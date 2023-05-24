Украинский посол в ФРГ: ВСУ рассчитывают скоро получить 110 немецких танков Leopard 1A5

Киев надеется, что скоро получит для нужд ВСУ еще 110 танков Leopard 1A5 немецкого производства. Об этом в социальной сети написал посол Украины в Федеративной Республике Германии Алексей Макеев.
Впрочем, пост Макеева был лаконичен, но сопровождался видеокадрами с немецким танком и фотографией самого украинского дипломата на фоне военной техники.
110 1A5. Уже скоро!
- написал украинский посол.
Напомним, что Германия ранее объявила о своем решении поставлять украинскому режиму большое количество танков немецкого производства Leopard. Берлин разрешил передачу Киеву этих танков и другими странами, в армиях которых есть «Леопарды» на вооружении.
К настоящему времени ВСУ получили уже 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder от ФРГ. Во вторник германским руководством была анонсирована новая масштабная военная помощь Украине, в состав которой включены 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector и радар противовоздушной обороны TRML-4D.
Помимо Германии, танки Leopard Украине поставляют и другие европейские страны, включая Польшу, Испанию и даже Португалию. Данные танки уже используются украинскими формированиями в зоне боевых действий, но их появление там практически не повлияло на положение ВСУ на ключевых направлениях.
В отличие от танков, с передачей киевскому режиму боевых самолетов европейского и американского производства Германия пока решила повременить. Ранее сообщалось, что одной из первых стран, которые будут поставлять истребители F-16 Украине, могут стать Нидерланды.