Украина прекратила экспорт своей электроэнергии для обеспечения собственных потребностей

Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии из-за возросшей необходимости обеспечивать собственное внутреннее потребление.
В публикации в официальном Telegram-канале украинской национальной энергетической компания "Укрэнерго" говорится, что в настоящее время не осуществляется импорт и экспорт электрической энергии. Прекращение экспорта украинской электроэнергии объясняется необходимостью покрывать нужды страны в потреблении на протяжении всего времени суток и обеспечивать резервные объемы, предназначенные для использования в вечерние часы пиковых значений потребления.
В сообщении украинской энергетической компании также содержатся призывы к потребителям в период с 19.00 до 22.00 рационально и экономно расходовать электроэнергию для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы страны.
В "Укрэнерго" заявили, что украинские власти продолжают активную кампанию по проведению ремонтных работ на энергоблоках АЭС, для которых летний сезон является традиционным периодом перезагрузки ядерного топлива в рамках приготовлений к зиме.
Кроме того, украинские власти, вопреки обещаниям заморозить тарифы для населения до завершения боевых действий, готовят двухкратное повышение тарифов на электроэнергию с нынешнего уровня в 1,44 гривны (около 3,2 рублей) за кВт/час до 2,88 гривен (около 6,4 рублей) за кВт/час.