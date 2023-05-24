Минобороны РФ: Украинские беспилотные катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс»

Российское военное ведомство официально подтвердило безуспешную попытку Украины провести атаку против российского военного корабля в Черном море. О подробностях отражения атаки рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По утверждению представителя российского военного ведомства, около 05:30 утра 24 мая ВСУ предприняли попытку атаковать с помощью трех беспилотных катеров разведывательный корабль «Иван Хурс», входящий в состав Черноморского флота ВМФ России. В момент неудачной атаки корабль находился в турецкой экономической зоне, где выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор
- подчеркнул Игорь Конашенков.
В настоящее время, отметил глава Минобороны РФ, корабль выполняет поставленные задачи в Черном море. Охраной газопроводов корабль занимается в связи с тем, что после диверсий на «Северных потоках» руководством России было принято решение обеспечивать безопасность газопроводов с привлечением Вооруженных сил РФ.
Поскольку атака произошла в турецкой экономической зоне, возникает вопрос о том, как относится Анкара к подобным действиям киевского режима и можно ли назвать их допустимыми в отношении Турции? К тому же, по данным российским газопроводам поставляется газ и в Турцию в том числе.