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Большие потери среди европейских наемников заставили Запад искать новых боевиков для ВСУ в Африке

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Большие потери среди европейских наемников заставили Запад искать новых боевиков для ВСУ в Африке

После поражения в Артемовске, где погибло большое количество наемников из стран Европы, западным покровителям киевского режима приходится обращаться к набору новых боевиков там, откуда их раньше почти не набирали – в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего посла Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника.


Подбором новых кадров для ВСУ за пределами Украины занимаются британские специалисты. На сайте поискового бюро вакансий появились объявления о наборе наемников из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Им предстоит участвовать в анонсированном киевским режимом контрнаступлении ВСУ.

Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются

- подчеркнул Мирошник в беседе с РИА Новости.

В такой ситуации вербовщикам приходится обращаться к нетрадиционным направлениям. Но в этом есть свои минусы.

Во-первых, у выходцев из стран Африки и Азии часто хуже уровень военной подготовки.

Во-вторых, мотивации сражаться за украинских нацистов у них будет еще меньше, чем у европейских и американских наемников, среди которых было много идейных ультраправых.

В-третьих, стоит помнить и о языковом барьере. Наконец, общее отношение к «коллективному Западу» в Африке и Азии не очень хорошее. Нет, способных воевать за деньги людей там найти можно, но вопрос в их количестве и качестве.

Мирошник в беседе с РИА Новости подчеркнул, что украинские посольства и консульства фактически превратились в рекрутинговые центры. Но эффект от этого минимальный. Поэтому через объявления берут «кого угодно». Это свидетельствует о том, что контрнаступление будет, но ВСУ понесут еще более серьезные потери, чем прежде.
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30 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 17:10
    +3
    Нет, способных воевать за деньги людей там найти можно, но вопрос в их количестве и качестве.

    Количество не проблема, среди огромного населения найти миллион другой не беда. А качество дело наживное, сеть подготовки развернули по всей Европе.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:27
      +6
      Ну и зачем было сносить памятники Пушкину? Теперь выясняется, что украинцы=негры.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:06
        0
        Цитата: Бородач
        Ну и зачем было сносить памятники Пушкину? Теперь выясняется, что украинцы=негры.

        Ну наконец то мы узнали, что Украина, что не Европа. На украинском фронте будут воевать только негры за "ридну неньку крану".
        Весь белый мир повернулся к не задом и теперь стало ясно - "весь мир с нами", но только белые не хотят воевать за ихний мир. Руина превращается в третьестепенную африканскую страну.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:28
      +5
      BlackMokona hi, ставка делается на беднейших и малограмотных, 1) Их не жалко. 2)Их много. 3)Ими проще управлять, повесить морковку перед носом. Обучить можно и придется, это не проблема, время и деньги все сделают, а вот мотивация и стойкость в бою вопрос-вопросов.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:52
        0
        Большие потери среди европейских наемников заставили Запад искать новых боевиков для ВСУ в Африке
        а нам то кто мешает ? пусть негры с неграми за окраину рубятся, а мы будем смотреть по телееле визору у соловьева, как наш доблестный "чвк" чорный,метелит ихний "чвк" чорный... вот это тема.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:10
    +3
    Подождём увидим, клюнет народец или нет, этих то уже с местными не спутаешь.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:28
      +2
      Цитата: Ропот 55
      этих то уже с местными не спутаешь.

      Главное их в плен не брать, чтобы потом не менять "в знак добрых отношений"
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 17:49
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: Ропот 55
        этих то уже с местными не спутаешь.

        Главное их в плен не брать, чтобы потом не менять "в знак добрых отношений"

        Да вроде после Мариуполя и пленении азовцев ,уже такой инфы нет ..Только пишут об уничтожении наемников ..Их видать сразу мочат и правильно делают ..
        А вот почему Россия отказывается от иностранцев ,те же северокорейцы или сирийцы ..У них мотивация на высшем уровне против США и их наймитов .
        Создали бы какой нибудь иностранный легион штурмовиков ..
    2. dorz
      dorz Сегодня, 17:28
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Подождём увидим, клюнет народец или нет, этих то уже с местными не спутаешь.

      Конечно клюнут. Предлагают зарплату 20 тыс. иностранных денег + паспорт ЕС после завершения контракта. Но гарантий не дают и претензии не будут принимать. sad
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:12
    +2
    Интересно на каком общаться будут, английский?! Так большинство африканцев вряд ли на нем лапочут, французский? Так много носителей на Украине?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:13
      -6
      Цитата: Ропот 55
      Интересно на каком общаться будут, английский?! Так большинство африканцев вряд ли на нем лапочут, французский? Так много носителей на Украине?

      Какая проблема научить лапотать на любом нужном языке?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:18
        +6
        ВlackMokona hi, за сколько вы освоите военный суахили? Ну так чтоб и в бою понимать и до боя объяснять?! Чуть не забыл надо и бытовой знать. Так сколько по времени уйдёт на познания.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 17:30
          +2
          Цитата: Ропот 55
          за сколько вы освоите военный суахили?

          Нам преподавали язык Эсперанто.
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 18:29
          0
          Цитата: Ропот 55
          ВlackMokona hi, за сколько вы освоите военный суахили? Ну так чтоб и в бою понимать и до боя объяснять?! Чуть не забыл надо и бытовой знать. Так сколько по времени уйдёт на познания.

          Месяца три если норм учитель будет.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:37
      +2
      Цитата: Ропот 55
      французский?

      Именно хранцузкий. Легион именно на нем учился.
    3. PMA
      PMA Сегодня, 18:01
      +1
      Вы не правы. В бывших английских колониях (та же Нигерия, например) практически все говорят на английском - это у них государственный язык, т.к. в стране полно мелких племен, которые говорят на разных языках. Та же ситуация в бывших испанских, французских и т.д. колониях. Если Вы помните, на Украине, как современной колонии англосаксов, постоянно ведутся разговоры об обязательном обучении молодежи английскому.
  4. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 17:15
    +6
    Так нам почему бы не нанять бойцов из Северной Кореи, Йемена?
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 17:22
      +3
      Тем более Северная Корея сама предлагала

      https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3188052/north-korea-offers-russia-100000-volunteers-fight-ukraine-state
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:50
      +2
      не нанять бойцов из Северной Кореи

      Потому что чучхейцы - не наёмники. Если они и будут воевать за нас - то по идейным соображениям.

      Помнится - читал что ещё в Корейскую они очень обижались когда их называли солдатами. Просили - бойцами. Мотивировали как раз тем, что они - воюют не за сольдо.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 17:20
    +6
    В такой ситуации вербовщикам приходится обращаться к нетрадиционным направлениям.

    Какая ориентация, такие и направления...
  6. Комментарий был удален.
  7. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:36
    +2
    Великобритания вербует наемников из Африки и Ближнего Востока для отправки на Украину
    Предложение прямо адресовано выходцам из Ближнего Востока и Северной Африки. Им предлагают ехать на Украину "ремонтировать технику". laughing Ржу не могу, Красавцы мелкобриты.

    Требуется крепкое здоровье и психическая устойчивость, помимо денег по истечении контракта обещают гражданство Королевства или ЕС.
    Что мешает нам делать то же самое? Указ президента об упрощенном получении гражданства РФ для участников СВО уже подписан. Желающих поехать сражаться против коллективного Запада и набираться военного опыта там тоже не мало.
    А пока мы ждём, в международных медиа будут транслироваться истории арабских и африканских бойцов в рядах ВСУ, создавая картинку «мирового единения против России».
    Наверное можно с КНДР наладить отношения, уверен там найдется много высокомотивированных добровольцев, можно создать Интернациональный Легион, много чего можно.
    Нужна лишь "политическая воля" высшего руководства, но увы, увы... negative
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:27
      0
      обещают гражданство Королевства или ЕС.
      Липа 100%. Во первых, гражданства ЕС как такового не существует. Во вторых, британское гражданство предоставляется по британским законам, а они не оговаривают " война за ВСУ" как основание его получения.
  8. Seal
    Seal Сегодня, 17:39
    +3
    Надеюсь, наши используют эту возможность и внедрят в "наемники из Африки" десяток-другой "правильных негров", ранее уже натасканных нашими инструкторами в Африке ?
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:43
    0
    Большие потери среди европейских наемников заставили Запад искать новых боевиков для ВСУ в Африке

  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:45
    0
    Мирошник в беседе с РИА Новости подчеркнул, что украинские посольства и консульства фактически превратились в рекрутинговые центры. Но эффект от этого минимальный. Поэтому через объявления берут «кого угодно». Это свидетельствует о том, что контрнаступление будет, но ВСУ понесут еще более серьезные потери, чем прежде.

    Это реклама Мирошника? У него такие доверительные связи остались в украинских посольствах и консульствах?
    И что это за Запад? Понятно, что собирательный образ. Не много ли образов становится? Англосаксы, коллективный Запад, коллективный Юг, идейно мотивированные наёмники... Скоро появится коллективный Восток, наверное. А мы будем коллективным Севером? Или индивидуальным.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 17:53
      0
      не собирательный и не становится, а так и было, это уже история )

      и можете сравнить со странами, к-е ввели "санкции" и поставляют оружие - вот они все наглядно. Вот их товары покупать нам НЕ следует.

      у нас "евразийская цивилизация" (в принципе, чтобы понять в ближайшем приближении, можете полистать Трубецкого)
  11. kit88
    kit88 Сегодня, 17:49
    0
    После поражения в Артемовске, где погибло большое количество наемников из стран Европы, западным покровителям киевского режима приходится обращаться к набору новых боевиков там, откуда их раньше почти не набирали

    Хотелось бы узнать порядок цифр. Хоть примерно.
    "большое количество" - это сколько? 10, 20, 1000, 10 000 ?
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:56
    0
    Не нужно отказываться от предложенной помощи братского северокорейского народа, который благодарен нам за неоценимую помощь в достижении Сев. Кореей независимости, особенно благодарен народным героям Кореи - лётчикам Ку-Ни-Цыну и Ли-Си-Цыну, и готов вернуть долг.
    Рождённые в Мангендэ идеи чучхе - светлое будущее всего человечества!
    Слава отцу и учителю товарищу Ким-Ир-Сену!
    1. Telur
      Telur Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Румaтa
      Не нужно отказываться от предложенной помощи братского северокорейского народа, который благодарен нам за неоценимую помощь в достижении Сев. Кореей независимости,

      Для начала было бы неплохо санкции с Северной Кореи снять.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:58
    0
    Typisch fur die westlichen "Eliten"...!! Früher hat man die Neger einfach geraubt, wie Schweine in Käfigen eingesperrt und schließlich für "gutes" Geld verkauft und als unentgeltliche Sklaven wie Arbeits-Tiere gehalten, bis sie irgendwo im Dreck krepiert sind...!! Der einzige Unterschied ist, dass man die gleichen, armen Schweine jetzt gegen Bezahlung in den unvermeidlichen Tod schickt, weil ihnen gewissermaßen mittlerweile die dummen die "Ukrainer ausgehen"...!!

    Gott bewahre, dass sich dieses Pack einmal SELBER in den Kampf stürzt um seine intriganten Ziele zu erreichen...!!!

    Genau DAS ist das Hauptproblem gerade des jetzigen Krieges, weil der einzige Weg zum SIEG darin besteht, diese Bestien endlich auch mal in ihren eigenen Ländern bluten zu lassen, damit auch sie und ihre Familien spüren was es heißt für NICHTS grundlos zu krepieren!!!