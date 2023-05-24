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Секретарь Совета безопасности России назвал главную цель БРИКС в современном мире

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Секретарь Совета безопасности России назвал главную цель БРИКС в современном мире

Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) играет значимую роль в решении мировых проблем. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на встрече глав делегаций государств-членов данной организации.


Как отметил Патрушев, во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности, противодействия отмыванию денег, борьбы с различными видами преступности. Затронул секретарь Совбеза России и более глобальные вопросы, в том числе цель самого существования БРИКС.

БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления

- подчеркнул секретарь Совета безопасности России.

Патрушев высказался в поддержку начала работы председательства ЮАР в БРИКС. Он подчеркнул, что Россия готова оказать всестороннюю помощь ЮАР в председательстве в организации. В июне 2023 года должна пройти встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.

Напомним, что организация БРИКС вызывает все больший интерес среди развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас о своем желании влиться в структуру БРИКС заявляют такие страны как Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция.

Возможность членства в БРИКС рассматривают Алжир, ОАЭ, Бахрейн, Сенегал, Индонезия, Малайзия, Эфиопия, Камбоджа. Таким образом, организация становится все более перспективной, особенно на фоне разочарования многих стран мира в навязываемом «коллективным Западом» миропорядке.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:10
    +2
    А что делали страны БРИКС Индия и Бразилия на саммите G 7 ? Уж если с нами то зачем в этом антироссийско-китайском шабаше принимать участие.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 16:16
      +1
      Т.к. БРИКС выступает за равноправие всех и невмешательство в дела других стран, то вряд ли кто-то в праве указывать Индии и Бразилии на выбор "или это, или то".
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 16:29
        +1
        Цитата: al3x
        Т.к. БРИКС выступает за равноправие всех и невмешательство в дела других стран, то вряд ли кто-то в праве указывать Индии и Бразилии на выбор "или это, или то".


        С другой стороны, странам БРИКС долно быть понятно кто заинтересован в поддержании неравноправия, кто делает последовательные шаги на обострение конфликтов и поддержку хаоса. Своей неявкой могли бы выразить отношение к навязанному западом порядку вещей, как кстати поступают сателлиты США по отношению к РФ - вводят санкции, несмотря на очевидную выгоду от торговли. Но нет, Индия, Бразилия, и в какой-то мере Китай продолжают изображать марсиан, хотя всем ясны причины и следствия международной обстановки.
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:19
      0
      Мир - это диалог. Поэтому и присутствовали. Ради мирного диалога.

      БРИКС нужен. Он должен стать стержнем нового мирового порядка из стран, уважающих друг друга. Взаимно уважающих.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Silver99
      А что делали страны БРИКС Индия и Бразилия на саммите G 7 ?

      Ну, как чего? Для массовки. У нас как то пели певцы на заводе. Ну, я заколебался их слушать, встал... А мне начальник цеха кулаком грозит, Вован, не вздумай уходить, слушай песню до конца...
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:17
    +2
    Я вот смотрю на этого секретаря и понимаю - дела в России будут только хуже с такими чиновниками.
    Там наверное запад каждый раз поднимает шампанское после заявлений :Путина , Медведева, Лаврова и т.д.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:36
      0
      Вы правы, но горько и от того, что Запад понимает, что Россия ничего им реально не сделает, ведь не случайно начинали с поставок на Украину памперсов и касок, а уже доходят до поставое истребителей четвертого поколения, постоянно повышают ставки. Слово "озабоченность" с нашей стороны уже вызывает просто гнев, может пора проявить реальную озабоченность по защите россиян, вон в Белгородской области просто бедствие, более 500 домов пострадало, уничтожено имужество, а мы все словами кидаемся am