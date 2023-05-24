Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила уверенность, что руководство США сможет избежать дефолта в стране путем обеспечения повышения существующего потолка государственного долга.В ходе своего выступления на экономическом форуме в Катаре глава МВФ отметила, что согласно имеющемуся историческому опыту, власти США будут противостоять угрозе дефолта. Георгиева также сделала отсылку к известной сказке о Золушке, добавив, что проблема будет решена "до наступления полуночи".Директор Фонда обратилась к руководству центральных банков всех стран мира с призывом обеспечить сохранение жесткой денежно-кредитной политики, несмотря на угрозы инфляционных рисков, а также отметила, что ситуация с ростом инфляции может в корне измениться в период 2024-2025 годов.В январе текущего года в США отмечалось превышение законодательно установленного на уровне 31,4 триллиона долларов максимального уровня госдолга, после чего Минфин страны был вынужден применить чрезвычайные меры, чтобы обеспечить продолжение финансовых операций, а администрация США обратилась к конгрессу с призывом разрешить повышение лимита возможного госдолга.На фоне возникновения угрозы дефолта в стране представители республиканской и демократической партий США не могут достигнуть согласия в вопросе повышения потолка госдолга. В связи с реальными финансовыми проблемами в руководстве США также возникли разногласия, касающиеся продолжения финансирования киевского режима.