Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил готовность Варшавы к подготовке украинских пилотов на истребители F-16

2
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил готовность Варшавы к подготовке украинских пилотов на истребители F-16

Вопрос с обучением украинских пилотов эксплуатации американских F-16 пока не решен, США и НАТО рассматривают несколько вариантов, один из которых предложила Польша. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.


В Брюсселе под руководством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля прошла встреча министров обороны стран Евросоюза, на которой также поднимался вопрос оказания военной помощи Украине, куда уж без нее. Был поднят вопрос обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Уже известно, что ряд стран ЕС отказался этим заниматься, заявляя об отсутствии таких самолетов или по другим причинам.

Польша отказываться не стала, Варшава в вопросе помощи Украине и противостояния России всегда выступает первой. Как заявил глава польского военного ведомства Мариуш Блащак, Польша готова приступить к подготовке пилотов Воздушны сил ВСУ, но только в рамках общей миссии ЕС, чтобы не нести в одиночку все расходы по их обучению. Как известно, Украина ничего платить не будет, все за счет союзников.

Я предложил, чтобы эта задача была выполнена в рамках миссии Европейского Союза. Это отличный пример сотрудничества между странами Евросоюза и возможности удешевления такого обучения

- заявил Блащак.

Еще одной страной для подготовки украинских пилотов рассматриваются Нидерланды, которые готовы не только обучать, но и предоставить свои самолеты Киеву.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 15:57
    0
    Послушайте нетоварищи натавцы, вы уж определитесь, а то как в песне у Высоцкого - все мозги разбил на части, все извилины заплел…
    Один говорит
    Цитата: заявил глава польского военного ведомства Мариуш Блащак
    Польша готова приступить к подготовке пилотов Воздушны сил ВСУ, но только в рамках общей миссии ЕС
    Другой говорит Третий это подтверждает Вы уж определитесь, все ведь по русской классике - однажды лебедь щуку раком, туда сюда таскать собрался, но лебедь щуке раком не давался. Мораль сей басни такова - в плохой компании собрался.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Pete Mitchell
      Польша готова приступить к подготовке пилотов Воздушны сил ВСУ, но только в рамках общей миссии ЕС

      Будут самолёты , найдут и пилотов . Во Вьетнаме наших пилотов , как бы не было ... Но они были . Легендарные Ли Си Цы Ны и Ив Ан Овы Так будет и сейчас ... Какие нибудь Эйбрамсоненко и Кооллингвудчук , щиры свидомы укропЫлоты .
  3. Комментарий был удален.