИ: Главком ВСУ Залужный тяжело ранен, продолжать службу он не сможет

Исчезновение из медийного пространства главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного объясняется тем, что он находится в госпитале после тяжелого ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в осведомленных кругах.
Генерал Залужный был ранен в начале мая в результате нанесенного Вооруженными силами Российской Федерации мощного ракетного удара по командному пункту ВСУ в районе оккупированного украинскими формированиями российского Херсона. В результате удара Залужный получил травму головы и осколочные ранения. После этого его доставили в Николаев и потом в Киев.
В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа
- сообщил собеседник РИА Новости.
По словам источника информационного агентства, генерал Залужный из-за состояния здоровья более не сможет продолжать военную службу.
Ранее в российском информационном пространстве сообщали разные версии «исчезновения» Валерия Залужного, в том числе и то, что он мог погибнуть в результате удара российских войск на Артемовском направлении, в Харькове или в Днепропетровске. Высказывалась и версия, что Залужного могли отстранить от реального управления войсками из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским и его окружением.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр затем утверждала, что Залужный якобы «находится на рабочем месте» и она «только что с ним общалась».
Однако никаких подтверждений тому, что главком ВСУ жив и здоров, не приводилось. Это было очень подозрительно на том фоне, что ранее Залужный демонстрировал достаточно высокую медийную активность, постоянно раздавал интервью западной прессе.