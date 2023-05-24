Украина прекратила экспорт своей электроэнергии для обеспечения собственных потребностей

Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии из-за возросшей необходимости обеспечивать собственное внутреннее потребление.В публикации в официальном Telegram-канале украинской национальной энергетической компания "Укрэнерго" говорится, что в настоящее время не осуществляется импорт и экспорт электрической энергии. Прекращение экспорта украинской электроэнергии объясняется необходимостью покрывать нужды страны в потреблении на протяжении всего времени суток и обеспечивать резервные объемы, предназначенные для использования в вечерние часы пиковых значений потребления.В сообщении украинской энергетической компании также содержатся призывы к потребителям в период с 19.00 до 22.00 рационально и экономно расходовать электроэнергию для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы страны.В "Укрэнерго" заявили, что украинские власти продолжают активную кампанию по проведению ремонтных работ на энергоблоках АЭС, для которых летний сезон является традиционным периодом перезагрузки ядерного топлива в рамках приготовлений к зиме.Кроме того, украинские власти, вопреки обещаниям заморозить тарифы для населения до завершения боевых действий, готовят двухкратное повышение тарифов на электроэнергию с нынешнего уровня в 1,44 гривны (около 3,2 рублей) за кВт/час до 2,88 гривен (около 6,4 рублей) за кВт/час.