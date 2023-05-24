После поражения в Артемовске, где погибло большое количество наемников из стран Европы, западным покровителям киевского режима приходится обращаться к набору новых боевиков там, откуда их раньше почти не набирали – в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего посла Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника.
Подбором новых кадров для ВСУ за пределами Украины занимаются британские специалисты. На сайте поискового бюро вакансий появились объявления о наборе наемников из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Им предстоит участвовать в анонсированном киевским режимом контрнаступлении ВСУ.
Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются
- подчеркнул Мирошник в беседе с РИА Новости.
В такой ситуации вербовщикам приходится обращаться к нетрадиционным направлениям. Но в этом есть свои минусы.
Во-первых, у выходцев из стран Африки и Азии часто хуже уровень военной подготовки.
Во-вторых, мотивации сражаться за украинских нацистов у них будет еще меньше, чем у европейских и американских наемников, среди которых было много идейных ультраправых.
В-третьих, стоит помнить и о языковом барьере. Наконец, общее отношение к «коллективному Западу» в Африке и Азии не очень хорошее. Нет, способных воевать за деньги людей там найти можно, но вопрос в их количестве и качестве.
Мирошник в беседе с РИА Новости подчеркнул, что украинские посольства и консульства фактически превратились в рекрутинговые центры. Но эффект от этого минимальный. Поэтому через объявления берут «кого угодно». Это свидетельствует о том, что контрнаступление будет, но ВСУ понесут еще более серьезные потери, чем прежде.