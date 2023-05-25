Украинская ПВО против российских «Гераней». Средства и причины неудач

"Герань-2" в полете. Фото AFP
В октябре 2022 г. российская армия впервые провела атаку украинских объектов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Теперь такая техника применяется регулярно и наносит серьезный ущерб противнику. Украинские формирования быстро оценили угрозу от новых российских БПЛА и пытаются принимать различные меры. Тем не менее, попытки модернизации ПВО для борьбы с «Геранями» пока не дают желаемого результата.
Характер угрозы
Изделие «Герань-2» представляет собой БПЛА схемы «бесхвостка» с размахом крыла до 3 м и массой порядка 200-250 кг. Аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим воздушным винтом. Скорость полета не превышает 170-200 км/ч, но достигается дальность не менее 1000-1500 км. Полет осуществляется на высотах от десятков метров до 3-4 км.
Беспилотник способен поражать цели с заранее известными координатами. Для этого используется автопилот с интегрированными средствами спутниковой и инерциальной навигации. По разным оценкам, возможно создание модификации БПЛА с полноценной головкой самонаведения. К цели доставляется осколочно-фугасная боевая часть массой 50 кг.
«Герань-2» отличается простотой и дешевизной конструкции, что позволяет массово производить и применять такие БПЛА. Частично пластиковый планер затрудняет обнаружение аппарата радиолокационными средствами, а инерциальная навигация делает его невосприимчивым к системам РЭБ.
Немецкая ЗСУ Gepard. Фото Telegram / "Вестник ПВО"
Обнаружить, подавить или подбить ударный беспилотник такого рода достаточно сложно. При этом дешевизна позволяет устраивать массовые налеты, и потеря даже нескольких БПЛА практически не повлияет на успех всего мероприятия. Как следствие, российские «Герани-2» стали серьезной угрозой для украинской военной инфраструктуры, и киевские формирования не могут справиться с нею.
На данный момент «победы» над российскими БПЛА имеют место только в заявлениях киевских официальных лиц и структур. После каждого налета они отчитываются об успешном уничтожении большого количества беспилотников и ракет. Как недавно выяснилось, заявленное число сбитых изделий порой превышает количество реально запущенных. При этом намеченные цели оказываются поражены.
Ствольные средства
Уже в середине октября, сразу после первых атак, украинские формирования начали искать способы борьбы с российскими «Геранями». Они заметили, что БПЛА имеет невысокую скорость и подходит к своей цели на небольшой высоте. В связи с этим появилась неоправданно смелая идея о принципиальной возможности борьбы с беспилотниками при помощи стрелкового оружия.
Прошлой осенью массово публиковались – и вызывали соответствующую реакцию – видео с попытками украинских боевиков обстреливать «Герани» из автоматов и пулеметов. Естественно, никаких заметных результатов получить не удалось. Однако эти идеи получили развитие. Уже в прошлом году началась массовая сборка специализированных «зенитных самоходных установок» в виде автомобиля с несколькими пулеметами. Подтвержденные сведения об успешном применении такой техники отсутствуют.
Комплекс Skynex на автомобильной базе. Фото Rheinmetall
Еще прошлым летом зарубежные государства пообещали Киеву полноценные ЗСУ типа Gepard. Осенью машины немецкого производства начали рассматривать в качестве средства для борьбы с ударными БПЛА. Известно о попытках применения «Гепардов» для прикрытия важных объектов; публиковались фото- и видеоматериалы, якобы показывающие поражение «Гераней». Однако в целом иностранные ЗСУ, изначально созданные для борьбы с маловысотными воздушными целями, показали себя плохо.
В конце февраля стало известно, что на Украину уже отправились немецко-швейцарские артиллерийские системы Skyguard и Skynex. Автоматизированные башни с 35-мм орудиями позиционировались как современное и эффективное средство для борьбы с БПЛА. Однако никакой информации об их применении и поражении воздушных целей пока не поступало.
Причины неудач ствольных систем ПВО очевидны. Так, кустарно изготовленные зенитные установки используют визуальный способ обнаружения цели и наведения оружия, который не может обеспечить достаточную точность огня. Проблемы с наведением дополняются ограниченными возможностями стрелкового оружия, не предназначенного для эффективного зенитного огня. Полноценные ЗСУ Gepard лишены этих недостатков – они имеют собственные РЛС и вооружены 35-мм пушками. Однако их оказалось слишком мало, а также возникли проблемы с поставкой боеприпасов и т.д.
Переданный Украине британский ЗРК Stormer HVM. Фото Telegram / BMPD
Ракетные системы
До начала прошлого года Украина располагала достаточно многочисленным и развитым парком зенитных ракетных комплексов и систем всех основных классов, в основном советской разработки. В 2022 г. начались активные поставки иностранных ЗРК, причем ряд образцов решили передать после первых атак «Гераней-2». Предполагалось, что оставшийся парк советских систем и поставленные из-за рубежа изделия справятся с отражением таких налетов.
По имеющимся данным, украинская ПВО пытается применять по российским БПЛА и крылатым ракетам практически все имеющиеся ЗРК. В ход идут переносные комплексы, а также системы войсковой и объектовой обороны. Соответственно, применяется широкая номенклатура РЛС и зенитных ракет.
Несмотря на хвастливые рапорты, реальная эффективность украинских ЗРК остается крайне низкой. Как показала практика, противовоздушная оборона, построенная на советских компонентах по типу разнообразных «Ос», «Стрел», С-300 и т.д., не справляется с обнаружением и поражением «Гераней». По всей видимости, при разработке этого БПЛА российские инженеры учли особенности ПВО вероятных противников и приняли соответствующие меры. Иностранные комплексы Stinger, NASAMS, Patriot и т.д. не улучшили ситуацию.
Пусковая установка ЗРК NASAMS на Украине. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Сейчас ожидаются и выполняются поставки новых импортных ЗРК, причем некоторые позиционируются именно как средство борьбы с БПЛА. В частности, недавно был передан ракетный комплекс VAMPIRE, оснащенный управляемой ракетой APKWS (доработанный вариант авиационной Hydra 70) с наведением по лучу лазера. Насколько успешным будет такой зенитный комплекс, большой вопрос.
Предпосылки к сложившейся ситуации следует искать в конструкции российских БПЛА и украинских ЗРК, а также в методах применения последних. «Герань-2» создана с учетом некоторого снижения заметности, что затрудняет обнаружение и последующее наведение ракет. При этом беспилотники нередко скрываются от локаторов на малой высоте, используют рельеф местности и летают по наименее опасным маршрутам.
Известно, что киевский режим размещает ЗРК и иные системы среди городской застройки и гражданской инфраструктуры – с целью создания «живого щита». Однако городской ландшафт может мешать нормальному обзору местности силами РЛС, а также накладывает ограничения на пуски ракет. Фактически создаются дополнительные мертвые зоны, а также появляется риск поражения ракетой домов или различных зданий. В результате общая эффективность такой ПВО падает, что способствует более свободному пролету ударных средств.
Воздушные бои
Сообщается о попытках перехвата «Гераней» силами истребительной авиации. Киевский режим рапортует об успехах таких мероприятий, однако в реальности все обстоит иначе, и поводы для хвастовства фактически отсутствуют.
Комплекс VAMPIRE под ракеты APKWS. Фото Telegram / BMPD
Известно всего несколько подтвержденных попыток сбить БПЛА «Герань-2» оружием «воздух-воздух». При этом, как минимум, один такой эпизод был условно успешным и при этом курьезным. Украинский летчик на МиГ-29 смог подорвать беспилотник в воздухе, но ударная волна и осколки повредили его самолет. Пилот катапультировался, а истребитель упал. Украинская пропаганда пыталась сделать из этого летчика героя и рассказывала о его героической борьбе с «Геранью». На неравноценный размен самолета на дешевый беспилотник старательно не обращали внимания.
Украинские ВВС не могут эффективно бороться с «Геранями» по нескольким причинам. В первую очередь, это моральное и физическое устаревание авиационной техники и ее вооружений. Истребители со старыми РЛС и ракетами не могут своевременно засекать, уверенно сопровождать и поражать современный БПЛА. Кроме того, имеются вопросы к уровню подготовки пилотов, пока еще способных участвовать в боевой работе.
Результаты и перспективы
Российская армия применяет ударные БПЛА «Герань-2» в течение нескольких последних месяцев, и за это время ими были поражены сотни различных наземных объектов противника. Несмотря на все усилия украинской ПВО, основная масса изделий успешно прорывается к намеченным целям и уничтожает их. При этом «Герани» не являются единственным средством для поражения удаленных целей. Обычно их используют одновременно с крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, что улучшает общие результаты удара.
На данный момент противник, несмотря на все его усилия и помощь со стороны третьих стран, не может бороться с нашими БПЛА. Имеющиеся и ожидаемые зенитные средства не показывают требуемую эффективность. Возможно, в будущем ситуацию удастся изменить, однако такой сценарий не гарантируется. Кроме того, пока у киевского режима появится подходящее оружие, российские «Герани» успеют нанести ему дополнительный урон, и новое перевооружение попросту опоздает.