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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс»

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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс»

Российская армия нанесла ряд серьезных ударов по позициям, местам скопления военной техники, вооружений и личного состава ВСУ на ключевых направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


В первую очередь, следует отметить, что в течение суток ВС РФ был поражен ряд важных складов с боеприпасами нескольких украинских бригад. Так, в районе населенного пункта Верхнекаменское на оккупированной ВСУ территории российской Донецкой Народной Республики ударами ВС РФ был уничтожен склад боеприпасов, использовавшийся 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

В районах Славянска и Григоровки в ДНР ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» и 112-й бригады территориальной обороны. Под Авдеевкой в ДНР российские войска поразили командный пункт одного из формирований, входящих в состав 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Помимо этих объектов, в течение суток поражались позиции ВСУ на Купянском направлении – в районе Двуречной, Тимковки и Стельмаховки, ряда других населенных пунктов; на Красно-Лиманском направлении – в районах Червоной Дибровы, Невского, Торского, Григоровки.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения ВС РФ с помощью авиационных и артиллерийских ударов нанесли поражение противнику в районах Угледара, Шевченко, Малой Токмачки, Марфополя и Каменского. Наконец, на Херсонском направлении ВС РФ удалось уничтожить до 25 боевиков ВСУ, 2 автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, под Григоровкой ПВО ВС РФ сбила истребитель МиГ-29 ВСУ, также были перехвачены 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS на различных направлениях и сбиты 20 украинских БПЛА.

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7 комментариев
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  1. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:19
    -1
    Пригожин озвучил цифры потерь ЧВК Вагнер за Бахмут. . Кто кого там перемалывал?

    "Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные, сообщил Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову."
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 18:23
      +1
      Цитата: Старый Хрен
      Пригожин озвучил цифры потерь ЧВК Вагнер за Бахмут. . Кто кого там перемалывал?

      "Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные, сообщил Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову."

      Потери большие, но Вагнер наступал имея (если не брешут конечно) намного меньше сил, чем украинцы! А кто кого перемалывал, этот вопрос все время они задавали, что с их стороны гибнут лучшие, а от России зэки.
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 18:28
        0
        К сожалению настоящие грабители и коррупционеры у нас на свободе как правило. Или отделываются условными сроками. А на зоне многие сидят с незначительными преступлениями.
    2. Born
      Born Сегодня, 18:26
      0
      Ну как бы понятно, что полгода штурмовать укрепленные позиции врага это огромные потери. Вряд ли адекватные люди верили что там идет размен 1:10. Потери врага он назвал в районе 50 тыс.
      Тут фишка в том, что МО их как бы не считает за свои.
    3. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:29
      +1
      Цитата: Старый Хрен
      Пригожин озвучил цифры потерь ЧВК Вагнер за Бахмут. . Кто кого там перемалывал?

      "Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные, сообщил Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову."

      Вы смотрю прям рады ..? Да потери есть конечно ,но и укронац с наемниками 50 тыс намолотии и70 тыс раненых ..Это еще примерные подсчеты ,не считая пленных и прочих которых в пыль разорвало термобаром
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:20
    +1
    "Edel-weiß"..., wieder so ein bekannter NAZI-Name...!!

    Wenn sie demnächst Söldner in Afrika rekrutieren, müssen
    sie sich einen neuen Namen suchen...!!! laughing
  3. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:27
    0
    10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс»

    Не знаю кого как ,но меня прям корежит от этого названия ..Не удивлюсь ,если бригадв всук "Мертвая голова" появится или ..
    А вот "Люфтваффе" у них укронац уже тоже имеется angry ..И запад молчит ,евреи тоже помалкивают ..А нацизм европейский уже опять голову подымает и прет на Россию дуром и всей мощью..
    Кто еще сомневается в справедливости СВО ?