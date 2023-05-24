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Украинский посол в ФРГ: ВСУ рассчитывают скоро получить 110 немецких танков Leopard 1A5

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Украинский посол в ФРГ: ВСУ рассчитывают скоро получить 110 немецких танков Leopard 1A5

Киев надеется, что скоро получит для нужд ВСУ еще 110 танков Leopard 1A5 немецкого производства. Об этом в социальной сети написал посол Украины в Федеративной Республике Германии Алексей Макеев.


Впрочем, пост Макеева был лаконичен, но сопровождался видеокадрами с немецким танком и фотографией самого украинского дипломата на фоне военной техники.

110 1A5. Уже скоро!

- написал украинский посол.

Напомним, что Германия ранее объявила о своем решении поставлять украинскому режиму большое количество танков немецкого производства Leopard. Берлин разрешил передачу Киеву этих танков и другими странами, в армиях которых есть «Леопарды» на вооружении.

К настоящему времени ВСУ получили уже 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder от ФРГ. Во вторник германским руководством была анонсирована новая масштабная военная помощь Украине, в состав которой включены 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector и радар противовоздушной обороны TRML-4D.

Помимо Германии, танки Leopard Украине поставляют и другие европейские страны, включая Польшу, Испанию и даже Португалию. Данные танки уже используются украинскими формированиями в зоне боевых действий, но их появление там практически не повлияло на положение ВСУ на ключевых направлениях.

В отличие от танков, с передачей киевскому режиму боевых самолетов европейского и американского производства Германия пока решила повременить. Ранее сообщалось, что одной из первых стран, которые будут поставлять истребители F-16 Украине, могут стать Нидерланды.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Rainer Lippert
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3 комментария
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:17
    0
    Короче, откладывается контрнаступление. Надо ещё танков и самолётов подождать. Раньше осени не тревожить...
  2. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 16:34
    0
    Когда оружия много это им в плюс, но ведь кто-то всем этим должен командовать. Узнал о тяжелом ранении Залужного, не позволяющем выполнять командные функции. Кто теперь будет командовать? Неужели Зеленский? Азохен вэй, и танки нашми быстры, и наши летчики отважества полны...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:38
      0
      А что, в НАТО проблемы с командным составом? Кто там доверит колхозникам масштабные операции с использованием боевой техники?