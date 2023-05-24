Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим

В случае прекращения поставок вооружений Украине, она прекратит свое существование. Такой вывод сделал министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага без мандата Роберта Фарле, сообщает немецкая пресса.Депутат задал главе военного ведомства вопрос, почему власти ФРГ не предпринимают усилий для мирного урегулирования украинского конфликта.- ответил депутату Писториус.Фарле, в свою очередь, обвинил главу военного ведомства ФРГ в том, что он способствует своими действиями еще большему втягиванию страны в чуждый для нее вооруженный конфликт. Так, Берлин проводит обучение украинских военнослужащих, поставляет Украине вооружения, включая танки Немецкий депутат обратил внимание на появление планов по вторжению ВСУ в Крым еще до начала специальной военной операции и задал Писториусу вопрос о том, в курсе ли он, что совершает уголовное преступление, подпадающее под действие пункта 13 Уголовного кодекса Германии, втягивая страну в агрессивную войну. Но министр обороны не стал отвечать на этот вопрос, заявив, что не согласен с позицией Фарле.Заявление Писториуса демонстрирует, что даже в Германии, которая не относится к числу особенно рьяных «ястребов» в НАТО и Евросоюзе, если сравнивать с той же Великобританией или Польшей, власти сейчас настроены на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. Прекращать поставки вооружений киевскому режиму в Берлине не собираются.