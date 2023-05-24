«Рабочие вопросы»: Песков прокомментировал слова местного жителя о «дырявых границах» Белгородчины

В ходе выполнения спецоперации постоянно возникают рабочие вопросы. Разумеется, на них ищут ответы, и это нормально.
Таким образом, глава пресс-службы Кремля в беседе с журналистами агентства РБК прокомментировал слова местного жителя о «дырявых границах» Белгородчины.
Данный вопрос прозвучал в ходе встречи с гражданами губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он ответил, что ему сложно комментировать прорыв украинских диверсантов на территорию региона, так как у него самого накопилось немало вопросов к Министерству обороны страны.
Этот разговор журналисты РБК упомянули в ходе беседы с пресс-секретарем президента России. Они спросили, есть ли у Кремля вопросы по поводу белгородского инцидента, и кому они направлены.
В ответ Песков напомнил, что в ходе проведения спецоперации проводится сложная и ответственная работа. В процессе возникают вопросы, их задают, получают на них ответы.
Также у главы кремлевской пресс-службы поинтересовались его мнением по поводу того, что Киев задействовал западную технику на территории той части РФ, принадлежность которой никем не оспаривается. Нв это Песков ответил, что российскому руководству известно о применении иностранной техники украинскими военными и все большей вовлеченности Запада в конфликт. В связи с этим, в Кремле делают соответствующие выводы.
В Министерстве обороны России 23 марта отчитались о полном разгроме очень крупной диверсионной группе противника, проникшей на территорию Белгородской области. Губернатор региона также подтвердил, что все российские села, ранее занятые украинскими военными, уже освободили.