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Западные эксперты заявили, что Иран размещает свои ядерные объекты глубоко под землей, стремясь спрятать от возможных ударов США

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Западные эксперты заявили, что Иран размещает свои ядерные объекты глубоко под землей, стремясь спрятать от возможных ударов США

В горах Загрос, в центральном Иране, рабочие строят ядерный объект так глубоко под землёй, что он, вероятно, находится за пределами досягаемости американского оружия, предназначенного для уничтожения подобных объектов. Об этом пишет западная пресса.


Данные от Planet Labs PBC и эксперты говорят о том, что Иран рыл туннели в горах недалеко от ядерного объекта в Натанзе, который неоднократно подвергался диверсионным атакам на фоне противостояния Тегерана с Западом по поводу своей атомной программы.

Сейчас, когда Иран производит уран, близкий по обогащённости к оружейному, после провала ядерной сделки, усилия Запада по предотвращению потенциальной разработки Тегераном атомной бомбы сильно осложнены. В последнее время дипломатия в отношении ядерной программы Ирана остается в тупике.

Строительство на полигоне в Натанзе началось через пять лет после того, как предыдущий президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из ядерного соглашения. Трамп утверждал, что сделка не касается программы Тегерана по баллистическим ракетам.

После выхода США из соглашения Иран заявил, что обогащает уран до 60%, хотя инспекторы недавно обнаружили, что страна произвела частицы урана с чистотой как минимум 83,7%. Остался лишь небольшой шаг до достижения 90-процентного порога обогащения, а значит и до получения оружейного урана.

По состоянию на февраль, по оценкам международных инспекторов, запасы Ирана были выше в 10 раз больше, чем в рамках соглашения эпохи Обамы. Этого достаточно, чтобы позволить Тегерану сделать несколько ядерных бомб, по словам главы Международного агентства по атомной энергии.

Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций в ответ на вопросы относительно строительства подземного объекта заявила, что мирная ядерная деятельность Ирана прозрачна и находится под гарантиями Международного агентства по атомной энергии.

Новый объект строится примерно в 225 километрах к югу от Тегерана.

Защищенный зенитными батареями, ограждением и постами КСИР, объект, по западным оценкам имеет площадь около 2,7 квадратных километра.
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2 комментария
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 19:34
    +1
    [quoteВ горах Загрос, в центральном Иране, рабочие строят ядерный объект так глубоко под землёй, что он, вероятно, находится за пределами досягаемости американского оружия, предназначенного для уничтожения подобных объектов. Об этом пишет западная пресса.][/quote]

    Не, ну беспредел творят персы ! Мы, самая миролюбивая, свободная и демократическая держава в мире специально создавали оружие, что бы можно было уничтожить все, что мы захотим, а эти ...нехорошие персы все свои разработки так глубоко в землю засунули, что мы не можем их демократично пробомбить ! Это не по понятиям ! Аятолла "какой-там не помню", вы должны немедленно все вернуть на поверхность, где мы все разбомбим в целях мира, свободы и демократии.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:43
    0
    Данные от Planet Labs PBC и эксперты говорят о том, что Иран рыл туннели в горах недалеко от ядерного объекта в Натанзе,

    А западные эксперты уже и в туннелях побывали? )))