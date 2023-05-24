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Глава МВФ рассказала о возможности США избежать дефолта

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Глава МВФ рассказала о возможности США избежать дефолта

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила уверенность, что руководство США сможет избежать дефолта в стране путем обеспечения повышения существующего потолка государственного долга.


В ходе своего выступления на экономическом форуме в Катаре глава МВФ отметила, что согласно имеющемуся историческому опыту, власти США будут противостоять угрозе дефолта. Георгиева также сделала отсылку к известной сказке о Золушке, добавив, что проблема будет решена "до наступления полуночи".

Директор Фонда обратилась к руководству центральных банков всех стран мира с призывом обеспечить сохранение жесткой денежно-кредитной политики, несмотря на угрозы инфляционных рисков, а также отметила, что ситуация с ростом инфляции может в корне измениться в период 2024-2025 годов.

В январе текущего года в США отмечалось превышение законодательно установленного на уровне 31,4 триллиона долларов максимального уровня госдолга, после чего Минфин страны был вынужден применить чрезвычайные меры, чтобы обеспечить продолжение финансовых операций, а администрация США обратилась к конгрессу с призывом разрешить повышение лимита возможного госдолга.

На фоне возникновения угрозы дефолта в стране представители республиканской и демократической партий США не могут достигнуть согласия в вопросе повышения потолка госдолга. В связи с реальными финансовыми проблемами в руководстве США также возникли разногласия, касающиеся продолжения финансирования киевского режима.
Использованы фотографии:
Pixabay
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21 комментарий
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  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:38
    +6
    США спасет только разграбление какой нибудь страны ,на первом месте стоит Россия ..
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:49
      +1
      Глава МВФ рассказала о возможности США избежать дефолта
      вот нам, в России,это капец как важно, все не кушаем,переживаем...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:20
        -1
        Ну, вообще-то, важно. Мир всё ещё живёт в американоцентричной экономической системе, как это не выкрути. Если в Штатах неожиданно случится дефолт, я совершенно не представляю, что будут делать в Китае том же, в Японии, в Европе... И что после этого начнут творить сами Штаты, в лихорадочной попытке удержать на месте гегемона.
        Россия - не отдельный мир. Происходящие на шарике события так или иначе на нас скажутся.
        1. Oleg Fedechkin
          Oleg Fedechkin Сегодня, 18:28
          0
          Конечно, скажется, будем за Юани покупать у Китая, а Китай за рубли покупать у России!!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:08
      0
      Самый простой способ решения проблемы это заморозка выплаты некой части внутреннего долга до навсегда,с аннуляцией впоследствии этой части долга. Таким образом янки могут баксы печатать ещё пару веков минимум.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:40
    +4
    Вот проблема так проблема. Ну, покобенятся и поднимут потолок долга. Купюр ещё напечатают. Демократы пообещали уменьшить бюджетные расходы. И всё, цирк расходится, клоуны остаются.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:17
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Вот проблема так проблема. Ну, покобенятся и поднимут потолок долга.

      Какая-то тётка из Болгарии, которая в кресле-то своём оказалась за-ради "гендерного разнообразия", будет учить прожжёных мошенников-авантюристов обманывать весь мир?

      Ключевое слово во фразе "путем обеспечения повышения существующего потолка государственного долга" - "ОБЕСПЕЧЕНИЯ". И она всерьёз верит, что мошенники, ничем материальным не обеспечившие 31 триллион, вот так вот возьмут, и золотом обеспечат ещё три (или сколько им там вздумается)?
      Если она так думает, то ей не МВФ возглавлять, а на рынке редиской торговать.
      Или болгарским перцем laughing. Из Турции.
  3. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:41
    +2
    Каждый год эта показушная свистопляска с госдолгом который они никому никогда отдавать не собираются. Как говорится кому я должен всем прощаю
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:50
      0
      До сих пор им все это сходило с рук...
      Может на этот раз им все-таки повезет ощутить на себе всю прелесть дефолта?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:20
        0
        Цитата: alystan
        До сих пор им все это сходило с рук...

        Ещё бы им это не сходило с рук. Должны они, в основном, сами себе.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:43
    +1
    А то ещё кто- то не в курсе, что им потолок прошибать надо... причем срочно, пусть каску на уши напялят.... bully
  5. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 17:46
    0
    Все банки стран Мира, во главе с МВФ должны стать грудью на защиту экономической стабильности США! Гениально!
    МВФ готова уничтожить экономику любой страны во-благо своего патрона!
  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:48
    0
    Кристалине лучше молча постоять в сторонке, все равно МВФ со своими скромными возможностями вряд ли сможет помочь гегемону и хозяину.

    И создавался он совершенно для других задач для стран с несоизмеримо меньшими запросами.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:48
    0
    Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила уверенность, что руководство США сможет избежать дефолта в стране путем обеспечения повышения существующего потолка государственного долга.
    фигня вопрос, бумажная промышленность матрасии работает хорошо, еще напечатают
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:50
    0
    Почему-то многие думают, что американцы деньги просто печатают. А на самом деле они берут деньги в долг по большей части у американских же корпораций и прочих хедж-фондов, которые почти не платят налоги. Они могли бы эти деньги забирать сами в виде налогов, но корпорации оказались сильней. Это называется рейганомика
    1. Mister22408
      Mister22408 Сегодня, 18:25
      0
      Интересно какое место в вашей схеме занимает ФРС ( федеральная резервная система, которая является частной конторой восьми организмов, чью национальность богоизбранных нельзя называть...:-)) и чем обеспечивается этот долг (кроме вооруженных ковбоев) ?...
  9. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:50
    0
    каждый год повышают потолок своего госдолга - и сейчас повысят tongue сейчас не надо даже бумагу на фантики тратить - программист добавит в базу данных очередной нулик справа - и вуаля good drinks 5 минут работы - если ИСЧО кофе выпить и сигарету выкурить - делов то )))
  10. u-345
    u-345 Сегодня, 17:52
    +1
    Ничего не понял, но жутко интересно.
    wassat
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:17
    0
    ES ist mir ein Rätsel, warum auch in dieser Zeitung "nur" die
    Schulden des US-BUNDESHAUSHALTS der vom Präsidenten
    alleine verwaltet wird angegeben wird...?!?

    Die tatsächlichen Schulden dieser Staatlichen Missgeburt USA,
    inklusive der Schulden aller BUNDESSTAATEN beträgt nämlich
    fast 100 Billionen US-Dollar , das sind korrekt
    100 X 1000 Milliarden US-Dollar oder 1.000.000.000.000,00,
    also mehr als drei mal soviel wie hier und auch sonst im Westen
    immer kolportiert werden; schließlich heißt dieser "Laden" doch
    VEREINIGTE STAATEN...!!!

    Es sind also nicht 31,8 Billionen US-Dollar, sondern mehr als drei
    mal soviel und DAS ist der wahre Grund warum diese Parasiten
    weltweit andere Länder ausrauben...!!

    Schaut mal auf die roten Zahlen in der Mitte - US-TOTAL DEBET...:

    https://www.usdebtclock.org/
  12. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:22
    +1
    Ага. Всем странам для решения финансовых проблем МВФ советует повышать пенсионный возраст, урезать социалку, отпускать цены... но Штатам оттуда советуют просто повысить потолок госдолга.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:30
      0
      "Это нога - чья надо нога!" (с)