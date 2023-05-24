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«Рабочие вопросы»: Песков прокомментировал слова местного жителя о «дырявых границах» Белгородчины

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«Рабочие вопросы»: Песков прокомментировал слова местного жителя о «дырявых границах» Белгородчины

В ходе выполнения спецоперации постоянно возникают рабочие вопросы. Разумеется, на них ищут ответы, и это нормально.

Таким образом, глава пресс-службы Кремля в беседе с журналистами агентства РБК прокомментировал слова местного жителя о «дырявых границах» Белгородчины.

Данный вопрос прозвучал в ходе встречи с гражданами губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он ответил, что ему сложно комментировать прорыв украинских диверсантов на территорию региона, так как у него самого накопилось немало вопросов к Министерству обороны страны.

Этот разговор журналисты РБК упомянули в ходе беседы с пресс-секретарем президента России. Они спросили, есть ли у Кремля вопросы по поводу белгородского инцидента, и кому они направлены.

В ответ Песков напомнил, что в ходе проведения спецоперации проводится сложная и ответственная работа. В процессе возникают вопросы, их задают, получают на них ответы.

Также у главы кремлевской пресс-службы поинтересовались его мнением по поводу того, что Киев задействовал западную технику на территории той части РФ, принадлежность которой никем не оспаривается. Нв это Песков ответил, что российскому руководству известно о применении иностранной техники украинскими военными и все большей вовлеченности Запада в конфликт. В связи с этим, в Кремле делают соответствующие выводы.

В Министерстве обороны России 23 марта отчитались о полном разгроме очень крупной диверсионной группе противника, проникшей на территорию Белгородской области. Губернатор региона также подтвердил, что все российские села, ранее занятые украинскими военными, уже освободили.
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39 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:27
    +2
    Видимо в кремле есть некий договорняк с шумерами, да только понимания нет что пану атаману далеко не все подчиняются впринципе.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:30
      +8
      в Кремле делают соответствующие выводы.
      И выражают озабоченность ! stop
      1. Легат
        Легат Сегодня, 15:37
        +4
        Вывод можно сделать только один. Всем уже плевать на линии и угрозы. Добивай лежащего, что называется
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:39
        0
        В ответ Песков...

        Даже не начинайте про этого #многоничеготолкующего# stop
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 15:56
          -1
          Точно. Даже Путин как-то отметил "Он иногда такое несёт...откуда он это берёт,"
      3. spektr9
        spektr9 Сегодня, 16:05
        0
        И выражают озабоченность !

        Уже на новый уровень перешли
        Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к возможным повторением подобных вторжений боевиков на российскую территорию.
  2. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 15:29
    0
    Наверное 23 мая, а не марта?
    (Короткий комментарий да)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:30
    +2
    Наверно, вечером Песков придя домой скажет : Как мне надоело нести пургу! bully
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:38
      0
      Так песков лишь пресс-секретарь. Говорящая голова. Да, Путин раз говорил, что иногда он и сам, мягко говоря, удивляется тому, что песков говорит. Но пока ни одно заявление Пескова по данной теме не дезавуировано его нанимателем. Значит - ничего он там себе не скажет.
    2. Комментарий был удален.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:30
    +11
    Перлы Пескова я перестал воспринимать вообще...несет всякую чушь.
    После цирка с Пугачевой лучше бы он зарылся куда нибудь поглубже и не высовывался.
    Почему ВВП держит его при себе ? request
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:40
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Почему ВВП держит его при себе ?

      Напрашивается поговорка: Каков поп, таков приход....
      Если что, не на кого не намекаю, это народный фольклор feel
    2. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 16:09
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Почему ВВП держит его при себе ?

      Это старый психологический ход, командир хороший, а вот заместители все гады и сволочи. Поэтому все бегут жаловаться к командиру. В нашем случае Президенту. Хотя все прекрасно помнят пословицу от куда рыба гниет.
      Вчера послушал интервью Пригожина. До сих пор под впечатлением.
      https://vk.com/video-218019587_456244075
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:18
      0
      Как не Пескову понимать, что постоянный негатив, это сигнал о том, что мы не там, где нужно.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:30
    +9
    Умеет Песков ответ держать - вроде и ответил, но при этом ничего не сказал. feel После его объяснений вопросов становится ещё больше...
    1. Зефр
      Зефр Сегодня, 15:44
      +8
      Имел он счастливый талант в непринужденном разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре, и порождал улыбки дам огнем нежданных эпиграмм. Он по французски в совершенстве мог изъясняться и писал. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам боле?
  6. Комментарий был удален.
    1. Goto
      Goto Сегодня, 15:43
      +3
      Если сам зарабатываешь нахрена другим рассказываешь ?! Для того что бы людей в тухлую контору заманить, и отработать потраченные на тебя деньги ?
  7. Легат
    Легат Сегодня, 15:33
    +6
    «Усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений», - заявил Дмитрий Песков.

    До СВО таких проникновений и не было. Если не считать пару моментов в 2014 и в начале 2022. Но после начала спецоперации они же уже целенаправленно сюда лезут, обстреливают, теракты устраивают. Страх совсем пропал
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: Легат
      обстреливают, теракты устраивают. Страх совсем пропал

      Полбеды, если пугать команды не было, а беда, если была команда - не пугать!
  8. frruc
    frruc Сегодня, 15:34
    +2
    Если местные жители знают о "дырявой границе" , то и бандерлоги это наверняка знают.
    ....... у него самого накопилось немало вопросов к Министерству обороны страны.

    Хммм, у губернатора области, у самого очень широкие полномочия, тем более регион является приграничным с определенным уровнем терр. опасности.
    1. Комментарий был удален.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:44
      +7
      И что он может? Поднять ополчение и создать собственное войско? Даже оружие раздать не сможет у него его банально нет.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:24
        0
        Цитата: Single-n
        И что он может? Поднять ополчение и создать собственное войско? Даже оружие раздать не сможет у него его банально нет.

        Кадыров-то создал.
        Задницу нужно поднимать и работать во благо народа, а не красивые доклады докладывать. А, первейшее благо народа, это - безопасность.
    3. alystan
      alystan Сегодня, 16:05
      +1
      Данный вопрос прозвучал в ходе встречи с гражданами губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он ответил, что ему сложно комментировать прорыв украинских диверсантов на территорию региона, так как у него самого накопилось немало вопросов к Министерству обороны страны.

      Надо было потребовать ответа, а на что Гладков потратил 10 млрд. рублей?
  9. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 15:37
    +1
    Был в Белгороде, ещё до удара по кремлю, там этого давно местные ждали, в надежде что побывав в их шкуре ребята начнут шевелиться.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: Жан Батист
      Был в Белгороде, ещё до удара по кремлю, там этого давно местные ждали, в надежде что побывав в их шкуре ребята начнут шевелиться.

      Хм. winked И, что там делали? На шпили любовались?
      Давайте, по хорошему, явки, пароли, адреса....
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:37
    +1
    Придворный Шут опять что то протараторил. А он Пугачёвой только руки облизал?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:42
      0
      А он вообще только Пугачёвой облизывает?
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:46
      0
      Может просился к ней в эмиграцию? Типа:"Барыня спасите -помогите , я вам что хотите отдам. "
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: Старый Хрен
      Придворный Шут опять что то протараторил. А он Пугачёвой только руки облизал?

      Говорят, что после этого, Пугачиха свои золотые часы найти не может request
  11. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 15:41
    +2
    С одной стороны давать критические оценки действиям МО могут только кадровые военные рангом не ниже управления МО. А с другой стороны МО занимается только бодрыми докладами на фоне сомнительных (для обывателя ) успехов МО.
    В Министерстве обороны России 23 марта отчитались о полном разгроме очень крупной диверсионной группе противника, проникшей на территорию Белгородской области.
    Отчитались о полном разгроме, но, умолчали как они проморгали выдвижение и вторжение бронегруппы на территорию России. Ну ладно проморгали. Укры сделали нестандартный ход и обошли укрепления по дороге. Почему на дороге ничего не было готово для отражения вторжения? Где наши замаскированные противотанковые дроны и дроны с пулемётами? Да даже просто посты сопротивления? Тут уже Шойгу грозит грозно грозным ответом. Политика глубокой озабоченности перешла в полититику грозных угроз? А сделано что чтобы отвести угрозы? Одни угрозы? Ну угрожаем второй год. А Васька (НАТО) слушает и ест (прёт)!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:50
      +6
      Цитата: северный кавказ
      но, умолчали как они проморгали выдвижение и вторжение бронегруппы на территорию России.

      Простите, но тут много вопросов и к ФСБ, это все таки приграничная зона...
      Цитата: северный кавказ
      Да даже просто посты сопротивления?

      Войска можно размещать на удалении километров 15 от самой линии границы, иначе они будут нести тяжелые потери от ударов артиллерии и БПЛА, а комплектуются части там, в основном срочниками, которых надо еще и найти время когда обучать... Так, что хочешь - не хочешь, но вдоль границы существует "серая зона".
      Хотя много вопросов к МО и вообще к порядку проведения СВО есть в избытке. Начиная, с зачем было устанавливать на приграничном КПП два неисправных БТР и почему они были неисправны?
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 16:31
        0
        Цитата: svp67
        Начиная, с зачем было устанавливать на приграничном КПП два неисправных БТР и почему они были неисправны?

        Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. ©
        ПМСМ, был приказ "усилить и углубить" - и БТР придали для усиления. А неисправными они были, скорее всего, потому, что отдавать исправную технику "на сторону" никто не хочет.
        Ещё по Первой Чеченской писали - какую технику придавали для усиления. Кому-то, помницца, достались 3 БМП, из которых одна была не на ходу, а у другой было неисправно орудие.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: svp67
        Цитата: северный кавказ
        но, умолчали как они проморгали выдвижение и вторжение бронегруппы на территорию России.

        Простите, но тут много вопросов и к ФСБ, это все таки приграничная зона...
        Цитата: северный кавказ
        Да даже просто посты сопротивления?

        Войска можно размещать на удалении километров 15 от самой линии границы, иначе они будут нести тяжелые потери от ударов артиллерии и БПЛА, а комплектуются части там, в основном срочниками, которых надо еще и найти время когда обучать... Так, что хочешь - не хочешь, но вдоль границы существует "серая зона".
        Хотя много вопросов к МО и вообще к порядку проведения СВО есть в избытке. Начиная, с зачем было устанавливать на приграничном КПП два неисправных БТР и почему они были неисправны?

        Да, пусть власть делает что угодно, только обеспечит безопасность граждан.
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:43
    +1
    В процессе возникают вопросы, их задают, получают на них ответы.

    То, что Песков получает ответы это конечно здорово.. Плохо вот что мы - их ни фига не получаем..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: paul3390
      В процессе возникают вопросы, их задают, получают на них ответы.

      То, что Песков получает ответы это конечно здорово.. Плохо вот что мы - их ни фига не получаем..

      Это известный прием у опытных журналистов отвечать на острые вопросы "как-бы около вопроса", т.е. ты в диалоге, но манёвр на ответ - большой.
  13. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 15:43
    0
    На любой косяк отмазку найти можно.
  14. zenion
    zenion Сегодня, 15:45
    0
    Если бы говорили правду с самого начала, то уже не пришлось бы говорить ложь, из-за того, что Укрорейха просто бы не было.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:38
      0
      Цитата: zenion
      Если бы говорили правду с самого начала, то уже не пришлось бы говорить ложь, из-за того, что Укрорейха просто бы не было.

      В определенных кругах говорят: "туфта, она всегда вылезет!"
  15. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 16:20
    0
    «Рабочие вопросы»: Песков прокомментировал слова местного жителя о «дырявых границах» Белгородчины

    Это уже не «Рабочие вопросы», это постоянные провалы служб, организаций и власти ответственных за безопасность страны и ее людей.
  16. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:26
    0
    Видимо в кремле есть некий договорняк с шумерами, да только понимания нет что пану атаману далеко не все подчиняются в принципе.

    Любая линия обороны, без людей и техники, просто свалка стройматериалов и конструкций.Кроме того и без договорняков страна себя воюющей не считает. Да и показухи, к сожалению, хватает. И потом, совершенно не понятны пиар-акции губернаторов. Они просто в блогеров каких-то превратились. А по идее всё должно быть максимально централизовано и от власти должно быть минимум лиц, уполномоченных комментировать всё, что связано с БД. Ну, а остальные спикеры, что за рамками государственной системы, могут комментировать всё что угодно. Но рамках военной цензуры.