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Представитель МИД РФ посоветовала США обратить внимание на распространение в Европе поставленного ВСУ оружия

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Представитель МИД РФ посоветовала США обратить внимание на распространение в Европе поставленного ВСУ оружия

Государственному департаменту США стоит обратить внимание на то, что поставляемые украинской армии вооружения уходят на "черный рынок" и впоследствии распространяются по территории Евросоюза, а также по другим регионам.


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что Госдепартаменту следует вместо того, чтобы делать информационные вбросы, обратить внимание на очень конкретную предметную тему, касающуюся бесконтрольных поставок вооружений, которые они через подконтрольные структуры поставляются в регион под видом оказания поддержки киевскому режиму.

Отвечая на вопрос, касающийся заявлений американского Госдепа о якобы производимых закупках российской ЧВК "Вагнер" вооружений через Мали, Захарова отметила, что западные вооружения уже в течение длительного времени распространяются не только по европейскому континенту и странам Евросоюза, но уже перешли и на территории других континентов.

Представители американского внешнеполитического ведомства ранее обвинили, не приведя при этом никаких доказательств, руководство российской ЧВК "Вагнер" в намерениях осуществить закупки вооружений, предназначенных для ведения боевых действий на Украине, через африканскую страну Мали.

Руководство стран Запада неоднократно заявляло о том, что Украина должна одержать военную победу над Россией, для чего необходимо наращивать поставки Киеву оружия и военной техники. Однако МИД РФ заявляет, что поставки оружия киевскому режиму способствуют лишь дальнейшей эскалации конфликта, а любое западное вооружение, появляясь в зоне проведения спецоперации, становится легитимной целью для ударов ВС РФ.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:38
    +1
    Представитель МИД РФ посоветовала США обратить внимание на распространение в Европе поставленного ВСУ оружия
    Пока это оружие не начнет стрелять по гражданам США, ЕС и Великобритании, ни кто на это внимание обращать не будет...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 15:45
      +5
      Цитата: svp67
      Пока это оружие не начнет стрелять по гражданам США, ЕС и Великобритании, ни кто на это внимание обращать не будет...

      Да и без этого на советы Марии Захаровой никто внимания обращать не будет.
      Ее красными линиями, сожалениями, недоумениями авторитет России в мире упал ниже плинтуса...наша дипломатия очень слаба и беспомощна... так перед бандитами с большой дороги в лице США и Европы нельзя себя вести...они считают это слабостью России. request
      1. Brain_
        Brain_ Сегодня, 16:08
        0
        Дипломатия снова станет сильной, когда война завершится победой. Всегда понимают голос силы.
        Спикеры и дипломаты не могут напрямую решить исход войны, обычно влияют на эти процессы косвенно.
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 16:27
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        Ее красными линиями, сожалениями, недоумениями авторитет России в мире упал ниже плинтуса...наша дипломатия очень слаба и беспомощна..

        Странно.что это стали замечать только сейчас. Это явно видно ещё с середины прошлого десятилетия о чём я регулярно писал в комментариях,но турбо-патриоты заявляли,что унас лучший министр иностранных дел. Их жалкие блеяния потешали мир,ещё со времён отнятой дипломатической собственности. Умудрились полностью потерять влияние на постсоветском пространстве, даже там, где это было практически невозможно,хотя чего я на МИД ополчился,он не один такой в правительстве.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: svp67
      Пока это оружие не начнет стрелять по гражданам США, ЕС и Великобритании

      Правильно. Необходимо передать некоторые трофеи соответствующим освободительным движениям, например курдам или баскам. Этот вопрос должно решить ФСБ в кратчайшие сроки.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    0
    Пока наркоторговцы и банды в США не перейдут на Джавелины и Стингеры для Госдепа это пустой звук.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: tralflot1832
      Пока наркоторговцы и банды в США не перейдут на Джавелины и Стингеры

      ФСБ ещё в прошлом году могло это организовать.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 16:29
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: tralflot1832
        Пока наркоторговцы и банды в США не перейдут на Джавелины и Стингеры

        ФСБ ещё в прошлом году могло это организовать.

        Им некогда. Кто тогда дела разруливать будет? У них хлопот полон рот.
    2. Brain_
      Brain_ Сегодня, 16:18
      0
      Дорого очень. Джавелины и стингеры довольно дорогие игрушки.
      Иглы и т.п. куда доступнее.
  3. Легат
    Легат Сегодня, 15:42
    +5
    МИДу-то какое дело до оружия в Европе? Оно не попадает на фронт, что уже для нас хорошо. Будет головной болью для европейцев, тоже как бы минусов не вижу. Или за деток своих за границей переживают?
  4. zenion
    zenion Сегодня, 15:42
    0
    Она конечно должна, но ей и так деньги дают. Ох, какие немалые деньжищи. А вчера... на кухне их посланник, головой упал в двери и получили они, от его жены, страшнейший штраф в тройном размере.
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 15:43
    0
    Да им всё божья роса. Они скажут, что это провокация ФСБ. типа трофейное оружие спецом закинули
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Быков.
      Они скажут, что это провокация

      Пусть клевещут.
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:46
    +3
    Да плевать госдеп хотел на все эти предупреждения.
    А ещё штук пятьдесят этих предупреждений пройдет и госдеп даже читать релизы о таких выступлениях не будет.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:05
    +1
    для убедительности своих слов ей надо ещё сплясать калинку, а вообще всем плевать на то что она говорит, так как авторитет МИД под руководством главного озабоченного упал уже ниже плинтуса
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:07
    0
    И не только это оружие должно расползаться по Европе, но Российское, кому надо, так же должно приползать smile Пока англо-саксонские шкурки не попорчены, никогда они не успокоятся, к сожалению война не на их территории.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:09
    0
    ... любое западное вооружение, появляясь в зоне проведения спецоперации, становится легитимной целью для ударов ВС РФ.

    Этой фразе наверное уже с полгода. Ещё звучал вариант "законной добычей".
    А удары этими фразами наносятся?