Секретарь Совета безопасности России назвал главную цель БРИКС в современном мире

БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления

Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) играет значимую роль в решении мировых проблем. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на встрече глав делегаций государств-членов данной организации.Как отметил Патрушев, во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности, противодействия отмыванию денег, борьбы с различными видами преступности. Затронул секретарь Совбеза России и более глобальные вопросы, в том числе цель самого существования БРИКС.- подчеркнул секретарь Совета безопасности России.Патрушев высказался в поддержку начала работы председательства ЮАР в БРИКС. Он подчеркнул, что Россия готова оказать всестороннюю помощь ЮАР в председательстве в организации. В июне 2023 года должна пройти встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.Напомним, что организация БРИКС вызывает все больший интерес среди развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас о своем желании влиться в структуру БРИКС заявляют такие страны как Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция.Возможность членства в БРИКС рассматривают Алжир, ОАЭ, Бахрейн, Сенегал, Индонезия, Малайзия, Эфиопия, Камбоджа. Таким образом, организация становится все более перспективной, особенно на фоне разочарования многих стран мира в навязываемом «коллективным Западом» миропорядке.