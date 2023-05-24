Белгородский чиновник рассказал о поведении вторгавшихся в регион украинских диверсантов: «Отбирали телефоны, машины у жителей»

Вторгнувшийся на территорию Грайворонского округа Белгородской области крупный отряд украинских диверсантов занимался грабежом местного населения. Об этом заявил руководитель администрации Грайворонского округа Геннадий Бондарев.
22 мая в Белгородскую область вторгся отряд украинских диверсантов, после чего началась специальная операция ВС РФ, ФСБ и Росгвардии по его уничтожению. В настоящее время операция завершена, значительное количество напавших на регион боевиков уничтожено.
Украинские диверсанты вели себя с местным населением нагло и жестоко.
Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта
- приводит РИА Новости слова белгородского чиновника.
По утверждению Бондарево, в населенные пункты Козинки и Глотово заехали автомобили американского производства с нанесенными на них крестами – символикой ВСУ. На других позициях появились даже танки.
Мобильные телефоны могли отбирать у населения для того, чтобы жители не сообщили о происходящем в силовые структуры, а также не передавали информацию о численности и вооружении находящихся в их населенных пунктах боевиков. Автомобили потребовались диверсантам для создания препятствий для проезда российской военной техники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям представителей киевского режима о возможном повторении подобных вторжений боевиков на российскую территорию.