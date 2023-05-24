Военное обозрение
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В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов

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В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов

На контрольно-пропускном пункте российско-украинской границы Грайворон в Белгородской области сегодня произошел инцидент, когда там находились российские журналисты. Корреспонденты съемочных групп нескольких СМИ приехали сюда около 15 часов по московскому времени и только начали снимать пострадавшие ранее от обстрелов здания, как услышали крик:


Прилет, все по машинам!

Сразу после этого прогремел взрыв. Репортеры сели в автомобили и уехали, никто из них в результате обстрела не пострадал. Откуда был нанесен удар по КПП и из каких средств поражения, пока не сообщается. Несложно догадаться, что огонь велся с территории Украины, а целью обстрела были как раз люди с камерами. О новом инциденте на границе с Украиной в Белгородской области рассказал корреспондент РИА Новости.

В понедельник группа украинских диверсантов на автомобилях и бронетехнике проникла со стороны Украины на территорию Грайворонского округа Белгородской области, обстреляв и захватив несколько населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции. В результате действий российских военных и силовиков, десятки диверсантов были уничтожены, наши бойцы сожгли и захватили несколько единиц военной техники.

На следующий день Минобороны РФ объявило о разгроме ДРГ и уничтожении 70 террористов. Позднее местные власти сняли режим КТО. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев сообщил, что украинские террористы повредили не менее 500 строений. Более всего пострадало село Козинка, где украинские националисты пытались осуществить оборону. Здесь же есть один погибший мирный житель. Всего из-за действий ДРГ ранения разной степени тяжести получили тринадцать гражданских.

В Киеве сразу стали отрицать причастность спецслужб Украины к диверсии на территории РФ. Однако американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что хотя военнослужащие ВСУ якобы не пересекали границу с Россией, они оказывали помощь диверсантам.

Да и сложно представить, что американская военная техника попала в руки «русских повстанцев», как террористов поспешили назвать в Киеве, без ведома и помощи СБУ и ГУР с привлечением военного командования.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на вчерашний день ранее эвакуированные жители Грайворон и Головчино вернулись в свои дома, а жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернут централизованно в ближайшее время. Тем, кто отказался от эвакуации, подвозят продукты питания, написал глава региона в своем аккаунте. Сегодня между всеми селами Грайворонского округа , исключая Козинки, возобновлено транспортное сообщение.
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Использованы фотографии:
Телеграм-канал губернатора Белгородской области
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10 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:59
    +2
    В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов
    слетелись на "горячее"- огребли...как то я не люблю этих "журналистов", как стервятники-падальщики.
    1. Shuttle
      Shuttle Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Аэродромный
      В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов
      слетелись на "горячее"- огребли...как то я не люблю этих "журналистов", как стервятники-падальщики.

      Т.е. Вы считаете, что населению достаточно той информации которой его невозбранно снабжает украинская сторона?
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 18:19
        0
        Т.е. Вы считаете, что населению достаточно той информации которой его невозбранно снабжает украинская сторона?

        Хорошо знаю эту братию по временам первой чеченской. Думаете с тех времён что-то поменялось?
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: Аэродромный
      В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов
      слетелись на "горячее"- огребли...как то я не люблю этих "журналистов", как стервятники-падальщики.

      Что значит стервятники? вообще то это их работа. Или вы откуда новости будете узнавать , только не говорите, что из интернета?)))
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:07
        +1
        Цитата: azkolt
        Цитата: Аэродромный
        В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов
        слетелись на "горячее"- огребли...как то я не люблю этих "журналистов", как стервятники-падальщики.

        Что значит стервятники? вообще то это их работа. Или вы откуда новости будете узнавать , только не говорите, что из интернета?)))

        точно не с "первого канала" и от коношенкова. как вы.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:10
      0
      Да, посмотришь на это и понимаешь, что работа журналиста иногда не менее опасна, чем кадрового военного. Они приезжают в страшные места, чтобы рассказать о тревожащих всех событиях... И иногда гибнут. Солдаты пера и объектива.
      Вспомним нескольких наших репортеров, котрые погибли на Донбассе в 2014, в Чечне и в Сирии. Можно долго продолжать этот список.

      Конечно, репортер - человек подневольный, у него редакционное задание. СМИ - довольно сложная и не всегда правдивая система...
      Но личные качества многих журналистов, которые рискуют жизнью и проявляют подлинный героизм, вызывают уважение. Наши военкоры - тому красноречивый пример. Им иногда даже опаснее, чем солдатам - оружия не выдают, а по жилетке "пресса" снайпера работают часто в первую очередь. Что в очередной раз продемонстрировал этот обстрел!
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 18:19
        +1
        Я не против военкоров, но они должны отвечать за доводимую информацию причем жестко слишком много фигни они не проверенной дают.
    4. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Аэродромный
      В районе КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв в момент нахождения там российских журналистов
      слетелись на "горячее"- огребли...как то я не люблю этих "журналистов", как стервятники-падальщики.

      Если бы либеры были ,то их бы не тронули ...Вспомнился Ковалев в Чечне иуда и прочии нытики Вот эти стервятники ,как изголялись над Армией и Россией Жуть .!!!! Телек страшно было смотреть и столько радости от потерь наших у них прям в захлеб ..(ОРТ под Березовским ,НТВ под Мединским и т.д.)
      Укронацики за Бахмут мстят и ведь у них получилось ..Забыли про потерю Бахмута и чудовищных потерях там укронациков и наемников 50 тыс убитых и около 70 тыс раненых .
      Сейчас вой стоит и опять Армию хаят из всех щелей.
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:28
      0
      "американская техника попала в руки повстанцев" красиво звучит, а кто нам мешает организовать рейд "повстанцев" на Аляску ? Как вы не поймете, пока США не почуствуют угрозу на себе они не чухнуться, и не пишите что это спровоцирует третью мировую, я же ясно предлагаю использовать "повстанцев" не довольных США, мало ли их там по тундре шатается.
  2. Комментарий был удален.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:03
    +1
    Возможно что недобитки на нашей территории остались. Пишут что из миномёта журналюг шуганули.