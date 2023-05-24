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Средства от продажи национализированной в Крыму квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО

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Средства от продажи национализированной в Крыму квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО

Сегодня крымские парламентарии приняли если и не историческое, то очень правильное и нужное решение о приватизации недвижимости и ряда других объектов, принадлежащих украинским олигархам, политикам и чиновникам киевского режима, а также другим иностранным компаниям и частным лицам, «совершающим в отношении России недружественные действия».


В частности, в республиканскую собственность отойдет и так называемая квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в элитной застройки Ливадии на южном берегу Крыма по соседству с Ливадийским дворцом. Предложения о необходимости изъятия апартаментов действующего президента Украины, оформленных на его жену Елену в 2013 году, крымские парламентарии озвучивали еще год назад.

Кстати, пожить в крымских хоромах Зленские так и не успели по случаю вхождения республики в состав РФ, в квартире даже не был закончен ремонт. После этого Елена Зеленская даже пыталась продать пентхауз через ялтинские и федеральные российские агентств недвижимости, но безуспешно. Цена трехкомнатных апартаментов площадью 154 квадратных метра, которую тогда запрашивала Зеленская, составляла 51 миллион рублей.



Председатель Государственного совета (парламента) республики Крым Владимир Константинов рассказал, как будут расходоваться средства, полученные от продажи перешедших в республиканскую собственность объектов недвижимости и другого имущества. Часть этих ликвидных активов будет продана на аукционе, а вырученные деньги пойдут на помощь бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, и поддержку их семей.

Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги (от продажи квартиры Зеленских и других национализированных объектов) будут поступать на нужды СВО, семьям погибших, мобилизованных

– сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».



Комментируя решение по национализации квартиры Зеленского, спикер парламента Крыма написал в своем телеграм-канале, что взамен предлагает главе преступного киевского режима «апартаменты в тюремной камере». К тому же, отметил Константинов, только по приблизительным оценкам президент Украины «наколядовал» себе в карман не менее четырех миллиардов долларов. С учетом погибших по его вине 400 000 украинцев, это «по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой».

Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал президента Украины; Ялтинские агентства недвижимости
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:20
    +2
    Интересно видеть реакыию этой парочки "попрошаек".А в принципе,какой интерес видеть эти рожи
  2. Borik
    Borik Сегодня, 16:20
    +1
    Наши олигархи обязательно купят этот домик но только не за 51 лимон а подешевле.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:24
      +1
      Там еще есть "Вилла София".Видел я эти хоромы.Не новодел,старое здание
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:21
    +2
    Зеленскому конечно спасибо, но хотелось бы что бы на СВО шли деньги и от наших олигархов.
  4. atakan
    atakan Сегодня, 16:24
    -1
    В список перемог это деяние внести.
    Очень своевременно .
    Суета.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:27
    +1
    А не купить ли эту квартиру Пригожину ,чтобы подкорректировать цены в этом доме вниз?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:35
      +1
      Хорошая идея.Только весь дом.Под санаторий для участников СВО,сиречь войны.
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:28
    0
    Недавно Костин из ВТБ распинался о необходимости очередной приватизации. Может быть квартиру Зе кто-то в Ливадии наоборот "прихватизировал" ? За бесценок, как обычно ?
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:30
    +1
    Чтой то дороговато. в году 96-ом мой одноклассник приехал из Крыма и базарил, что там дома за семь миллионов продают. А у меня в то время зарплата около миллиона была. Вот я неумный человек, нет бы дом в Крыму купить, а я всё пропивал, да на женщин тратил...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:35
      +1
      Цитата: мордвин 3
      А у меня в то время зарплата около миллиона была. Вот я неумный человек, нет бы дом в Крыму купить, а я всё пропивал, да на женщин тратил...

      Не один Вы такой, каюсь тоже грешен.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:37
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Не один Вы такой, каюсь тоже грешен.

        Теперь понял, почему ты мать бросил. Ходок однако.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:39
          0
          Цитата: carpenter
          Теперь понял, почему ты мать бросил. Ходок однако.

          А ты как будто не знал.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:36
      0
      Если бы Вы видели эти "дома" за семь ваших зарплат..
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: мордвин 3
      Чтой то дороговато. в году 96-ом мой одноклассник приехал из Крыма и базарил, что там дома за семь миллионов продают.

      Я , Вас огорчу .... Недвижимость в Крыму и Севастополе не подешевела . Стала ещё дороже ... Даже не взирая на СВО ... Цены на двухкомнатные квартиры в Севастополе вторичное жилье

      Средняя цена за май 2023
      7 520 833 ₽