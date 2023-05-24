Украинская полиция спустя год признала большие потери спецназа «Сафари» при российском ударе в Запорожской области

В результате российского ракетного удара по Запорожской области в ночь с 21 на 22 мая 2022 года погибли 23 бойца полка специального назначения «Сафари» Национальной полиции Украины. Об этом сообщает украинская полиция в своем Telegram-канале.По утверждению украинской полиции, 22 мая – «горькая дата для полицейской семьи». Погибших спецназовцев называют одними из первых добровольцев, вступивших в полк «Сафари». Ранее 19 человек из погибших проходили службу в украинском полицейском спецназе «КОРД».Таким образом, более года украинские власти скрывали информацию о точном количестве погибших в ночь с 21 на 22 мая. Что касается количества раненых, то оно до сих пор не разглашается руководством национальной полиции Украины.Отметим, что после того, как украинские власти анонсировали скорое контрнаступление ВСУ, на Украине начала создаваться «Гвардия наступления» под руководством МВД. Основой «Гвардии наступления» должны стать действующие и бывшие сотрудники национальной полиции, военнослужащие национальной гвардии Украины и ряда других силовых структур.Также полиция Украины получила предписание выделить по 1000 человек от каждого региона для участия в контрнаступлении. Служба в национальной полиции, таким образом, перестала быть надежным способом избежать мобилизации в ряды ВСУ, каким она была на первых этапах проводимой Россией специальной военной операции.