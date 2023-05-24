Представитель МИД РФ посоветовала США обратить внимание на распространение в Европе поставленного ВСУ оружия

Государственному департаменту США стоит обратить внимание на то, что поставляемые украинской армии вооружения уходят на "черный рынок" и впоследствии распространяются по территории Евросоюза, а также по другим регионам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что Госдепартаменту следует вместо того, чтобы делать информационные вбросы, обратить внимание на очень конкретную предметную тему, касающуюся бесконтрольных поставок вооружений, которые они через подконтрольные структуры поставляются в регион под видом оказания поддержки киевскому режиму.
Отвечая на вопрос, касающийся заявлений американского Госдепа о якобы производимых закупках российской ЧВК "Вагнер" вооружений через Мали, Захарова отметила, что западные вооружения уже в течение длительного времени распространяются не только по европейскому континенту и странам Евросоюза, но уже перешли и на территории других континентов.
Представители американского внешнеполитического ведомства ранее обвинили, не приведя при этом никаких доказательств, руководство российской ЧВК "Вагнер" в намерениях осуществить закупки вооружений, предназначенных для ведения боевых действий на Украине, через африканскую страну Мали.
Руководство стран Запада неоднократно заявляло о том, что Украина должна одержать военную победу над Россией, для чего необходимо наращивать поставки Киеву оружия и военной техники. Однако МИД РФ заявляет, что поставки оружия киевскому режиму способствуют лишь дальнейшей эскалации конфликта, а любое западное вооружение, появляясь в зоне проведения спецоперации, становится легитимной целью для ударов ВС РФ.