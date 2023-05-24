В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов

На контрольно-пропускном пункте российско-украинской границы Грайворон в Белгородской области сегодня произошел инцидент, когда там находились российские журналисты. Корреспонденты съемочных групп нескольких СМИ приехали сюда около 15 часов по московскому времени и только начали снимать пострадавшие ранее от обстрелов здания, как услышали крик:
Прилет, все по машинам!
Сразу после этого прогремел взрыв. Репортеры сели в автомобили и уехали, никто из них в результате обстрела не пострадал. Откуда был нанесен удар по КПП и из каких средств поражения, пока не сообщается. Несложно догадаться, что огонь велся с территории Украины, а целью обстрела были как раз люди с камерами. О новом инциденте на границе с Украиной в Белгородской области рассказал корреспондент РИА Новости.
В понедельник группа украинских диверсантов на автомобилях и бронетехнике проникла со стороны Украины на территорию Грайворонского округа Белгородской области, обстреляв и захватив несколько населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции. В результате действий российских военных и силовиков, десятки диверсантов были уничтожены, наши бойцы сожгли и захватили несколько единиц военной техники.
На следующий день Минобороны РФ объявило о разгроме ДРГ и уничтожении 70 террористов. Позднее местные власти сняли режим КТО. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев сообщил, что украинские террористы повредили не менее 500 строений. Более всего пострадало село Козинка, где украинские националисты пытались осуществить оборону. Здесь же есть один погибший мирный житель. Всего из-за действий ДРГ ранения разной степени тяжести получили тринадцать гражданских.
В Киеве сразу стали отрицать причастность спецслужб Украины к диверсии на территории РФ. Однако американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что хотя военнослужащие ВСУ якобы не пересекали границу с Россией, они оказывали помощь диверсантам.
Да и сложно представить, что американская военная техника попала в руки «русских повстанцев», как террористов поспешили назвать в Киеве, без ведома и помощи СБУ и ГУР с привлечением военного командования.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на вчерашний день ранее эвакуированные жители Грайворон и Головчино вернулись в свои дома, а жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернут централизованно в ближайшее время. Тем, кто отказался от эвакуации, подвозят продукты питания, написал глава региона в своем аккаунте. Сегодня между всеми селами Грайворонского округа , исключая Козинки, возобновлено транспортное сообщение.