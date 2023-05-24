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Министр обороны Германии: «Если прекратить поставки вооружения, конец Украины наступил бы завтра»

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Министр обороны Германии: «Если прекратить поставки вооружения, конец Украины наступил бы завтра»

В случае прекращения поставок вооружений Украине, она прекратит свое существование. Такой вывод сделал министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага без мандата Роберта Фарле, сообщает немецкая пресса.


Депутат задал главе военного ведомства вопрос, почему власти ФРГ не предпринимают усилий для мирного урегулирования украинского конфликта.

Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим

- ответил депутату Писториус.

Фарле, в свою очередь, обвинил главу военного ведомства ФРГ в том, что он способствует своими действиями еще большему втягиванию страны в чуждый для нее вооруженный конфликт. Так, Берлин проводит обучение украинских военнослужащих, поставляет Украине вооружения, включая танки.

Немецкий депутат обратил внимание на появление планов по вторжению ВСУ в Крым еще до начала специальной военной операции и задал Писториусу вопрос о том, в курсе ли он, что совершает уголовное преступление, подпадающее под действие пункта 13 Уголовного кодекса Германии, втягивая страну в агрессивную войну. Но министр обороны не стал отвечать на этот вопрос, заявив, что не согласен с позицией Фарле.

Заявление Писториуса демонстрирует, что даже в Германии, которая не относится к числу особенно рьяных «ястребов» в НАТО и Евросоюзе, если сравнивать с той же Великобританией или Польшей, власти сейчас настроены на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. Прекращать поставки вооружений киевскому режиму в Берлине не собираются.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:53
    +3
    Ну хоть где-то правду говорят, хотя бы и на половину.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:55
      +1
      А толка то...правда иди нет - и их ВПК, и хозяевам из за океана слишком выгодно продолжение войны. Потому, все эти "бы" не важны - есть факт - поставки идут, они выгодны США, значит, поставки будут и далее продолжены.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:25
        0
        Выгодность для них не зависит от того, доедет ли что-то из этого до фронта. Так что по идее они не должны сильно возражать если оно все улетит под откос. А нам как раз сильно выгодно, но видимо боязно
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:54
        +1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Потому, все эти "бы" не важны - есть факт - поставки идут, они выгодны США, значитпоставки будут и далее продолжены.

        В Бахмуте / Артёмовске все члены НАТО, 31 страна, потерпели поражение от владельца ресторана и группы заключённых, как я это вижу. Это, конечно, несколько карикатурно ("Вагнер" хорошо организован), но не так уж далеко от истины. И это создает серьёзную проблему для НАТО.
        Итак, что теперь будет делать НАТО ? Они удвоят усилия, а затем ещё раз усилят. И в конце “пути удвоения” лежит ядерное оружие. Не российское ядерное оружие, потому что, как написал на днях мой друг Уэйн, их высокоточные гиперзвуковые ракеты делают ядерное оружие грубым и примитивным, на уровне средневековья. Но НАТО / США никогда не разрабатывали такого оружия. Они потратили на оружие в 10 с лишним раз больше денег, чем тратят до сих пор, и, если сравнивать, в итоге получили луки и стрелы.
        Ядерные бомбы хороши только для того, чтобы сеять повсеместную панику и разрушения. Но это включает в себя ваше собственное уничтожение из-за протоколов взаимного гарантированного уничтожения. Которые также восходят почти к тому же периоду, что и лук и стрелы. Если вы запустите ядерную ракету, одна, очень похожая на неё, упадет вам на голову через несколько минут. Конец истории, конец тебе.
        США / НАТО, “коллективный запад”, гегемон, проиграли. И пропустили момент, когда это произошло. Потому что гегемон - это высокомерие. Посмотрите на то, что они всё ещё говорят, и вы заметите, что они не видят и не могут признать, что, и как, мир изменился. Не только в эти выходные, но и за 9 месяцев до этого, в Артёмовске. Это вся история Украины: она иллюстрирует, как Запад “потерял её”.
        США замыслили государственный переворот и переместили границы НАТО на восток, и Россия отреагировала именно так, как они и обещали. Ни ядерного оружия, ни нацистов, ни НАТО. Они получили последние два и знают, что могут ожидать и первого. Но запад по-​прежнему утверждает, что спецоперация России была совершенно неспровоцированной. Смотри, они даже больше не слушают. Они хотели бы провести переговоры и положить всему этому конец, но вести переговоры о чём ? Возвращать АЗОВ (запрещённая в РФ организация) к границам Донбасса, чтобы они могли убивать там больше русских ? Этого не произойдёт. У Украины были, пожалуй, лучшие сухопутные войска в Европе, финансируемые и обучаемые с 2014 года НАТО, и они проиграли поставщику провизии и разрозненной группе наёмных работников. Это нужно признать. Единственный выриант - оружие дальнего действия, ракеты, самолеты, называйте как хотите. Но у НАТО нет в этом преимущества над Россией. Мягко говоря.

        Единственное, что говорит в вашу пользу, это то, что Россия не стремится уничтожить вас. Она хочет жить в мире и торговать с вами. То же самое касается Китая. НАТО равнозначно однополярному миру. Но мир движется к многополярности. Следовательно, НАТО устарело. Украина никогда не отвоюет свои “потерянные” территории, а Зеленский переедет в какую-​нибудь недвижимость в Италии или Флориде, и о нём больше никогда не будет слышно, разве что, возможно, в его некрологе. Смерть примерно 300 000 его соотечественников останется на его совести.
        https://www.theautomaticearth.com/2023/05/war/
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:54
    +2
    А чего депутату не понятно, Анна-Ленка же уже объявила войну России. Какие могут быть еще вопросы?
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:58
    +3
    Вот бы пояснил этот министр обороны Германии, или хоть кто-нибудь из руководства Германии, что Германия (извиняюсь за такую тавтологию) получает от продолжения существования Украины и что она теряет в случае его прекращения.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:01
      +5
      Они сами не знают - им Гегемон приказал поддерживать Шароварию...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:21
        +1
        Да это-то понятно. Но хотелось бы просто, чтоб немцы провели пресловутый точный немецкий подсчёт денег и выяснили, на чём они больше зарабатывают - на войне с шансом победы Украины или на мире с победой России.
        А то говорят, что немцы всё всегда считают и всё у них точно. А вот точного ответа на вопрос, зачем Германии это всё нужно, я до сих пор не увидел. Странно и даже грустно видеть, как великая (действительно великая, без всяких сарказмов и преувеличений) немецкая нация позволяет помыкать собой, будучи имея средства, чтоб эти помыкания прекратить или хотя бы попытаться это сделать.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 17:41
          +1
          Немцы оккупированы с 1945 года. Своего мнения у них нет
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:23
      0
      Видимо иначе на них сольют немалый компромат, а на их место придут более сговорчивые, на которых компромат не меньше
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:39
        0
        Полагаю, у немцев тоже немало компромата на тех, кто держит компромат на них.
        Вообще начать выкладывать компроматы друг на друга - грязная и непредсказуемая игра. Будь я политиком, я бы к такому по возможности не прибегал.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 17:52
          0
          Думаю если немцы начнут выкладывать компромат, то к их политикам внезапно начнут прорываться вооруженные психи. А ещё американцы не боятся компроматом, Байден подтвердит. Немецкие СМИ тоже не слишком то немецкие, если что не заметят.
  4. Быков.
    Быков. Сегодня, 17:00
    -1
    Не прекратите помогать, тогда и вам конец наступит то же.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 17:31
      +2
      Не прекратите помогать, тогда и вам конец наступит то же.

      Кому конец наступит, если помогать перестанут?
      Полякам конец? Немцам? Американцам?
      Зачем это России?
      Пока 30 лет НАТО двигалось на восток, а не Россия на запад. sad
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:03
    +3
    Задача на логику для высших офицеров генерального штаба.

    Дано: достоверно известно, что страна У проиграет войну, если не будут поступать поставки с Запада.

    Вопрос: Что нужно сделать стране Р, чтобы победить страну У?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:10
      +1
      Выразить глубочайшие озабоченности поставками, прочертить хренову тучу красных линий, проявлять жесты доброй воли - не?

      зы Забыл - забомбить в Твиттере грознейшими угрозами и страшнейшими обещаниями - типа ударим по центрам принятия решений....

      зы2 по ТВ гонят - операция по уничтожению прорвавшихся выполнена блестяще, всех почикали, бла-бла-бла... В общем походу выводы и в этот раз не сделают ....
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 17:33
        0
        красных линий

        Дались вам эти красные линии...
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:20
      +1
      Дано: достоверно известно, что страна У проиграет войну, если не будут поступать поставки с Запада.

      Коллега, вопрос Ваш понятен. Самый простой способ решить эту задачу достаточно прост, необходимо просто уничтожить эти государства, применяя ЯО. Но ответственность за уничтожение сотен миллионов людей никто на себя не возьмёт. Да и жить, имея с западной стороны ядерную пустыню, так же не очень приятно. Уничтожить все пути подвоза на территории украины также не возможно, потому что сеть железных и автомобильных дорог строилось в советские времена именно с учетом войны с НАТО. В Белоруссии, с учетом болотисто-лесистой местности, подобное возможно. Там есть только два с половиной пути с Запада на Восток. Так что все эта операция идет на истощение экономики и ВПК сторон.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 17:48
        +2
        То, что строил СССР - это, конечно аргумент, но думаю, что было бы неплохо проверить всё же на практике. Если и не уничтожить логистику, так максимально усложнить точно можно. Стёрли все языки уже про мосты, туннели, депо, подвижной состав жд.

        Когда понадобилось, нашлось же чем разрушить плотину в Кривом Роге, вывести из строя жд мост в Черкассах, Затоке. То есть это точно возможно.

        Держу пальцы крестиком, что это случится, когда страна У пойдёт втянется в наступление
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:24
      -2
      Ваши предложения? Как стране Р ответить на эти поставки? Нанести удары по странам НАТО? На всё остальное поставщикам в страну У абсолютно наплевать будет.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 17:50
        0
        Ответ на задачу: ытсом, иленнут, опед :)
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 18:15
          0
          Я не понял этой сложной шифровки, к сожалению.
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:24
    0
    Вот оно, решение Ваших проблем!
    И газ подешевеет и инфляция обуздается и бюджет полнее будет. Одни плюсы!
    Всего лишь, воля руководителей.
  7. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 17:35
    0
    Пойди Украина на мирные соглашения, был бы шанс сохраниться как государство. С каждым днём СВО
    вероятность выживания шароварни стремительно падает. Вымрут не на фронте, так по естественным причинам. Достаточно посмотреть цифры по оттоку населения и снижению рождаемости. Народ не хочет ни жить на территории, где идёт война, ни размножаться. По уровню нищеты так вообще уже конкурирует с самыми бедными африканскими странами. Вот кто просрал всё советское наследие.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: DeadPahom
      Пойди Украина на мирные соглашения, был бы шанс сохраниться как государство.

      Да. Только не на соглашения, а на полную безоговорочную капитуляцию.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 18:15
    +1
    У Бориски Писториуса своих мозгов не хватает, чужие высказывания за свои умные мысли выдает. Не так давно Жозеп Боррель именно так охарактеризовал будущее незалежной без помощи Запада и сразу же схлопотал от щирых. Может и Бориска хочет того же?

    Хотя для германцев сплагиатить, что в туалет сходить, и даже не считается чем-то зазорным. Ведь та же нынешняя мининдел "погорела" на этом еще на предвыборном этапе и ничего, легко и внаглую отвертелась, а за счет гендерного равенства таки пролезла в правительство.

    Правда 10 мая Жозеп Боррель только предполагал, что Украина сдастся через несколько дней, если Запад перестанет предоставлять ей военную помощь.

    Но его такой вариант не устраивал, потому что в подобном случае Украина превратится в такую марионеточную страну, наподобие Беларуси, лишенную своих свобод. Будто у них в той же Франции или Испании население просто счастливо от предоставленных свобод...

    А вот вчера во вторник, по окончании заседания Совета на уровне министров обороны ЕС, тот же самый Боррель заявил совершенно обратное, на этот раз не свое мнение, что мол дескать министры обороны стран-членов не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну.