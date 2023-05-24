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Украина прекратила экспорт своей электроэнергии для обеспечения собственных потребностей

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Украина прекратила экспорт своей электроэнергии для обеспечения собственных потребностей

Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии из-за возросшей необходимости обеспечивать собственное внутреннее потребление.


В публикации в официальном Telegram-канале украинской национальной энергетической компания "Укрэнерго" говорится, что в настоящее время не осуществляется импорт и экспорт электрической энергии. Прекращение экспорта украинской электроэнергии объясняется необходимостью покрывать нужды страны в потреблении на протяжении всего времени суток и обеспечивать резервные объемы, предназначенные для использования в вечерние часы пиковых значений потребления.

В сообщении украинской энергетической компании также содержатся призывы к потребителям в период с 19.00 до 22.00 рационально и экономно расходовать электроэнергию для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы страны.

В "Укрэнерго" заявили, что украинские власти продолжают активную кампанию по проведению ремонтных работ на энергоблоках АЭС, для которых летний сезон является традиционным периодом перезагрузки ядерного топлива в рамках приготовлений к зиме.

Кроме того, украинские власти, вопреки обещаниям заморозить тарифы для населения до завершения боевых действий, готовят двухкратное повышение тарифов на электроэнергию с нынешнего уровня в 1,44 гривны (около 3,2 рублей) за кВт/час до 2,88 гривен (около 6,4 рублей) за кВт/час.
Использованы фотографии:
Pixabay
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6 комментариев
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  1. shtatsov
    shtatsov Сегодня, 16:31
    0
    Оказалось что цветов в виде герани было мало((( С большим запасом прочности построили в СССР.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 16:39
      0
      Причем тут запас прочности, если лупили в основном по трансформаторам? Кивайте на кремлевских стратегов, а не на цветы герани
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:32
    0
    Зря прекратили валить электросети и обьекты генерации.Бегали бы с автономными генераторами ...
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:37
    0
    на энергоблоках АЭС, для которых летний сезон является традиционным периодом перезагрузки ядерного топлива в рамках приготовлений к зиме.

    Интересно - а топливо у них Вестингауз, или это опять мы им сборки продали, типа - как надёжные партнёры?
  4. Sith
    Sith Сегодня, 16:38
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Зря прекратили валить электросети и обьекты генерации.Бегали бы с автономными генераторами ...

    Наоборот удобнее ... вдоль прореженных электро сетей их и можно искать
  5. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 16:38
    0
    Зато у нас стабильность. laughing глянул платежки ради интереса - за 2 года на 25% тариф подорожал. Когда каждый год стремишься потреблять меньше (устанавливая экономичные лампочки, менее жрущую электронику и т.д.), а платишь либо столько же либо больше.

    Вот мне вообще неинтересно, сколько стоит киловатт в Украине, мне интересно, сколько он стоит в моём регионе.