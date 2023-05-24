Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс»

Российская армия нанесла ряд серьезных ударов по позициям, местам скопления военной техники, вооружений и личного состава ВСУ на ключевых направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
В первую очередь, следует отметить, что в течение суток ВС РФ был поражен ряд важных складов с боеприпасами нескольких украинских бригад. Так, в районе населенного пункта Верхнекаменское на оккупированной ВСУ территории российской Донецкой Народной Республики ударами ВС РФ был уничтожен склад боеприпасов, использовавшийся 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.
В районах Славянска и Григоровки в ДНР ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» и 112-й бригады территориальной обороны. Под Авдеевкой в ДНР российские войска поразили командный пункт одного из формирований, входящих в состав 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Помимо этих объектов, в течение суток поражались позиции ВСУ на Купянском направлении – в районе Двуречной, Тимковки и Стельмаховки, ряда других населенных пунктов; на Красно-Лиманском направлении – в районах Червоной Дибровы, Невского, Торского, Григоровки.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения ВС РФ с помощью авиационных и артиллерийских ударов нанесли поражение противнику в районах Угледара, Шевченко, Малой Токмачки, Марфополя и Каменского. Наконец, на Херсонском направлении ВС РФ удалось уничтожить до 25 боевиков ВСУ, 2 автомобиля и гаубицу «Мста-Б».
Кроме того, под Григоровкой ПВО ВС РФ сбила истребитель МиГ-29 ВСУ, также были перехвачены 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS на различных направлениях и сбиты 20 украинских БПЛА.