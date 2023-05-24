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Минобороны РФ: Украинские беспилотные катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс»

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Минобороны РФ: Украинские беспилотные катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс»

Российское военное ведомство официально подтвердило безуспешную попытку Украины провести атаку против российского военного корабля в Черном море. О подробностях отражения атаки рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


По утверждению представителя российского военного ведомства, около 05:30 утра 24 мая ВСУ предприняли попытку атаковать с помощью трех беспилотных катеров разведывательный корабль «Иван Хурс», входящий в состав Черноморского флота ВМФ России. В момент неудачной атаки корабль находился в турецкой экономической зоне, где выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор

- подчеркнул Игорь Конашенков.

В настоящее время, отметил глава Минобороны РФ, корабль выполняет поставленные задачи в Черном море. Охраной газопроводов корабль занимается в связи с тем, что после диверсий на «Северных потоках» руководством России было принято решение обеспечивать безопасность газопроводов с привлечением Вооруженных сил РФ.

Поскольку атака произошла в турецкой экономической зоне, возникает вопрос о том, как относится Анкара к подобным действиям киевского режима и можно ли назвать их допустимыми в отношении Турции? К тому же, по данным российским газопроводам поставляется газ и в Турцию в том числе.

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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:55
    +5
    Пишут что беспилотник могли запустить с судна перевозившего украинское зерно. Т.е. из гражданского коридора безопасности.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:14
      +3
      Эх, Эрдоган! Нельзя заигрывать с бандеровцами. Их хозяева отмороженные.

      Без газа останешься!
  2. Легат
    Легат Сегодня, 17:56
    +1
    Что лишь подтверждает правильность продления зерновой сделки
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:56
    +9
    Ушатали беспилотные катера с помощью пулеметных установок МТПУ «Жало», оснащенных крупнокалиберными пулеметами КПВ калибра 14,5 мм. «Жало» позволяет вести огонь бронебойными, зажигательными и трассирующими патронами на дистанцию до 1500 метров. Так держать!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:57
      +2
      КП выложило видео уничтожения - со второй очереди накрыли. Знатно жахнуло.
  4. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:56
    0
    Российское военное ведомство официально подтвердило безуспешную попытку Украины провести атаку против российского военного корабля в Черном море. О подробностях отражения атаки рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
    разведка боем так сказать....дальше- больше,ЧМ будет как БМ.и это факт, нужно "береговую"налаживать по взрослому. "лоханки"- вещь расходная нынче.нефиг было "музеи" в Балаклаве делать, делом нужно было заниматься..ДЕЛОМ !
    1. Легат
      Легат Сегодня, 18:04
      -1
      Ну каким делом? До СВО у них были одни бравурные заявления:
      В случае нападения Украины на Россию Черноморский флот РФ проведет полную нейтрализацию сил противника за время от 50 минут до 10 часов. Об этом в российском оборонном ведомстве

      Теперь они вообще практически не отсвечивают. Благо хоть калибры есть
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:00
    +5
    Топить катера это хорошо,но нужно найти место их производства и уничтожить его в первую очередь.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:05
      +10
      Цитата: Бережливый
      Топить катера это хорошо,но нужно найти место их производства и уничтожить его в первую очередь.

      Боюсь, что уничтожать производство придётся заодно с одним противным островком в Европе...
  6. azkolt
    azkolt Сегодня, 18:02
    +4
    Молодцы моряки, хоть они не подкачали, отработали штатно!
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:03
    +3
    Украинские беспилотные катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс»

    УКРАИНСКИЕ?
    Хотя, конечно, судомодельный кружок при Одесском городском Доме пионеров никто не отменял - пионеры выросли, а увлечения могли остаться. Только вот помню, что не так давно обсуждали здесь уже такие беспилотники - они были британские.

    В соседней новости сказали, что норвежские ВМС получили подводные беспилотники. Теперь гадать, как скоро они окажутся у скакуасов и сколько взрывчатки они смогут на него навесить?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:09
      -1
      Цитата: Zoldat_A
      сколько взрывчатки они смогут на него навесить?

      Три мешка сахара. laughing
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:04
    +5
    Наверно надо ждать разбор полётов от специалистов на других сайтах,где ответят на вопросы : Были ли в воздухе разведчики НАТО, какие суда шли из Босфор направо(они по сделке недосматриваются),какие суда шли из Румынии в Турцию или Грузию,выходили ли суда по сделке из Одессы.Атака баспилотниками из Одессы требует согласование с разведкой НАТО точностью до часа.Не зря Иван Хурс на патруле это корабль радиотехнической разведки ,обнаружили и уничтожили ,подтвердив технические характеристики корабля.Понеслась лозунгами кидаться.
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: tralflot1832
      это корабль радиотехнической разведки

      Их у нас всего два. Если бы один уничтожили было бы очень болезненно.Поэтому и охотились
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 18:21
        0
        Он последний этого класса к большому сожалению и его потеря будет очень тяжёлой.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:10
    +2
    Моряки оказались на чеку. Ну, ведь могут же . Так держать! Молодцы!
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:14
    +1
    Есть интервью немцам такого передаста скибицкого, зам главы гур где он прямо говорит что их первоочередная цель уничтожение ВВП и Пригожина .И что? Если даже губернатор Гладков в шоке от мо и остальных, мо снимает героические ролики с генералом во главе который по ходу и отвечает за прикрытие границы и опять непонятки. Последне интервью Пригожина очень тяжелое , по идее его должны привлечь за дискредитацию, многое объясняет происходящее. Фанерный и его друган вечно грустный нач.гш должны ходить в зеленке с ног до головы .
  11. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:14
    0
    Вплотную подошли. Метров 100 наверное
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 18:17
    +1
    Минобороны РФ: Украинские беспилотные катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс»

    Там под видом украинских любая т ва рь может нам напакостить.
    Бдительность и профессионализм в помощь.
  13. spirit
    spirit Сегодня, 18:26
    0
    Беда будет когда появляться подводные дроны.А они уже их анонсировали