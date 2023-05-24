Средства от продажи национализированной в Крыму квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО

Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги (от продажи квартиры Зеленских и других национализированных объектов) будут поступать на нужды СВО, семьям погибших, мобилизованных

Сегодня крымские парламентарии приняли если и не историческое , то очень правильное и нужное решение о приватизации недвижимости и ряда других объектов, принадлежащих украинским олигархам, политикам и чиновникам киевского режима, а также другим иностранным компаниям и частным лицам, «совершающим в отношении России недружественные действия».В частности, в республиканскую собственность отойдет и так называемая квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в элитной застройки Ливадии на южном берегу Крыма по соседству с Ливадийским дворцом. Предложения о необходимости изъятия апартаментов действующего президента Украины, оформленных на его жену Елену в 2013 году, крымские парламентарии озвучивали еще год назад.Кстати, пожить в крымских хоромах Зленские так и не успели по случаю вхождения республики в состав РФ, в квартире даже не был закончен ремонт. После этого Елена Зеленская даже пыталась продать пентхауз через ялтинские и федеральные российские агентств недвижимости, но безуспешно. Цена трехкомнатных апартаментов площадью 154 квадратных метра, которую тогда запрашивала Зеленская, составляла 51 миллион рублей.Председатель Государственного совета (парламента) республики Крым Владимир Константинов рассказал, как будут расходоваться средства, полученные от продажи перешедших в республиканскую собственность объектов недвижимости и другого имущества. Часть этих ликвидных активов будет продана на аукционе, а вырученные деньги пойдут на помощь бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, и поддержку их семей.– сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».Комментируя решение по национализации квартиры Зеленского, спикер парламента Крыма написал в своем телеграм-канале, что взамен предлагает главе преступного киевского режима «апартаменты в тюремной камере». К тому же, отметил Константинов, только по приблизительным оценкам президент Украины «наколядовал» себе в карман не менее четырех миллиардов долларов. С учетом погибших по его вине 400 000 украинцев, это «по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой».