В Польше всегда найдутся те, кто захотят вернуть контроль над своими бывшими землями

Если ВСУ будут полностью разгромлены, то контроль над территориями Западной Украины может установить Польша. Об этом заявил американский военный аналитик, бывший советник министра обороны США и полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению эксперта, о своих правах на часть украинских территорий могут вспомнить в случае неспособности киевского режима контролировать их самостоятельно многие страны Восточной Европы. В первую очередь, это будет Польша, в состав которой до Второй мировой войны входили западные украинские области.- подчеркнул Макгрегор.Эксперт напомнил о тяжелом положении украинских формирований, обусловленном высокими человеческими потерями. Пока союзники по НАТО пытаются препятствовать планам Польши вторгнуться на запад Украины. Но если киевский режим падет, такое развитие событий может рассматриваться Западом как желаемое.Напомним, что, помимо Польши, свои претензии к Украине может заявить Венгрия, поскольку часть Закарпатской области населена этническими венграми, а исторически эти земли почти тысячелетие входили в состав венгерского государства и в Будапеште считают их своими.Наконец, есть определенные территориальные претензии и у Румынии, которой ранее принадлежали Черновицкая область и часть Бессарабии (ныне это Одесская область). Но, в отличие от Польши или Венгрии, Румыния пока менее активна в данном вопросе.