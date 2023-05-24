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Подводные беспилотники Blueye X3 поступают на вооружение Береговой охраны Норвегии

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Подводные беспилотники Blueye X3 поступают на вооружение Береговой охраны Норвегии

Дистанционно управляемые подводные беспилотники Blueye X3 поступают на вооружение Береговой охраны Норвегии. Такими аппаратами теперь оснащены все ее корабли.


Об этом сообщили в пресс-службе норвежской компании Blueye Robotics, которая является производителем данных дронов.

Береговая охрана Норвегии сделала такой крупный заказ, чтобы снабдить свою команду водолазов необходимым количеством «глаз» под поверхностью воды в дополнение к имеющимся у них датчикам. Это позволит улучшить навигационные возможности и более эффективно осуществлять сбор данных.



Аппарат может использоваться как с материнского корабля, так и с лодки типа «человек за бортом». Такие беспилотники можно применять для сбора доказательств экологического преступления, поиска наркотиков и других запрещенных предметов, прикрепленных к корпусу судна, поиска пропавших в море людей, осмотра севших на мель судов. Помимо этого, с помощью такого дрона удобно досматривать собственный корабль перед выходом в море, чтобы убедиться в отсутствии установленных злоумышленниками нежелательных предметов.

Норвежская Береговая охрана выбрала Blueye X3 из-за модульной конструкции, простоты эксплуатации и надежности. Аппарат достаточно портативен и весит всего 9 килограммов, а емкость его аккумулятора позволяет непрерывно работать в течение четырех часов.



Сама модель подводных аппаратов Blueye X3 начала выпускаться с 2021 года. В прошлом году дрон компании Blueye Robotics был задействован при обследовании места подрыва «Северных потоков» в Балтийском море. Он опустился на 80-метровую глубину и обнаружил, что часть труб отсутствовала, а обломки других были разбросаны по дну.
Использованы фотографии:
BLUEYE
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1 комментарий
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 17:30
    0
    Вот-вот, именно таким дроном норвежцы и подорвали Северные Потоки. wassat