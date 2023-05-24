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Белгородский чиновник рассказал о поведении вторгавшихся в регион украинских диверсантов: «Отбирали телефоны, машины у жителей»

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Белгородский чиновник рассказал о поведении вторгавшихся в регион украинских диверсантов: «Отбирали телефоны, машины у жителей»

Вторгнувшийся на территорию Грайворонского округа Белгородской области крупный отряд украинских диверсантов занимался грабежом местного населения. Об этом заявил руководитель администрации Грайворонского округа Геннадий Бондарев.


22 мая в Белгородскую область вторгся отряд украинских диверсантов, после чего началась специальная операция ВС РФ, ФСБ и Росгвардии по его уничтожению. В настоящее время операция завершена, значительное количество напавших на регион боевиков уничтожено.

Украинские диверсанты вели себя с местным населением нагло и жестоко.

Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта

- приводит РИА Новости слова белгородского чиновника.

По утверждению Бондарево, в населенные пункты Козинки и Глотово заехали автомобили американского производства с нанесенными на них крестами – символикой ВСУ. На других позициях появились даже танки.

Мобильные телефоны могли отбирать у населения для того, чтобы жители не сообщили о происходящем в силовые структуры, а также не передавали информацию о численности и вооружении находящихся в их населенных пунктах боевиков. Автомобили потребовались диверсантам для создания препятствий для проезда российской военной техники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.
Использованы фотографии:
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32 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:54
    +4
    Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта
    На сувениры... хорошо, что хоть еще стиральные машинки и унитазы целыми остались...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:58
      +11
      Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.

      Такое ощущение, что Песков... бредит.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 16:08
        0
        Просто у Киева с Кремлём договорняк, где воевать, куда стрелять. А тут Киев немного увлёкся. Только это ведь сначала кажется что собачка играется, но потом может и загрызть. Хорошо, что в Кремле бессмертные.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 16:25
        0
        Нет, ну негативно же! Значит, не одобряет
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:00
      0
      Унитаз в карман не положешь, а на стиралке не уедешь.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 16:06
        -1
        Цитата: vladcub
        Унитаз в карман не положешь, а на стиралке не уедешь.

        Как и - стиралку в карман не засунешь, а на унитазе высоко не взлетишь... wink
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: vladcub
        Унитаз в карман не положешь, а на стиралке не уедешь.

        Шумер на своём горбу унесёт - "это же своё, нажитое", подарунок жинке.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:07
      +6
      Какие "сувениры" ??? по-моему шутки тут не уместны. Поставьте себя на место тех людей которых мы не можем защитить и которым автоматов в лицо тычут как в 1941 am , зачем этой мразоте телефоны в "гвардии бандеры"? плохо что наши СМИ стыдливо затирают хари уничтоженных боевиков, наоборот надо тиражировать пусть по ту сторону границы посмотрят и узнают своих, меньше гонору будет.
    4. Borik
      Borik Сегодня, 16:15
      +1
      Нынешние пограничники (слов нет, одни только выражения) да и лозунг былых времён "Граница на замке" уже как 30 лет покрылся пылью. А ещё есть претензии к тем кто курирует пограничников. Тут на соседней странице прочитал что у погранцов кроме стрелковки нет не РПГ не ПТРК, это что правда?
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 16:21
        +4
        Я вам больше скажу у России нет пограничных войск с 2006 года, их упразднили как структуру ВС РФ и ФСБ, есть пограничная служба в обязанности которой входит дежурство в аэропортах и КПП на дорогах. Границу типо охраняют технические средства. Будь на границе хоть один мотострелковый полк со штатным вооружением и бронетехникой выполняющий функцию охраны уже бы такого бардака не было. Повторяю не просто стыдно а преступно оставлять наших мирных людей на унижения регулярным частям врага, они платят налоги на содержание госаппарата и армии и НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ такого обращения к себе !
    5. ВСЗМК
      ВСЗМК Сегодня, 16:25
      -1
      [/quote] хорошо, что хоть еще стиральные машинки целыми остались...[/quote]
      У украинцев "Калибров" нет. Зачем им чипы от стиральных машинок?
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: svp67
      На сувениры... хорошо, что хоть еще стиральные машинки и унитазы целыми остались...

      Ну какие в деревне унитазы - сортир "до витру", хотя нацики и такой заберут.
    7. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 16:27
      0
      хорошо, что хоть еще стиральные машинки и унитазы целыми остались...

      Но не факт.
  2. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 15:54
    +1
    в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.


    Если от Кремля реакции не дождешься, а только упоминание о каких-то неопределеямых красных линиях которые не юльзя переходить, тоинеудивительно что такие случаи будут учащаться и быть более наглыми.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:01
      +3
      Цитата: kebeskin
      в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.


      Если от Кремля реакции не дождешься, а только упоминание о каких-то неопределеямых красных линиях которые не юльзя переходить, тоинеудивительно что такие случаи будут учащаться и быть более наглыми.

      А начни граждане сами вооружаться, как быстренько оформят и... судимость.
      Кстати, этот вопрос о вооруженной самообороне нужно поднимать законодателям сверху, пока их (депутатов) не подняли снизу.
  3. Юрий Веселов
    Юрий Веселов Сегодня, 15:54
    +3
    КАКОЙ ПОЗОР.................................................................................................................................................................
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:14
      0
      Позор для Украины. Это не диверсанты, а тупые гопники. Селфи важнее диверсии.
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 15:55
    -4
    Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта

    Анекдот, млин... У этого деятеля отняли машину, телефон и паспортину?
    1. Комментарий был удален.
  5. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:55
    +5
    Негативно?! Ну это совершенно меняет ситуацию! Если негативно то краина разумеется одумается.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:59
      +2
      ...и вернет отобранные телефоны...
      с извинениями.....
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:57
    +6
    Хотя бы подбирал слова.."Негативно в Кремле относятся"....Хотя,что с них взять,они-на другой планете
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:01
      +3
      Усатому всё побоку - главное красиво отмазаться.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:03
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      "Негативно в Кремле относятся"....

      Как то в 92-ом году в Кремль заглянул. Идут япошки с видеокамерами, идут американцы... А вот меня, истинно русского, тормознули и обшмонали с ног до головы. А всего то перочинный ножичек у меня имелся... И банка Кока-колы... crying
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:05
        +1
        ну сами посудите - русский и Кока-кола. Вот была бы бутылка водки - точно бы шманать не стали yes
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:14
          -1
          Цитата: Nexcom
          ну сами посудите - русский и Кока-кола.

          Ага-ага... А потом я растяжки под Кремлевской стеной увидел, поржал, ко мне быстро какой то лейтенант подскочил, и сказал, что не надо тут глядеть.
  7. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 16:06
    +2
    Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.

    сильно сказал и главное веско. Теперь уж точно нацисты забоятся и не будут дальше так себя вести. А если опять повторят, то кремль на них пожалуется в ООН или папе римскому. Настолько противно уже слушать этот рупор президента, что плеваться хочется и ругаться поматерно.
  8. Комментарий был удален.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:06
    +2
    "...значительное количество напавших на регион боевиков уничтожено..." - Значительное это сколько? Сколько их было и сколько из этого числа уничтожили на самом деле? Конашенков заявил про 70 уничтоженных. Иногда лучше молчать, чем говорить. Сейчас такое время, что скрыть ничего не получится, все равно скоро станет известно - сколько их было на самом деле и сколько уничтожено.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:10
    +1
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.

    Негативно относятся?!
    Вот тут НЕГАТИВНОК ОТНОШЕНИЕ!!! Только ссылка из-за ненормативной лексики:
    Евгений Пригожин: “У Шойгу зять ходит булками трясёт, а у обычных людей...
    https://www.youtube.com/watch?v=_lKk2oQTge4
  11. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 16:17
    +1
    Экие , понимаешь , хулиганы , должны были цветы и мороженое раздавать , а они телефоны и машины и паспорта отнимали ..Мы так не договаривались ..
  12. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:19
    0
    Что отбирали паспорта заставляет предположить, возможно, задумываются о будущем?
    Приславутый "Легион" он то не из самых упертых "бандеровцев", у них голова е и, что-то "варит".
    Я, у дивана спрашиваю :что происходит по ту сторону ЛБС, а он молчит. Нам от отсюда не видно, что там происходит? А там интересная "каша" заваривается "весеннее" контрнаступление "зависло, а это ни есть гут. Наши укрепляются. Им на месте виднее и "походу"увиденое не очень нравятся
  13. Matsur
    Matsur Сегодня, 16:22
    0
    "в кремле негативно относятся", такое ощущение, что мы в разных реальностях
  14. Alez
    Alez Сегодня, 16:23
    0
    У нас с Украиной война идёт, какого х.я украинцы разъезжают как у себя дома? Где Росгвардия, блок-посты, разведка?